Quatre observations sur l’excellente victoire 3-0 de l’Allemagne contre l’Islande

Il n’a fallu que deux minutes pour lancer la fête à Duisburg, car un triumvirat du Bayern a fait bouger les Allemands. Leon Goretzka a ouvert le score, Kai Havertz a ajouté un deuxième et Ilkay Gündogan a conclu le match avec un excellent but pour ajouter la cerise sur le gâteau. Sans plus tarder, voici les observations:

Joshua Kimmich est le meilleur milieu de terrain au monde

Je regardais récemment un panel sur un réseau sportif de premier plan dans lequel l’animateur demande quel joueur les panélistes préféreraient créer une équipe: Kevin de Bruyne ou Joshua Kimmich? La réponse semblait être de Bruyne, à l’unanimité. De Bruyne, à lui seul, est un excellent joueur. Cependant, je crois fermement que personne n’est aussi polyvalent ou ne possède une vision comme celle de Kimmich. Même quand sa tête était baissée aujourd’hui, apparemment concentré sur le ballon, il savait où était Leroy Sané.

Il a choisi Serge Gnabry pour le premier but qui a trouvé Goretzka avec une magnifique passe à son coéquipier du Bayern. Il a choisi Sané qui a préparé Havertz pour le deuxième but. Il a pris au moins trois tirs au but lui-même et a couvert pour une défense de fortune de l’Allemagne quand ils semblaient en difficulté car il était là chaque fois que Manuel Neuer cherchait une passe dans une situation dangereuse. Cela m’a fait comprendre que la victoire du Bayern le week-end dernier contre Stuttgart ce week-end avec dix hommes était encore plus impressionnante en raison de l’absence de Kimmich.

Kimmich est le cœur et l’âme de l’équipe nationale allemande et du Bayern. Sans lui, le Bayern commence à perdre des points. Sans lui, l’Allemagne perd 6-0 contre l’Espagne.

Leroy Sané est tout simplement magnifique

Sa performance a diminué en seconde période après avoir semblé subir un léger coup en première période, mais il a pu danser autour de la ligne arrière islandaise pendant les 45 premières minutes. Il était partout et quand Kimmich a cherché son coéquipier du Bayern, il l’a trouvé. Son pressing et sa défense étaient également de première qualité.

Une crainte à propos de l’ancien attaquant de Manchester City lorsqu’il est venu au Bayern était qu’il n’atteindrait jamais ses anciens sommets après sa blessure. Je parierais volontiers qu’il ira mieux dans les mois à venir, à moins de problèmes de blessures. Sané semble être un joueur qui fait partie du Bayern depuis bien plus longtemps qu’une demi-saison environ. Il semble être le paquet complet car il défend et attaque avec vigueur. Le surnom «Arjen Sané» fait le tour, et à juste titre.

L’Allemagne a semblé une ombre d’elle-même lorsqu’un Gnabry et Sané hors de forme ont joué l’année dernière en août pour l’équipe nationale. Pendant ce temps, aujourd’hui, les deux joueurs sont revenus en forme et l’Allemagne avait l’air excellente. Gnabry a aidé à mettre en place le premier et le troisième. Peut-être que si le contingent du Bayern reste en forme, l’Allemagne peut légitimement se battre pour l’Euro 2020.

Un noyau dur du Bayern Munich est vital pour Joachim Löw

Permettez-moi d’être clair, cela signifie que Thomas Müller a également besoin d’une invitation. Les joueurs du Bayern se connaissent bien et leur connexion presque télépathique était évidente aux yeux de tous aujourd’hui. Une défense de fortune de l’Allemagne a été presque surprise à quelques reprises, ce qui laisse entendre que l’ajout de Jerome Boateng et de l’ancien Bayern Mats Hummels, pourrait également être nécessaire. L’absence de Niklas Süle était également évidente.

Bien que Löw ait annoncé son départ, il doit encore s’assurer que l’harmonie existe au sein de l’équipe avant les Euros. En conséquence, il peut être vital pour Löw d’appeler Müller avant les Euros.

Faut-il laisser Toni Kroos sur le banc?

Kroos est clairement le favori de Joachim Löw en ce qui concerne la sélection nationale. Il n’était pas disponible aujourd’hui pour la sélection et, par conséquent, l’Allemagne a commencé avec un trio de milieu de terrain Goretzka – Kimmich – Gündogan. Sans Kroos, le milieu de terrain semblait plus fluide et plus dynamique et l’équipe semblait globalement mieux connectée.

Peut-être que ce match était unique et parce que l’opposition était pauvre, le besoin de Kroos n’était pas nécessaire. Peut-être que plus de joueurs sont en forme et que, par conséquent, l’absence de Kroos n’a pas été ressentie. Cependant, cela étant dit, la fluidité de l’Allemagne aujourd’hui m’a fait penser qu’un lien entre Kimmich et Goretzka est important pour le fonctionnement de l’équipe. À l’avenir, Kroos devrait peut-être se mettre à l’aise sur le banc, bien qu’il soit très peu probable que cela se produise sous un entraîneur national assez rigide.

Alors voilà, tout le monde! Comme toujours, faites-nous part de vos commentaires ci-dessous et merci de votre lecture!