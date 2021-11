Quatre PC de jeu que vous pourriez acheter pour un RTX 3080, 3070 Ti ou 3060 Ti le Black Friday

Les bons GPU de jeu se vendent toujours pour des sommes ridicules sur eBay, car ils sont pratiquement impossibles à trouver dans le commerce de détail, en particulier pour tout ce qui se rapproche de leur PDSF. Mais si vous êtes prêt à acheter un PC de jeu préconstruit entier à la place, il y a quatre offres spécifiques du Black Friday qui, à mon avis, méritent d’être portées à votre attention.

RTX 3080

Vous pouvez obtenir cette véritable carte graphique 4K dans une configuration spécifique du HP Omen 30L (GT13-1380z) pour seulement 1 611 $, associé à un AMD Ryzen 5600X et, certes, un maigre 8 Go de RAM et un très petit SSD de 256 Go que vous Vous voudrez probablement mettre à niveau plus tard.

Vous ne verrez pas ce GPU ou ce prix lorsque vous cliquez pour la première fois sur le lien ; vous devrez d’abord ajouter la prime de 40 $ pour le boîtier avec l’alimentation 800 W, puis sélectionner la carte graphique RTX 3080. Pour obtenir la remise complète, ajoutez le code promo HOLIDAY10 à la caisse.

Nous avons vu le RTX 3080 rapporter en moyenne 1 773 $ sur eBay la semaine dernière, rien que pour la carte graphique elle-même.

Le HP Omen 30L. Le 25L est similaire mais plus petit et sans le ventilateur avant éclairé.

RTX 3070 Ti

Le beau PC Streaming Plus à 1 799 $ de NZXT est peut-être plus cher que l’offre 3080 de HP, mais il associe le RTX 3070 Ti au processeur AMD Ryzen 7 5800X, plus polyvalent, et à 16 Go/1 To, il possède deux fois plus de RAM et quadruple le stockage SSD de HP. bureau, plus ce que je pense est un design beaucoup plus attrayant. Il dispose également d’une alimentation certifiée Gold de 750 W et d’une garantie de deux ans.

Aucun code de coupon n’est nécessaire ici ; vous verrez le prix de 1799 $ à la caisse.

Le PC de NZXT est préconstruit dans le propre boîtier Kraken M22 de l’entreprise.

RTX 3060 Ti

Deux options dignes ici:

1 188 $ pour un HP Omen 25L (GT12-1340m) avec un AMD Ryzen 5600X, RTX 3060 Ti, un bloc d’alimentation de 600 W et les mêmes 8 Go/256 Go de RAM et de stockage que son grand cousin. Encore une fois, vous entrerez VACANCES10 à la caisse. 1372 $ pour cet Alienware Aurora R12 avec un 3060 Ti, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go et un Core i7-11700F de 11e génération. À moins que vous n’ayez un budget sérieux ou que vous soyez ravi des processeurs AMD, je pense que c’est la meilleure offre par rapport à HP, avec plus que votre argent de mémoire et de stockage supplémentaires, un processeur tout aussi performant avec quelques cœurs supplémentaires et une conception de châssis sans outil facile à mettre à niveau. Si j’étais sur le marché, c’est celui que j’achèterais moi-même.

L’Alienware Aurora s’ouvre pour des mises à niveau.