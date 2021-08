Quatre points tactiques d’avance sur Alavés – Real Madrid

Le grand point d’interrogation de Joselu

Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Alavés, comme la plupart des équipes espagnoles, a connu un été calme en raison des finances post-pandémiques et s’est principalement concentré sur les transferts et les prêts gratuits. Ils ont engagé définitivement le défenseur central Florian Lejeune de Newcastle après avoir terminé une solide saison 20/21 en prêt. Le jeune et talentueux milieu de terrain Manu García, membre de l’équipe espagnole des moins de 21 ans, a été prêté par le Sporting Gijón. Pendant ce temps, l’ailier uruguayen Facundo Pellestri sera prêté par Manchester United. Bien qu’il y ait eu d’autres transferts entrants, ces trois auront probablement le plus grand impact cette saison à venir.

En ce qui concerne les départs, le capitaine vétéran Manu García (à ne pas confondre avec le plus jeune que nous avons mentionné précédemment) a terminé son contrat et a quitté le club. Cependant, la plus grande menace a été le départ potentiel de l’homme cible Joselu Matos, meilleur buteur d’Alavés la saison dernière. Julen Lopetegui et Séville ont exprimé un intérêt sérieux pour lui, et Joselu n’a pas joué la plupart des matchs amicaux d’Alavés en attendant le transfert. Cependant, le transfert semble désormais moins probable et Joselu a joué le dernier match amical d’Alavés contre Levante. Conserver Joselu serait un formidable coup de pouce pour Alavés et sans doute le facteur le plus important qui pourrait les protéger de la relégation.

Enfin un milieu de terrain plus créatif ?

Photo de Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/.

Marcos Llorente, Darko Brašanac, Rodrigo Battaglia, Mubarak Wakaso, Tomás Pina, Pere Pons, le capitaine Manu García. Pendant une demi-décennie, Alavés a été le foyer de milieux de terrain combatifs qui se concentrent davantage sur les tâches hors ballon et le rythme de travail défensif que sur la créativité. Cela pourrait changer avec l’arrivée du jeune Manu García du Sporting.

García est un profil de milieu de terrain plus offensif qui préfère jouer devant le ballon et entre les lignes, dans le but d’aider ses coéquipiers ou d’opter pour le 1v1. Bien qu’il ait marqué des buts spectaculaires de temps en temps, il n’est pas un joueur super productif en termes de buts et de passes décisives. Cependant, même s’il ne peut pas impacter directement le score, ses qualités seront une bouffée d’air créatif pour l’équipe.

Alors que Javi Calleja utilise des configurations défensives 4-4-2 comme la plupart des précédents entraîneurs d’Alavés, il diffère d’eux dans l’utilisation des ailiers. Au lieu d’utiliser uniquement des profils d’ailiers rapides traditionnels, à Villarreal (son équipe précédente), Calleja aimait utiliser plus de types de milieu de terrain et de meneurs de jeu sur les ailes, tels que Moi Gómez et Santi Cazorla. Par conséquent, la signature de Manu García pour jouer sur l’aile gauche du 4-4-2 d’Alavés semble être une décision qui correspond au style de jeu et à la philosophie de Calleja.

Pour casser encore un autre bloc profond 4-4-2

Ce n’est un secret pour personne que la Liga est devenue la plus défensive des 5 grands championnats, avec le moins de buts marqués par match. Beaucoup des plus grandes stars offensives de la ligue (Neymar, Messi, Ronaldo) sont parties ces dernières années. Même des équipes aussi grandes que Séville doivent laisser des attaquants talentueux comme Bryan Gil rejoindre des équipes de Premier League pour collecter plus d’argent. Cet exode de talents a contraint de nombreuses équipes et entraîneurs de la Liga à opter pour des stratégies 4-4-2 plus physiques et défensives, en se concentrant davantage sur le travail hors ballon que sur des choses créatives avec le ballon.

Sans surprise, le Real Madrid débute la saison en devant casser l’un de ces blocs 4-4-2. À moins que Los Blancos ne signent Mbappé cet été, attendez-vous à ce que cette saison soit aussi frustrante que la dernière, sinon plus, lorsqu’il s’agit de briser des blocs profonds.

Pour ce match, le Real souffre des blessures Kroos, Carvajal, Mendy et Marcelo. À en juger par le match amical de Milan, il semble que les quatre titulaires comprendront un duo de défenseurs centraux Nacho et Alaba, avec Miguel Gutiérrez et Lucas Vázquez comme arrières latéraux. Au milieu de terrain, Isco pourrait commencer aux côtés de Modric et Casemiro. En première ligne, attendez-vous à ce que Benzema démarre malgré son retour tardif à l’action en raison de COVID. À en juger par le match amical de Milan, il sera probablement accompagné de Rodrygo et Bale.

Compositions attendues pour le match, avec le 4-3-3 du Real Madrid contre Alavés et son bloc profond 4-4-2.

Pour Alavés, l’entraîneur Calleja disposera de son onze le plus fort, à l’exception de la blessure de l’arrière droit Ximo Navarro, que Martin Aguirregabiria remplacera probablement. Le but de Pacheco sera encore une fois défendu par la solide paire de Lejeune et Laguardia et un double pivot rocheux de Pere Pons et Tomás Pina. Sur les ailes, Calleja pourrait répéter ce qu’il a fait lors du match amical de Levante, déplaçant l’ailier Luis Rioja vers la droite pour accueillir Manu García sur la gauche. Joselu et Lucas Pérez seront probablement leur duo de départ.

L’impact d’Alaba et d’Isco

Photo de Juergen Wassmuth/DIENER/DeFodi Images via .

Tant pour le bien que pour le mal, il ne semble pas y avoir de changements majeurs dans la façon dont le Real Madrid jouera cette saison, mais il y a deux changements plus petits qui attirent mon attention : l’impact offensif d’Alaba et Isco au milieu de terrain central.

Alaba a des faiblesses défensives par rapport à ses prédécesseurs Varane et Ramos, mais peu peuvent égaler son influence sur l’offensive d’une équipe. Alaba est un passeur exceptionnel, peut porter le ballon rapidement dans le territoire adverse, prendre des coups de pied arrêtés et tirer à distance. C’est un joueur très dynamique qui cherche constamment à se combiner avec ses coéquipiers et à changer de poste. Ce comportement aidera à briser les défenses adverses même si cela signifie qu’il pourrait être pris hors de position en défense. Méfiez-vous de son jeu de liaison potentiel avec Miguel, Isco et Rodrygo, des joueurs qui ont le don de faire des combos rapides. La clé pour déverrouiller la défense d’Alavés pourrait être ici.

Après quelques saisons de stagnation, il semble qu’Isco sera à nouveau un acteur important sous Ancelotti. Lors de son précédent mandat au Real Madrid, Ancelotti a transformé Isco en un milieu de terrain central. Ce processus s’est arrêté lorsqu’Ancelotti a quitté le club et Zidane a vu Isco plus comme un dix ou un ailier. À en juger par le match milanais, il semble qu’Ancelotti veuille terminer ce qu’il a commencé. Isco a de nouveau joué plus près du milieu de terrain central, avec beaucoup de liberté pour lui et Modric de se déplacer et de changer de position, tous deux tombant profondément pour ramener le ballon de l’arrière.

En termes de personnel disponible, cela semble être la meilleure option pour rafistoler le milieu de terrain en l’absence de Kroos. Cependant, cette formation attendue manque de bons coureurs pour attaquer la ligne défensive d’Alavés, donc Vinicius et Valverde seront utiles pour compenser cela, probablement en tant que remplaçants en deuxième mi-temps.