Quatre observations sur l’impressionnante victoire 5-0 du Bayern Munich sur le Dynamo Kiev

Le Bayern Munich a démantelé le Dynamo Kyiv avec style lors de sa deuxième journée de Ligue des champions de la saison. Le match a montré une attaque impressionnante de Leroy Sané, Robert Lewandowski et compagnie, mais il a également révélé une approche stratégique fascinante et méticuleuse de la part de l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann. Voici quatre constats sur cette impressionnante victoire.

Leroy Sané ! Leroy Sané !

Leroy Sané est arrivé ! Sa première année au Bayern après sa blessure a été décevante, mais on peut dire sans se tromper qu’il a atteint son rythme de croisière. Après une poignée de départs sur le flanc droit, Sané s’est déplacé vers la gauche, a eu une passe décisive contre Hertha et n’a pas regardé en arrière. Depuis ce match, il compte désormais 7 passes décisives et 4 buts, et était en feu contre le Dynamo Kiev. En effet, après avoir incendié deux défenseurs et débouché une roquette sur la cible, les supporters de l’Allianz Arena ont pu se faire entendre scander son nom : « Leroy Sané ! Leroy Sané ! On est loin des huées qu’il a entendues en début de saison.

Sané a joué comme un homme en feu, et il a finalement été récompensé pour son effort exceptionnel ce soir avec une passe décisive sur le but de l’échappée de Serge Gnabry et un but de son propre chef. Quel tir:

Bien sûr, c’était un coup!

Sané est enfin à la hauteur de sa facture de superstar. Qu’il continue longtemps !

Le plan offensif dévastateur de Nagelsmann

Lorsque la formation de départ ne comprenait pas Benjamin Pavard mais tous les trois de Lucas Hernandez, Dayot Upamecano et Niklas Süle, beaucoup d’entre nous s’attendaient à une ligne défensive à trois. Süle jouerait probablement en tant que défenseur central droit, tandis qu’Alphonso Davies monterait sur le terrain pour aider à l’attaque. Mais nous avons plus que cela.

Alors que Davies s’est éloigné comme prévu, il est vite devenu clair que Nagelsmann avait l’intention de Süle de jouer davantage en tant qu’arrière droit qu’en tant qu’arrière central. Mais avec une torsion : tout comme Davies tenait le flanc gauche à l’extérieur de Leroy Sané, Serge Gnabry tenait le flanc extérieur droit tandis que Süle jouait dans le demi-espace droit.

En d’autres termes, lorsque le Bayern était sur le ballon, voici à quoi ils ressemblaient :

La configuration du Bayern Munich lors de l’attaque contre le Dynamo Kiev, le 29 septembre 2021.

Oui, un 2-2-4-1-1 essentiellement dans lequel Müller avait la liberté d’aller où il voulait.

Cette formation très lourde comportait bien sûr des risques. Upamecano s’attardait souvent au-delà de la ligne médiane alors que les attaquants cherchaient une ouverture. Mais le risque calculé de Nagelsmann s’est avéré: Manuel Neuer a à lui seul fermé les quelques occasions qui ont échappé aux défenseurs du Bayern, et l’effet sur l’attaque était en effet suffocant. Les milieux de terrain du Dynamo Kiev ont fait de leur mieux pour faire avancer le ballon, mais après environ une demi-heure, l’écriture était sur le mur. Et Niklas Süle s’est frayé un chemin vers l’avant dans le cadre de l’attaque, remportant une passe clé et deux tirs hors cible.

Les sous-marins intelligents de Nagelsmann

Avec une solide avance de 4-0 à la 69e minute, Nagelsmann était prêt à commencer à reposer ses fragiles attaquants. Jamal Musiala a remplacé Gnabry, jouant à l’intérieur sur la droite. Puis Benjamin Pavard est entré à l’arrière droit, mais a remplacé Davies. Cela a déclenché une cascade de dominos sur le terrain: Nagelsmann a simplement déplacé Süle de sa position d’attaque hybride à l’arrière central aux côtés d’Upamecano, a poussé Lucas Hernandez à l’arrière gauche et a ainsi remplacé efficacement tout le monde. Après que Sané ait marqué et était prêt à être remplacé, Nagelsmann a mis Buona Sarr à sa place : avec Sarr à droite, Musiala a pris la place de Sané à gauche. Et le décor était planté pour encore vingt minutes de contrôle du Bayern. Le but de Choupo-Moting sur un joli centre de Pavard était la cerise sur le gâteau.

ChoupoSZN !

Pas pour me vanter – ok, totalement pour me faire entendre – mais Eric Maxim Choupo-Moting a un total incroyable de 7 buts et 3 passes décisives en seulement 187 minutes de jeu cette saison.

Relisez-le : 7 buts, 3 passes décisives, 187 minutes.

Nagelsmann a utilisé Choupo avec parcimonie pour soulager Lewandowski lorsque le Bayern peut se permettre de l’asseoir pour un match ou après qu’il a déjà effectivement obtenu la victoire. La chose étonnante est que Choupo a constamment produit dans presque toutes ses apparitions. Et en plus de cela, il est à tous égards un favori des vestiaires. Le Bayern n’offre normalement pas plus d’un an de prolongation aux joueurs de plus de trente ans. Lewandowski est une exception. Choupo en est un autre (signé pour deux ans jusqu’en 2023). Il est facile de voir pourquoi.

“C’est mon garcon!” —JNDPhoto par Sven Hoppe/alliance photo via .