Quatre points tactiques avant Levante vs Real Madrid

Le même Levante + Roberto Soldado

Photo par Aitor Alcalde Colomer/.

Dans un championnat espagnol obsédé par l’ordre et la défense, Paco López et son équipe de Levante brisent le moule en jouant un style plus chaotique. Ils ont privilégié le désordre et l’attaque de l’adversaire même si cela se fait au détriment du désordre. Ils veulent gagner en battant leurs adversaires au lieu de garder les draps propres, ce qui conduit à des jeux ouverts avec des espaces énormes pour Levante et ses adversaires à attaquer. Les modèles de but attendus les méprisent et ont généralement classé Levante comme l’une des pires défenses de la Liga. Cependant, cela fait également de Levante l’une des équipes les plus amusantes à regarder.

J’écris cela dans chaque article depuis plus d’un an, donc cela ne devrait pas être une surprise quand je dis que Levante, comme toutes les équipes espagnoles, a à peine amélioré son équipe au cours de l’été en raison de difficultés financières post-pandémiques. Leurs principales signatures étaient l’arrière gauche Enric Franquesa de Villarreal et l’attaquant vétéran Roberto Soldado de Grenade. Soldado, plus un profil d’homme cible, donne à Levante encore plus d’options d’attaque qu’auparavant.

Cette saison, López et Levante semblent prêts à continuer à jouer leur style 4-4-2 à tempo élevé, avec de nombreux joueurs offensifs dans la formation. Pour une équipe aussi intense, leur milieu de terrain présente étonnamment des joueurs créatifs et techniques plutôt que des joueurs physiques, comme Enis Bardhi, José Campaña, Mickaël Malsa et Gonzalo Melero. Les ailiers et les attaquants – José Luis Morales, Roger Martí, Jorge de Frutos – offrent de nombreux buts, passes décisives et mouvements agressifs. Cette équipe n’est sans doute pas assez forte pour défier les places européennes, mais elle devrait confortablement éviter la relégation.

Le retour de Campaña et les attaquants de Levante

Photo de José Breton/Pics Action/NurPhoto via .

José Campaña est le centre créatif de Levante. Il est l’un des meilleurs joueurs de la ligue en matière de passes et de transport du ballon dans les zones dangereuses, a un taux de travail défensif décent et une bonne passe finale, et est le preneur de coups francs de Levante. Campaña n’a pas pu jouer la majeure partie de la saison dernière en raison d’une blessure à long terme, donc sa récupération renforcera le milieu de terrain de Levante.

La saison dernière, le capitaine José Luis Morales et l’attaquant Roger Martí ont accumulé 25 buts en championnat. Morales vieillit comme le vin et reste l’un des ailiers les plus dangereux de la ligue, alliant intensité physique et prise de décision d’un joueur vétéran. Martí reste un attaquant avec de bons mouvements dans la surface, même s’il ne contribue pas tellement à la construction de son équipe et en tant qu’homme cible. C’est là que la signature de Roberto Soldado devient intéressante pour Levante car il a agi davantage comme un homme cible pour Grenade et, sur le papier, devrait bien compléter Martí et Morales. Tous ces attaquants sont boostés par les passes dangereuses de l’ailier droit Jorge de Frutos.

Comment remplacer Modrić

Pour ce match, Levante souffre principalement des blessures de Sergio Postigo, Alex Blesa, Dani Gómez et Roberto Soldado. Compte tenu des blessures des deux attaquants, le principal débat de Paco López sera de savoir s’il faut commencer Sergio León ou Enis Bardhi. Si León commence, il le fera en tant qu’attaquant aux côtés de Roger Martí. En revanche, Bardhi commencerait au milieu de terrain, Morales passant de l’aile gauche au poste d’attaquant. Le reste de la formation sera probablement le même que lors de leur match précédent contre Cadix, avec un double pivot très créatif de Campaña et Gonzalo Melero.

L’alignement attendu du Real Madrid en 4-3-3 est pressé par l’alignement attendu en 4-4-2 de Levante.

Du côté du Real Madrid, le plus gros coup vient des blessures de leurs directeurs de milieu de terrain Toni Kroos et Luka Modrić. Les arrières gauches Mendy et Marcelo et le milieu de terrain Dani Ceballos sont également blessés. L’option la plus simple pour remplacer Modrić serait de maintenir le 4-3-3 et d’utiliser un trio de milieu de terrain avec Casemiro dans le rôle de titulaire, Isco à gauche et Valverde à droite. Cela maintiendrait également le trio d’attaquants Bale-Benzema-Hazard de la semaine dernière.

METTRE À JOUR. On dirait qu’Ancelotti envisage également l’option d’Asensio au milieu de terrain central. Cela pourrait être une évolution tactique intéressante pour Asensio, qui a stagné en tant qu’ailier au cours des deux dernières années.

Ancelotti confirme qu’il a essayé Asensio en tant que CM lors des dernières séances d’entraînement. Il pense qu’Asensio “peut bien faire” là-bas. – Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) 21 août 2021

Cette solution, cependant, pourrait ne pas avoir assez d’équilibre défensif pour Ancelotti. Par conséquent, une autre option serait pour lui de recourir à sa forme bien-aimée en 4-4-2, avec Antonio Blanco et Casemiro comme double pivot, et Isco et Valverde comme milieux de terrain latéraux. Un tel choix de composition nécessiterait de mettre au banc Hazard ou Bale.

Un jeu de transitions pour Valverde et Vinicius

Photo par Helios de la Rubia/Real Madrid via .

Les matchs entre le Real Madrid et Levante ont été serrés et fous au cours des deux dernières années avec beaucoup de va-et-vient. Levante a remporté sa dernière rencontre avec des buts de Martí et Morales.

Fede Valverde et Vinicius prospèrent dans les espaces ouverts et les transitions rapides, le luminaire Levante semble donc idéal pour mettre en valeur leurs compétences. Ils profiteront de beaucoup d’espace pour courir et dribbler les défenseurs et faire avancer l’attaque. Valverde aura probablement également un rôle important à jouer en pressant et en marquant les meneurs de jeu de Levante, Melero et Campaña. Valverde commencera sûrement compte tenu de toutes les blessures au milieu de terrain, tandis que Vinicius pourrait être conservé comme substitut d’impact pour la seconde mi-temps. La starlette brésilienne avait déjà eu un impact énorme lors du match précédent contre Alavés dans ce rôle.

Photo par Alejandro Rios/DeFodi Images via .

Sur le plan défensif, Casemiro aura beaucoup de travail avec les attaques de transition constantes de Levante, mais c’est un autre joueur qui semble prospérer dans ces environnements chaotiques. Du côté droit, Lucas Vázquez aura beaucoup de travail à défendre José Luis Morales. Lucas a du mal avec de bons dribbleurs comme Morales, et le capitaine de Levante sait également quelles voies emprunter pour causer le plus de dégâts.