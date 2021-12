Quatre observations sur la victoire 3-0 du Bayern Munich en Ligue des champions contre le FC Barcelone

retour de la Geisterspiele



Dans les tons d’antan (l’année dernière semble être une éternité), le FC Bayern Munich a dû jouer contre Barcelone dans un stade vide. Heureusement, ils étaient à Munich cette fois. Mais pour le FC Barcelone, cela n’avait pas d’importance. À la fin de la première mi-temps, le résultat est resté le même par rapport à leur précédent affrontement contre Geisterspiele : le Bayern dominait complètement le jeu et prenait une avance de 2-0 dans la mi-temps avant de le sceller à 3-0 avec un but en début de seconde mi-temps. Cependant, il était intéressant d’entendre la communication qui se produit entre les deux équipes et une chose est devenue très claire : le Bayern est excellent dans ses compétences en communication.

Avec des taux de COVID-19 qui augmentent énormément en Bavière, attendez-vous à ce que le Gesiterspiele reste là dans un avenir prévisible. Le Bayern est bizarre sans ses fans, mais si nous savons une chose, le Bayern a toujours ce qu’il faut pour gagner quand les fans manquent.

Thomas Müller, le recordman

Thomas Müller : maladroit, maladroit, et seulement le huitième joueur de l’histoire de l’UEFA Champions League à marquer 50 buts, rejoignant une liste d’élite de joueurs qui ont tout accompli pour gagner. Il a pu accomplir cet objectif avec le sublime joueur de son coéquipier et coéquipier, Robert Lewandowski, qui a affronté la défense de Barcelone et a donné à Müller une ouverture claire pour la tête dans le but.

Thomas Muller n’est que le huitième joueur à marquer 50 buts ou plus en Ligue des champions : Thierry Henry

Ruud van Nistelrooy

Karim Benzema

Raul

Robert Lewandowski

Lionel Messi

Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/lPxjQLEZL9 – BUT (@goal) 8 décembre 2021

Bien que pour être honnête, cela a dû se produire contre Barcelone pour Müller. Ce n’est pas comme s’il avait une affinité naturelle pour marquer contre eux ou quoi que ce soit.

Barcelone se retire de la Ligue des champions

Oh comme les puissants sont tombés. Au cours de l’année, il est devenu de plus en plus clair que Messi a littéralement voulu cette équipe à travers l’une des pires erreurs de gestion jamais vues dans le football de club. Maintenant, le Barça a-t-il des joueurs talentueux? Oui. Je suis un fan de Frenkie de Jong et Sergiño Dest, mais en dehors de cela, c’est une équipe largement surpayée et surfaite. Alors que le Bayern a commencé avec ses principaux partants tels que Lewandowski, Sanè et Müller, il y a eu une grande rotation d’équipe au début de la seconde moitié avec Bouna Sarr and Co. faisant de rares apparitions. Même alors, le Barça a offert peu pour ne pas défier le Bayern.

Xavi a apparemment les mains pleines pour échapper à leurs luttes actuelles en Liga et vise à faire une déclaration en Ligue Europa (ce qui, mec. D’abord Manchester United et maintenant Barcelone en Ligue Europa. Aïe.)

Nagelsmann fait rouler le Bayern

Alors que Barcelone n’est pas le Barça d’autrefois, le Bayern les a gérés avec la plus grande facilité. Honnêtement, le Bayern n’avait guère l’air d’avoir été mis au défi et c’est Barcelone. Avec une bonne rotation d’équipe, Nagelsmann permet au Bayern de jouer un football parfait. Franchement, le Bayern vient de démolir son groupe et honnêtement je ne vois pas plus de deux équipes qui ont la classe pour battre le Bayern de façon réaliste. 18 points, 6 victoires sur 6, un différentiel de +19 buts et le Bayern tourne à plein régime. Avec la pause hivernale qui approche à grands pas, le Bayern est prêt à poursuivre sa domination et si nous avons de la chance, nous assisterons à une répétition de 2020 aux niveaux national et international.