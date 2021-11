Quatre points en Ligue 1

Ce fut une semaine inhabituelle à la fois sur et en dehors du terrain pour Oxford United avec sept joueurs de la première équipe isolés après avoir été testés positifs pour le coronavirus, ainsi que quatre autres disparus pour cause de blessure. Malgré le manque de joueurs, les U’s ont récolté quatre points lors de leurs deux matches de championnat dans des circonstances difficiles.

Bilan hebdomadaire d’Oxford United : quatre points gagnés malgré un effectif limité

Drame des gardiens avant le match Fleetwood

Il se passait beaucoup de choses avant le match d’Oxford contre Fleetwood mardi soir. Sans gardien de but en raison de la blessure du club et de la crise de covid, Mackenzie Chapman a été rappelé de son prêt avec Banbury United.

Cependant, juste une heure avant le coup d’envoi, le club a annoncé la signature d’urgence de Connal Trueman de Birmingham City. Le joueur de 25 ans, qui a disputé 13 fois le championnat des Bleus, est entré directement dans le onze de départ.

Gagnez sur l’armée de la morue

Malgré l’équipe ravagée par la convoitise et les blessures, Oxford a rebondi après sa récente sortie de la FA Cup et l’annulation de Wigan Athletic pour prendre les trois points contre l’équipe bogey, Fleetwood Town.

Les premiers buts de Luke McNally et Cameron Brannagan ont calmé les premiers nerfs, et malgré le fait que Fleetwood ait trouvé le filet avant la pause, un effort solo sensationnel de Nathan Holland a scellé la victoire des U.

L’équipe épuisée d’Oxford United gagne des points contre les leaders de la ligue

Samedi, l’équipe épuisée d’Oxford est revenue sur le terrain avec les leaders de la ligue Rotherham United, les visiteurs.

Les Millers se sont dirigés vers Grenoble Road en tant que meilleurs buteurs de la division et ont encaissé le moins de buts. Cependant, les U les ont tenus à distance et ont obtenu un point précieux après la fin du match sans but.

Karl Robinson peut accueillir à nouveau les sept joueurs qui ont raté l’action de cette semaine après avoir renvoyé des tests covid positifs avant leur voyage à Sunderland le week-end prochain. Il est également boosté par le retour de blessure de Sam Winnall et Ryan Williams.

