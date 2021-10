Quatre points de discussion de l’équipe allemande de Hansi Flick pour la trêve internationale d’octobre

La deuxième équipe allemande de Hansi Flick est sortie, et il y a quelques sujets brûlants à aborder.

Mis à part quelques absences liées à des blessures, l’équipe de Flick ne semble pas très différente de celle du mois dernier, avec aucune nouvelle convocation autre que Thomas Müller du Bayern Munich et Matthias Ginter du Borussia Mönchengladbach. Pourtant, il y a quelques points qui méritent d’être abordés. Nous allons jeter un coup d’oeil.

L’énigme du dos gauche

Flick avait sélectionné deux arrières gauches en septembre : Robin Gosens de l’Atalanta et David Raum du TSG Hoffenheim. Cependant, Gosens s’est blessé lors du match de Ligue des champions contre les Young Boys, ce qui l’a exclu de l’équipe ce mois-ci. Malgré la conviction que cela pourrait inciter Flick à appeler un nouvel arrière gauche, il a opté pour les mêmes défenseurs, appelant à la place un arrière central (Ginter) pour remplacer Gosens.

Cela peut être considéré comme l’un des deux scénarios. Premièrement, Flick prévoit Raum comme LB à temps plein pour les deux prochains matchs et n’a guère eu besoin d’un remplaçant. Deux, et le scénario le plus probable, est que Flick a appelé l’arrière central du Paris Saint-Germain Thilo Kehrer strictement en tant qu’arrière gauche. Kehrer a joué un nombre important de minutes à l’arrière gauche lors de la pause internationale du mois dernier, et il n’a pas fait un mauvais travail, il n’est donc pas surprenant que Flick le considère comme une solution possible aux problèmes de l’arrière gauche de l’Allemagne. L’Allemagne a eu du mal à pourvoir le poste d’arrière gauche depuis que le grand Philipp Lahm est passé à droite ; diable, ils ont remporté la Coupe du monde avec un défenseur central (Benedikt Höwedes, vous vous en souvenez ?) jouant au LB. Peut-être qu’ils recommenceront, qui sait ?

Et à droite…

Sur la droite, les choses deviennent un peu plus claires, mais on ne sait toujours pas qui sera l’arrière droit titulaire de l’Allemagne à l’avenir. Il y a actuellement trois options possibles pour RB : Niklas Süle (Bayern Munich), Lukas Klostermann (RB Leipzig) et Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach). En septembre, Hofmann a débuté dans les victoires éclatantes de l’Allemagne contre l’Arménie et l’Islande. Ridle Baku était également une option, mais Flick l’a laissé de côté cette fois, probablement pour une bonne raison, étant donné que sa seule apparition contre le Liechtenstein n’était qu’impressionnante. Il semble donc que Hofmann commencera contre la Roumanie et la Macédoine du Nord, à moins d’une surprise.

Mais disons simplement que le bouleversement se produit et que Flick veut tester un peu plus ses joueurs. Klostermann est un arrière droit naturel, il serait donc également une option, mais il n’a pas vraiment été trop impressionnant pour l’équipe nationale. Ce qui est vraiment intéressant, c’est si Flick pensera à jouer Süle à droite. Ce ne serait pas trop tiré par les cheveux, puisque Flick a joué Süle à l’arrière droit à quelques reprises au Bayern, et il a fait un travail assez décent. L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, a repris cette tendance et a joué Süle comme arrière droit lors de son dernier match contre le Dynamo Kiev avec un immense succès. Peut-être que Flick creusera dans ses racines du Bayern et fera de même.

Qui sortira vainqueur ?

Désormais, les options d’attaquant principal de l’Allemagne sont limitées comme d’habitude, Timo Werner, raté, étant le seul véritable attaquant de l’équipe. Maintenant, Werner a marqué dans chaque match que l’Allemagne a disputé le mois dernier, mais cela signifie-t-il qu’il a bien joué ? Pas du tout. Le moment contre l’Islande où il a tiré au-dessus de la barre avec le but béant comme la bouche d’un T-Tex restera à jamais gravé dans le cerveau de tous les fans allemands. Qu’on le veuille ou non, l’Allemagne a besoin d’un meilleur attaquant à l’avenir – Werner peut être légèrement utile en qualifications, mais il serait sage de ne pas croire qu’il est la réponse à la gloire de la Coupe du monde.

Mais qui peut même le remplacer ? La réponse évidente serait de jouer le coéquipier de Werner à Chelsea, Kai Havertz, comme un faux 9, mais même Havertz semble vaciller à Chelsea ces derniers temps. Une autre option serait de jouer Serge Gnabry au milieu, mais vu à quel point Gnabry a bien joué sur les ailes pour le Bayern, il ne serait pas sage de le retirer de cette position et de le coller dans le 9. Une autre solution moins probable est à commencer par Karim Adeyemi, qui connaît une assez bonne saison avec le RB Salzburg, et a déjà un objectif international à son actif. Il serait impatient de développer cela, mais est-il assez bon pour commencer ? L’attaque de l’Allemagne est assez floue à ce stade, et il est difficile de prédire qui s’intégrera où au milieu. Ce qui nous amène à notre dernier point…

Bon retour, Thomas

Après avoir fait son retour dans l’équipe nationale à temps pour l’Euro, le statut de Thomas Müller est resté inchangé sous Flick, sans surprise, puisqu’il a joué un rôle déterminant dans le sextuple de Flick au Bayern. Cependant, il a dû quitter le camp de l’équipe nationale en raison d’une blessure aux adducteurs le mois dernier. Maintenant, Müller est de retour et il joue bien comme d’habitude pour le Bayern. Il ne fait aucun doute que Flick essaiera d’utiliser les capacités de Müller autant qu’il le peut, mais la question est de savoir où s’intègre-t-il ?

La meilleure position de Müller est juste derrière l’attaquant dans le n°. 10e place, mais comme l’Allemagne n’a pas vraiment d’attaquant pour le moment, la position de Müller devient également un peu difficile à prévoir. Est-ce qu’il se place derrière celui que Flick décide de jouer en haut, ou devient-il un deuxième attaquant pour des joueurs comme Werner ou Havertz? Ou joue-t-il un peu plus au milieu de terrain ? L’Allemagne a principalement joué avec une formation hybride 4-3-3/4-2-3-1 lors de leurs trois matchs, il se pourrait donc que Müller agisse plus comme un 8 que comme un 10, errant librement au milieu de terrain et diffusant des passes décisives à gauche et à gauche. droit. Ou, en parlant de gauche et de droite, il pourrait être utilisé sur l’aile. Oui, Müller n’est pas vraiment adapté pour un poste d’ailier, mais gardez à l’esprit que Flick l’a parfois joué sur l’aile, et il n’a pas fait à moitié mal là-bas. Le secret est de ne pas le clouer sur l’aile et de s’attendre à ce qu’il joue comme un ailier classique, mais de lui donner un rôle libre, en dérivant et en sortant du centre et en créant de l’espace. Mais, comme l’Allemagne a déjà de bons ailiers en Leroy Sané, Serge Gnabry et Jamal Musiala, cela semble peu probable.

Où que Müller joue, cependant, il n’est pas difficile de supposer qu’il continuera à jouer un rôle clé pour l’Allemagne de Flick, tout comme il l’a fait pour le Bayern de Flick.

L’Allemagne affrontera la Roumanie vendredi prochain (2h45 HNE) à Hambourg avant de rencontrer la Macédoine du Nord dans son jardin le lundi suivant (à la même heure) pour venger sa défaite de mars. Ils mènent actuellement leur groupe de qualification par quatre points, après avoir remporté tous leurs matchs à l’exception de ladite défaite contre la Macédoine du Nord.