Quatre points de discussion de Barcelone 3-0 Stuttgart

Au cours d’un été semé de doutes et d’incertitudes, les joueurs de Barcelone sont restés concentrés et ont réalisé une autre solide performance, battant un Stuttgart en infériorité numérique 3-0 en Allemagne.

C’est trois victoires décisives en trois matchs préparatoires.

L’équipe joue avec le type d’énergie et de but que vous attendez d’un groupe de joueurs sans aucune garantie.

Les joueurs de retour comme Sergi Roberto et Gerard Piqué ont de la concurrence et cherchent à prouver qu’ils sont toujours les meilleurs hommes pour le poste.

Les joueurs du Barça B comme Yusuf Demir et Nico González cherchent désespérément à profiter des rares minutes, et peut-être de la seule occasion qu’ils auront de se frayer un chemin dans l’équipe première.

La nouvelle recrue Memphis Depay brise le cynisme des fans du Barça et donne l’espoir que cette fois, la star de l’été fera tout ce qu’il faut pour dépasser les attentes.

Ce type d’esprit de compétition est contagieux, et s’il continue, Barcelone se sentira confiant et prêt à affronter une nouvelle saison.

Voici quelques choses que nous avons apprises du premier match du voyage en Allemagne.

Memphis Depay est un homme en mission.

Il n’a pas perdu de temps pour prouver à Ronald Koeman qu’il était l’homme de la situation dans le dernier tiers.

D’une certaine manière, il allait toujours avoir des privilèges spéciaux en raison de leur relation.

Peut-être précisément à cause de cette perception, il a décidé de gagner l’opportunité sans l’ombre d’un doute sur le mérite.

À ce stade, vous pouvez l’inscrire dans la formation de départ contre la Real Sociedad le 15 août.

Son but phare contre Stuttgart résume tous les aspects positifs de ses deux premières apparitions sous le maillot du Barça.

Une course affirmée derrière la ligne défensive, une première touche parfaite, un sang-froid devant le but et une finition puissante et confiante.

La chimie instantanée que vous voyez avec Antoine Griezmann et Frenkie De Jong est encore plus encourageante.

Memphis montre qu’il comprend le style de jeu du Barça, mais il n’a pas non plus peur d’insérer sa personnalité unique dans le jeu.

Jusqu’à présent, il est le tonnerre et les éclairs, et vaut le prix d’admission.

Koeman a montré sa main.

Bien qu’il ait dit qu’il prévoyait de donner plus de chances à Riqui Puig, il est clair que la vendetta continue et qu’il cherchera une excuse pour ne pas le jouer.

Ce match a commencé avec le Néerlandais qui a snobé Riqui en donnant les minutes de départ au jeune Gavi à la place.

Cela laissait à Riqui 30 minutes à la fin du match pour faire ce qu’il pouvait avec les restes et dire « tout ce que vous pouvez faire, je peux faire mieux ».

Riqui est sorti des portes avec un point à prouver, et il semblait y avoir une détermination à figurer sur la feuille de statistiques.

Moins de cinq minutes après son entrée en jeu, il a réussi deux tirs au but et a finalement percé la contre-attaque avec une fin difficile au poteau proche.

C’était un objectif déclaré. Son excitation était égale et opposée à la déception probable de Koeman.

Riqui ne partira pas sans se battre. Il vaudrait mieux que Koeman reconnaisse et récompense ses efforts pour le bien de l’équipe, mais compte tenu de ce que nous avons vu, je ne compterais pas là-dessus.

Je commence à avoir l’impression que Yusuf Demir a un pied dans la porte au Camp Nou.

Il a commencé tous les matchs de cette pré-saison et a été impressionnant tout au long.

Ronald Koeman veut jouer avec un 4-3-3, mais le défi a été de trouver les attaquants qui offrent le bon équilibre.

La combinaison de Memphis, Griezmann et Demir était à peu près aussi bonne qu’il aurait pu l’espérer.

C’est idiot de comparer qui que ce soit à Lionel Messi, mais Demir a le même profil que le jeune Argentin lorsqu’il s’est fait un nom sur l’aile droite.

Demir est efficace en coupant sur sa gauche, mais il a également montré une aptitude à étirer le jeu verticalement.

Contre Stuttgart, il a marqué son premier but sous le maillot du Barça, avec une course bien chronométrée devant le but, et une fin sur un centre de Griezmann qui a commencé par une course superposée et une passe de Memphis.

Álex Collado, son principal concurrent, est resté sur le banc tout le long.

Koeman semble se décider sur l’Autrichien.

Vous pouvez voir pourquoi tout le monde aime Gavi.

Il est super actif, couvre beaucoup d’espace et ressemble au produit prototype de l’académie de Barcelone.

Pour moi, il est très similaire à Riqui Puig physiquement, positionnellement et avec sa disposition au milieu de terrain.

Un signe encourageant dans le jeu était l’intensité et le sentiment d’urgence dès le début, et Gavi a été l’un des principaux catalyseurs qui ont donné le tempo qui a permis au Barça de prendre rapidement une avance de 2-0.

Qu’on le veuille ou non, une bataille s’intensifie entre Gavi et Riqui.

Koeman a chanté les louanges de Gavi cette semaine et a marqué son approbation en lui donnant la chance de commencer. Mon inquiétude, cependant, est qu’il utilise peut-être Gavi comme accessoire pour garder Riqui sur la touche.

Gavi n’a que 16 ans, un peu brut, mais a clairement un bel avenir. La façon dont les choses se présentent, cet avenir peut être maintenant.

Combinez cela avec la performance de Nico González dans le rôle de titulaire, et Barcelone devrait être enthousiasmé par les talents issus du pipeline de milieu de terrain.

Très similaire à Sergio Busquets, Nico a l’air intelligent et composé sur le ballon, et a également montré une capacité naturelle à le poursuivre défensivement.

Avec de nombreuses stars encore loin de l’équipe et le club cherchant désespérément à faire des ventes, cette pré-saison a été pleine d’intrigues car les joueurs savent qu’une opportunité de leur vie est en jeu.

La nouvelle équipe se concentre et ils chercheront à poursuivre leur séquence de victoires en Autriche contre le RB Salzburg mercredi.