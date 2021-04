Quatre observations sur la terrible défaite 1-2 du Bayern contre Mayence 05

Le Bayern Munich a accueilli Mainz 05 avec le titre en jeu et n’a pas réussi à atteindre le sommet cette semaine dans une perte désastreuse. Voici les observations.

Mayence au rythme rapide

Moins de cinq minutes après le début du match, Manuel Neuer était absolument abasourdi sur un coup de poing de Jonathan Burkhardt. Neuer se déplaçait vers sa gauche, seulement pour avoir la balle tirer à droite et jeter un coup d’œil sur son poing. Mayence n’a jamais ralenti tout le match, jouant avec une urgence claire et une presse formidable qui a mystifié le Bayern. Crédit dû là où le crédit méritait, Mayence est sorti en tirant comme un canon et a remporté une victoire bien méritée.

La moitié horrible du Bayern

À l’exception du but susmentionné, Neuer était un rocher absolu derrière cette équipe du Bayern complètement perdue. Il a effectué deux arrêts de classe mondiale dans les seize premières minutes. Le reste du Bayern? Complètement perdu. La presse de Mayence a largement dominé le Bayern. Le pivot de milieu de terrain de Goretzka et Kimmich était débordé. Sané et Coman étaient la définition des points de vente sujets aux erreurs. Lewandowski a raté un gardien principal (que je suis prêt à radier comme rouille). Mais cette défense? Oh mec. Alaba et Boateng ont donné une leçon sur la façon d’être incompétent en défense. Sans Neuer (et les boiseries), Mayence aurait pris une avance de 3-0 dans les quinze premières minutes. La première moitié était sans doute la pire moitié du match du Bayern cette saison.

Sané, c’est parti. Défensive due à Boateng et Alaba en pagaille

Comme indiqué ci-dessus, on peut dire que la pire moitié de la saison du Bayern a été jouée dans ce match. Les architectes en chef étaient Leroy Sané, Leon Goretzka et Kingsley Coman en haut. Des passes bâclées, un premier contact inefficace et de la confusion dans leur jeu ont marqué la journée. Ajoutez à cela l’appariement de Boateng et d’Alaba qui a l’air pire que votre défense de la ligue du dimanche, et ce fut une journée difficile pour le Bayern. D’un autre côté, après avoir regardé David Alaba cette saison, je comprends que le Bayern ne veut pas payer à Alaba 11 millions d’euros par saison que le Real Madrid va être. Il a été trop souvent un handicap en défense cette saison.

Retour de blessure

Goretzka, Lewandowski et Gnabry sont tous revenus à l’action dans ce match; cependant, cela n’a fait aucune différence dans ce qui sera sûrement surnommé la pire performance du Bayern de la saison. C’est bien de les voir gagner des minutes, mais pour Lewandowski et Goretzka, la rouille était évidente. Tous deux ont eu du mal à ce match et n’ont pas réussi à imposer leur volonté comme cela s’est régulièrement produit cette année. Cependant, avec le dernier coup de pied du match, Lewandowski a obtenu son but, ce qui en fait 36 ​​sur la saison. Pour ceux d’entre vous qui surveillent les buts, c’est ce dont il a besoin pour battre le record de Gerd Müller. C’est le monde de Lewandowski et nous vivons juste dedans.