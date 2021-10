Quatre policiers locaux arrêtés dans une opération contre un réseau de trafic de marijuana à Barcelone

26/10/2021 à 10h39 CEST

Les Mossos d’Esquadra arrêtés ce matin quatre policiers municipaux de Llinars del Vallés dans le cadre d’une opération contre un réseau de trafic de marijuana axé sur cette population de Barcelone.

Tel que rapporté par les Mossos, dans un dispositif activé ce mardi contre le trafic de marijuana ont été menées 28 enregistrements dans divers endroits, notamment à Llinars del Vallès et à Barcelone.

L’une des inscriptions a été faite au commissariat de la Police locale de Llinars, où les Mossos ont procédé à quatre arrestations jusqu’à présent.

En plus du siège de la Police Locale, les agents Mossos ont enregistré autres adresses et locaux liés à ce réseau trafic de drogue, certains situés dans la zone industrielle de Can Prat de Llinars.

Les Mosso étaient enquêter sur ce réseau de trafic de drogue depuis plusieurs mois et le juge qui dirige l’opération a décrété le secret des débats.