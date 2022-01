Quatre questions sur le retour de Kyrie Irving sur les Nets

Cela faisait longtemps que nous n’avions pas vu Kyrie Irving jouer au basket, mais c’est pour bientôt. Très, très bientôt.

Le meneur All-Star fera ses débuts de saison pour les Nets sur la route mercredi soir contre les Indiana Pacers. Irving a été absent de l’équipe en raison de son statut vaccinal.

Les réglementations locales à New York ont ​​empêché Irving de jouer dans des matchs avec les Nets toute la saison, mais il pouvait toujours jouer sur la route où ces réglementations ne s’appliquaient pas.

Cependant, l’équipe a refusé de lui permettre d’être ce qu’ils appelaient initialement un joueur «à temps partiel», disant qu’à moins qu’il ne soit vacciné, il ne pourrait pas jouer.

Maintenant, nous voici des mois plus tard, et les Nets ont complètement changé de ton. Irving est de retour dans l’alignement. Une étrange saison des Brooklyn Nets est devenue encore plus étrange.

Avec Irving de retour, même partiellement, le paysage de la NBA bascule complètement. Alors qu’est-ce que cela signifie pour les Nets ? Le reste de la ligue ? Parlons-en.

Les Nets sont-ils à nouveau les favoris du titre ?



À l’aube de la saison avec des attentes que tout le monde soit en bonne santé et, enfin, vacciné, les Brooklyn Nets étaient de loin le pari le plus sûr pour remporter un championnat.

Ils l’auraient probablement fait la saison dernière si Kyrie Irving et James Harden avaient été en bonne santé. Même à l’époque, ils n’étaient encore qu’une pointure en dessous d’un tir gagnant de Kevin Durant qui n’était finalement qu’un tir égalisateur.

Leurs grands 3 étaient absolument incroyables ensemble.

Maintenant que les matchs ont été joués, nous voyons que les Warriors, les Nets et le Jazz se sont révélés formidables dans l’Ouest. Les Bucks sont également incroyables lorsqu’ils sont en bonne santé dans la Conférence Est. Tous ont clairement démontré qu’ils étaient tout aussi bons, sinon meilleurs, que l’itération des Nets que nous avons vue jusqu’à présent cette saison.

Mais cette itération a disparu maintenant. Irving est de retour, au moins partiellement. Et cela signifie que l’offensive qui était absolument historique la saison dernière est également partiellement de retour. Avec une défense bien améliorée et quelques nouvelles pièces.

Alors, le retour d’Irving fait-il à nouveau des Nets un favori ? Je pense que oui. Mais ce n’est certainement pas une garantie.

Les Nets seront-ils vraiment aussi bons qu’ils l’étaient l’année dernière ?



(Photo AP/Jeff Chiu)

C’est la grande question ici et c’est exactement ce que nous devons juste attendre et voir.

Ce n’est pas la même équipe que la saison dernière. Il y a de nouvelles pièces ici qui jouent des rôles plus importants maintenant. Patty Mills, Lamarcus Aldridge, Paul Millsap, Deandre Bembry et plus encore.

Irving allégera certainement la pression sur certains de ces joueurs et facilitera les choses pour tout le monde. Mais ils vont devoir trouver comment ils s’intègrent avec lui – quelque chose que les autres équipes ont passé la première moitié de la saison à faire. Maintenant, les Nets rattrapent leur retard alors que d’autres équipes atteignent leur rythme et c’est toujours difficile à naviguer.

Irving est assez grand pour que cela n’ait pas d’importance et que les Nets puissent frapper le sol en courant. Nous devons juste attendre et voir.

À quoi ressemblera le conditionnement d’Irving ?



Irving est sorti des protocoles COVID-19 et est de retour avec l’équipe depuis un peu plus d’une semaine maintenant.

Naturellement, au lieu de simplement le jeter là-bas, les Nets ont donné à Irving du temps d’entraînement et lui ont permis de se remettre en forme pour se préparer pour mercredi soir.

Il n’a pas joué au basket depuis l’été, cependant. Du moins pas de ballon NBA. Il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une sorte de restriction de minutes lui soit imposée dès le départ. Les Nets pourraient même le faire sortir du banc.

Nash n’a pas été très clair à ce sujet. Nous savons juste qu’il ne jouera pas un groupe.

On verra à quoi ça ressemble.

Est-ce que jouer à temps partiel sera un problème ?



Eh bien, nous ne pouvons pas vraiment parler de la dynamique des vestiaires avec les Nets. Mais du point de vue du basket-ball avec la saison NBA en tête, ce sera presque certainement le cas.

Irving ne sera disponible que pour les matchs sur route avec les Nets cette saison tant qu’il n’est pas vacciné. Dans une série de 7 matchs, il ne sera disponible que pour 3 d’entre eux si les Nets ont un terrain à domicile et qu’ils sont actuellement la tête de série numéro 1 de la Conférence Est.

Disons qu’ils arrivent à la finale de la conférence et voient les Bucks ou qu’ils se heurtent à une équipe de Bulls parvenue au deuxième tour. N’avoir Irving que pour 3 des 7 matchs est difficile.

Avec Kevin Durant et James Harden, les Nets pourraient avoir le talent pour contourner cela au premier tour. Peut-être même le deuxième. Mais le troisième tour des playoffs ? La finale NBA ? Cela pourrait être préjudiciable.

Peu importe, cependant. Irving est de retour avec les Nets et il joue. J’ai hâte de voir à quoi il ressemble enfin avec cette équipe.