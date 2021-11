Résumé : Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, admet que la récente baisse de forme de l’équipe a été un coup dur après leur campagne par ailleurs solide.

Pertes de points hors de nos mains – SeidlAprès avoir remporté le Grand Prix d’Italie et avoir failli répéter son succès en Russie, McLaren a perdu sa forme. Leur équipe n’a pris que quatre points au cours des trois dernières manches, le même qu’Alfa Romeo, en partie à cause de malheurs tels que la défaillance des pneus de Lando Norris au Qatar.

« Pour toute l’équipe, marquer quatre points en trois courses est évidemment douloureux », a admis Seidl. « Mais si vous regardez ce qui s’est passé et comment nous avons perdu beaucoup de points, des choses qui ont également été hors de notre [hands] ou simplement de la malchance et cela fait partie du sport dans lequel nous pratiquons. Parfois, je suppose que c’est de votre côté et parfois non.

L’équipe a perdu 39,5 points de retard sur Ferrari dans sa lutte pour la troisième place du championnat. Mais Seidl a déclaré que McLaren pourrait être encouragé par sa performance, sinon son résultat, sur le circuit international de Losail.

Analyse : « Je ne sais pas à quel point je peux ralentir » : à l’intérieur de la course économique inutile de Ricciardo« La bonne chose est que nous avons encore vu que nous avions une voiture compétitive, deux pilotes qui étaient compétitifs en piste et l’équipe a fait du bon travail également en termes d’arrêts aux stands, nous avons eu de très bons arrêts aux stands. Nous allons donc simplement venir en Arabie saoudite et riposter. »

Opmeer mène la série F1 Esports avant les rondes finales

La victoire de Jarno Opmeer (Mercedes) lors de la manche de jeudi de la série F1 Esports sur le Circuit des Amériques signifie qu’il entrera dans la manche décisive avec une avance de cinq points sur son rival Lucas Blakeley (Aston Martin). Frederik Rasmussen (Red Bull) est à trois points de la troisième place.

Les trois dernières courses utilisant les circuits d’Imola, Autodromo Hermanos Rodriguez et Interlagos auront lieu les 15 et 16 décembre.

