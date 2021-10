Quatre personnes abattues lors d’un match de football au lycée en Alabama, vidéo du chaos

Un match de football au lycée s’est brutalement terminé vendredi soir après que des coups de feu ont éclaté et que 4 personnes ont été abattues.

Le terrain a dégagé des tirs dans les tribunes lors du match Vigor vs Williamson. pic.twitter.com/7TqsNjOk6P – Jeff Martin – Catapulte (@Jeff_XOS) 16 octobre 2021 @Jeff_XOS

Des joueurs du lycée Williamson étaient sur le terrain contre le lycée rival Vigor au stade Ladd-Peebles de Mobile, en Alabama, lorsque des coups de feu ont retenti dans le stade, juste avant 22 heures.

Deux des 4 personnes abattues étaient mineures… une personne est dans un état critique.

Angle alternatif du tir du match de football du lycée à #Mobile #Alabama pic.twitter.com/SG1sYuCi73 – M.Mugen (@iam_mugen) 16 octobre 2021 @iam_mugen

On ne sait pas d’où viennent les tirs, mais il semble que le tireur n’était pas sur le terrain ou dans les gradins. Comme vous le voyez sur la vidéo, les joueurs sont tombés au sol et les gens dans les tribunes se sont enfuis… quittant le stade en panique.

Le tireur n’a pas été appréhendé et on ne sait pas si la police a des pistes. Un témoin a dit aux flics que 2 personnes et peut-être plus ont fui le stade dans une berline blanche après la fusillade, mais on ne sait pas s’ils ont quelque chose à voir avec la fusillade.

C’est le dernier d’une série de fusillades à travers le pays, et pas le premier incident lors d’un match de football au lycée.