Quatre options tactiques pour Hervé Renard alors que l’Arabie saoudite revient à l’action

Une semaine consécutive de football international se déroule sur Hervé Renard et l’Arabie saoudite, alors qu’ils se préparent tous deux à embrasser leur retour tant attendu à la compétition et à tracer une voie vers l’avenir.

Une équipe de 26 joueurs a été nommée la semaine dernière par le multiple champion de la Coupe d’Afrique des Nations pour le rassemblement à Riyad qui comprend le match amical du 25 mars avec le Koweït et le premier match de qualification pour la Coupe du monde 2022 du 30 mars depuis novembre 2019, contre la Palestine.

La sélection intrigante du Français, plus tard impactée par l’attaquant d’Al Hilal, Abdullah Al Hamdan, imposé par le coronavirus, contient 10 changements par rapport au double en-tête de novembre contre la Jamaïque. Il comprend également sept joueurs non plafonnés, dont l’ailier d’Al Qadsiyah à 11 buts Hassan Al Amri et le défenseur central émergent d’Al Nassr, Abdulelah Al Amri.

Voici quatre options tactiques que le tacticien de 52 ans pourrait adopter ce mois-ci:

4-2-3-1 – OPTIONS DE CONFIANCE

Le succès de Renard tout au long d’une carrière bien remplie a souvent tourné autour d’une formation 4-2-3-1.

Il n’y a aucune raison de penser que cette forme sera abandonnée, malgré la défaite amicale précédente 2-1 contre la Jamaïque à partir de laquelle un 3-4-3 a été utilisé.

Le milieu de terrain offensif est une position charnière, maintenant et qui va de l’avant. Entrez Al Najei de Nassr.

L’impressionnant total de cinq buts et quatre passes décisives de la Ligue professionnelle saoudienne 2020/21 du joueur de 24 ans, dont deux de ces dernières lors de la défaite 7-0 de la semaine dernière du promu Al Batin, devrait le voir ajouter à une casquette internationale solitaire.

Le retrait d’Al Hamdan crée un dilemme en haut, après neuf départs sous Renard. Le nouveau coéquipier d’Al Hilal, Saleh Al Shehri, n’a inscrit que quatre buts en 18 matches de haut niveau cette saison, mais a marqué au début de la victoire 3-0 contre la Jamaïque.

Les ailiers se choisissent, avec Fahad Al Muwallad d’Al Ittihad et Salem Al Dawsari de Hilal. Attendez-vous également à une place de départ pour le métronome de milieu de terrain en forme Abdullah Otayf.

Abdullah Madu de Nassr devrait repousser le défi de son coéquipier en forme Abdulelah Al Amri de commencer contre la Palestine.

4-2-3-1 – MÉLANGEZ-LE

Renard est confronté à un dilemme pour le choc de jeudi au Koweït: soit fournir un test acide pour les options non essayées sur la scène internationale, soit permettre à son XI de premier choix de passer un temps inestimable sur le terrain après avoir joué deux fois en 15 mois?

Cette situation est compliquée par la position saoudienne dans le groupe D. Ils sont deuxièmes derrière l’Ouzbékistan, bien qu’avec un match en cours, et seule la première place garantit la progression vers le troisième tour.

Si la première option est retenue, cela permettra également de récompenser la forme récente du club étincelant.

Al Amri a été le défenseur central de la SPL et mérite quelques minutes, bien qu’il n’ait pas été auparavant membre de l’alignement de la Coupe d’Asie 2019. Madu pourrait céder sa place, même avec Al Bulaihi ne faisant que 11 départs SPL pour le leader Hilal cette saison.

Nasser Al Dawsari, 22 ans, non couronné, est devenu l’un des favoris de Rogerio Micale à Hilal et mérite une chance de s’associer à l’incomparable guerrier Ittihad Abdulellah Al Malki à la base du milieu de terrain.

Une solution alternative à l’absence d’Al Hamdan est de repousser Al Muwallad dans le rôle de « faux 9 » de l’ère Juan Antonio Pizzi et de placer Abdulrahman Ghareeb d’Al Ahli Jeddah sur l’aile gauche. Ces 23 dernières années ont enregistré cinq grèves de la SPL, un sommet en carrière, contre 21 matchs, en 2020/21.

3-4-3 – UNE ALTERNATIVE

Différentes méthodes de jeu deviendront essentielles pour les défis à venir.

L’identification de Renard de ce problème était apparente récemment. Une diversion loin d’une défense à quatre hommes est apparue pour la première fois lors de sa 13e sortie internationale; le deuxième de deux matches amicaux contre le Reggae Boyz.

Ce système semble bien adapté à Hassan Tambakti, le défenseur central d’Al Shabab, âgé de 22 ans. Surtout avec son collègue Ahmed Sharahili blessé et Renard un admirateur avéré.

On peut résister à la tentation de lancer le speedster de Hilal Mohammed Al Breik à l’arrière droit en raison de l’excellence du sultan Al Ghanam de Nassr.

Attaquer la liberté accordée au front 3 potentiel d’Al Muwalad, Al Shehri et Salem Al Dawsari devrait semer la peur dans toute l’Asie.

4-4-2 – SUR L’ATTAQUE

Ce sera un choc sismique si l’Arabie saoudite n’accède pas aux dernières étapes des qualifications pour la Coupe du monde.

Dans cette arène intense, les jeux devraient être poursuivis. L’amitié de cette semaine avec le Koweït pourrait donc fournir un terrain d’essai pour un tel scénario.

Le 4-4-2 reste une formation rarement utilisée au Moyen-Orient. Mais ses mérites sont évidents, dans la bonne situation.

Ces avantages sont flagrants dans l’attaque où Al Shehri (ou Al Hamdan quand il est en forme), Al Muwallad, le prolifique Hassan Al Amri et le magique Salem Al Dawsari pourraient tous commencer.

La puissance et l’athlétisme au milieu de terrain sont essentiels pour que ce système fonctionne efficacement. La marche de Hilal Mohamed Kanno apparaîtrait comme un bénéficiaire évident.

Son coéquipier Al Breik, aussi, avec son moteur supérieur à l’arrière droit.

En savoir plus sur l’application Sport360