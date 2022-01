Quatre policiers sauvent la vie d’un bébé à Madrid avec la manœuvre de Heimlich

01/04/2022 à 15:39 CET

Les agents de la Police Nationale stationnés aux portes de la Cour des Comptes, dans la rue centrale de Fuencarral, réussi à sauver la vie d’un bébé qui se noie le 30 décembre dernier. La manœuvre de Heimlich qu’ils pratiquaient rendirent la couleur au mineur qui, après avoir été soigné ultérieurement par une indication médicale, y fut renvoyé.

Des sources judiciaires consultées par Europa Press ont rapporté qu’à 18 h 48 jeudi dernier une femme s’est approchée « en courant et bouleversée » aux portes du siège, devant la station de métro Tribunal. Ils soulignent qu’elle criait nerveusement que son bébé s’étouffait et demandait de l’aide.

Les quatre agents coururent au 79 de la rue Fuencarral où le bébé, âgé de seulement deux mois et demi, était dans les bras de son père. Depuis qu’ils ont compris qu’il était bleu, sans mobilité dans le corps, avec un essoufflement et des symptômes évidents de noyade, ils ont travaillé rapidement pour effectuer la manœuvre de Heimlich et après plusieurs minutes csuivre le bébé pour expulser les restes qui ressemblaient à du mucus ou du lait.

Après cela, le bébé a commencé à respirer et à améliorer la couleur de sa peau, soulignent ces sources. A l’époque, le service d’urgence de la Communauté de Madrid a été appelé et un indicatif d’appel summa 112 est apparu pour vérifier que la fille était déjà bien, avec une bonne respiration et une bonne couleur et ils l’ont libéré sur place.

Les quatre agents de la Police nationale qui ont réussi à sauver la vie du bébé grâce à ces manœuvres sont rattachés au Commissariat spécial du Congrès des députés. Cette manœuvre de premiers secours consiste à effectuer des compressions au creux de l’estomac pour faire sortir l’air des poumons et générer une toux et ainsi permettre la sortie de l’objet à l’origine de la noyade.