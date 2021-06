Quatre raisons pour lesquelles le Bayern Munich II a été relégué de la 3.Liga cette saison

Après le parcours remarquable du Bayern Munich II vers le titre de la 3.Liga lors de la saison 2019/2020, il était tout à fait prévu que les jeunes Bavarois auraient plus de mal en troisième division lors de la prochaine saison. Malheureusement pour tout le monde, le Bayern II n’a pu mettre les choses en place sur le terrain à aucun moment de la campagne et s’est retrouvé relégué en Regionalliga Bayern à la fin de la saison.

Jetons un coup d’œil aux quatre grandes raisons pour lesquelles le Bayern II jouera en quatrième division la saison prochaine.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Les meilleurs joueurs de la saison dernière ont quitté l’équipe

Il ne fait aucun doute que, avec le recul, l’équipe qui a remporté la 3.Liga 2019/2020 était empilée; Cependant, le but de la deuxième équipe du Bayern est de développer des joueurs suffisamment bons pour la première équipe. S’ils ne sont pas assez bons pour la première équipe mais trop bons pour jouer pour le Bayern II, ils sont prêtés ou vendus.

Alors, que s’est-il passé avec la talentueuse équipe qui a remporté le championnat de la 3.Liga pour la première fois ? Dix-sept joueurs (DIX-SEPT!?!) qui ont vu un temps de jeu important avec l’équipe ont été soit promus à la première équipe à temps plein, ont quitté le club lors d’un transfert ou ont été prêtés.

Temps plein avec la première équipe

Alphonso Davies Jamal Musiala (deux matchs en 3.Liga)

Transferts sortants

Kwasi Wriedt (Willem II – Pays-Bas première division) Flavius ​​Daniliuc (OGC Nice – France première division) Derrick Köhn (Willem II – Pays-Bas première division) Paul Will (Dynamo Dresden – Allemagne troisième division) Marcel Zylla (Slask Wroclaw – Pologne première division) Woo-yeong Jeong (Fribourg – Allemagne première division)

Prêts

Christian Früchtl (FC Nürnberg – Allemagne deuxième division) Lars Lukas Mai (Darmstadt – Allemagne deuxième division) Chris Richards (Hoffenheim – Allemagne première division) Michaël Cuisance (Olympique Marseille – France première division) Taylor Booth (St. Pölten – Autriche première division) Sarpreet Singh (FC Nürnberg – Allemagne deuxième division) Oliver Batista Meier (Heerenveen – Pays-Bas première division) Leon Dajaku (Union Berlin – Allemagne première division) Joshua Zirkzee (Parme – Italie première division)

L’exode massif de joueurs talentueux et expérimentés a clairement eu un impact négatif sur le Bayern II cette saison. Il serait difficile pour n’importe quelle équipe de maintenir un niveau de jeu similaire après le départ de dix-sept joueurs, et le Bayern II a terminé avec 28 points de moins.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Holger Seitz avait divisé l’attention

Lorsque Sebastian Hoeneß a quitté le Bayern II après son championnat de 3.Liga et a repris de façon inattendue Hoffenheim, le club était dans une situation difficile. Le club avait promu l’entraîneur des moins de 17 ans Miroslav Klose au poste d’assistant de la première équipe après avoir exprimé sa volonté de quitter le club pour des fonctions professionnelles et a déplacé Danny Schwarz de co-entraîneur-chef des moins de 19 ans avec Martin Demichelis à seul entraîneur-chef de les U-17. De plus, COVID faisait toujours rage à travers la planète, tuant des milliers de personnes chaque jour.

Ainsi, le club s’est tourné vers l’homme qui a promu le Bayern II en 3.Liga en premier lieu : Holger Seitz. À l’époque, Seitz avait quitté la ligne de touche pour le campus du Bayern à temps plein en tant que directeur sportif adjoint du campus. Maintenant, il revenait en action en tant qu’entraîneur du Bayern II … tout en conservant ses fonctions importantes au Bayern Campus.

Il est sûr de dire que les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Avec l’équipe en difficulté et face à la relégation, le club a annoncé que Seitz se retirerait et laisserait Martin Demichelis et Danny Schwarz prendre le relais quelques mois plus tôt (cela n’a évidemment pas eu un grand impact.).

Lorsqu’il a été convenu que Seitz reviendrait entraîneur du Bayern II, il a été convenu qu’à la fin de la saison 2020/21, Seitz reprendrait l’ensemble de la gestion sportive du Bayern Campus, prenant le rôle précédemment occupé par Hermann Gerland. . Il reste donc à Munich sur le campus du Bayern pour continuer son rôle dans la recherche et le développement des jeunes joueurs talentueux.

Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Les enfants ont raté des opportunités U-19

Cette raison est moins évidente que beaucoup d’autres, mais c’est un impact négligé que COVID a eu sur le Bayern II la saison dernière. L’annulation de la Bundesliga U-19 a nui au Bayern II plus qu’on ne le sait.

L’équipe U-19 du Bayern a permis à de jeunes joueurs qui ne sont peut-être pas des titulaires réguliers du Bayern II d’obtenir des minutes de qualité au lieu de ne pas en obtenir et de se retrouver sur le banc match après match. Malheureusement pour le club, la Bundesliga U-19 2020/21 a été annulée après seulement quatre matches.

Malheureusement, cela signifiait que des joueurs comme Armindo Sieb, Chris Scott, Torben Rhein, Jamie Lawrence et Bright Arrey-Mbi n’ont pu remporter que quelques matchs au début de la campagne avant d’être poussés vers le Bayern II au milieu. d’un combat de relégation.

La perte de ces minutes régulières au niveau U-19 a ralenti la progression de plusieurs joueurs qui deviendraient essentiels pour le Bayern II la saison dernière et seront la clé du succès de l’équipe (et du club dans son ensemble) à l’avenir.

Photo par Angelo Blankespoor/Soccrate/.

La production de buts de Kwasi Wriedt n’a pas pu être reproduite

Lorsque le Bayern II a remporté le championnat de la 3.Liga au cours de la saison 2019/20, Kwasi Wriedt a dominé la ligue avec 24 buts. Cette saison, le meilleur buteur était le milieu de terrain de 31 ans Timo Kern.

Ce n’est pas en reste pour le capitaine de l’équipe; cependant, le vétéran (l’un des joueurs du Bayern de plus de 23 ans) n’a trouvé le fond du filet que 8 fois. Le joueur que beaucoup espéraient remplacer Wriedt, Fiete Arp, n’a réussi à trouver le fond des filets que 5 fois en 2020/2021.

Très franchement, c’était la différence dans cette équipe étant reléguée et non reléguée. Au cours de la saison de championnat, le Bayern II a marqué 76 buts et en a encaissé 60. Au cours de la saison de relégation, le Bayern II a marqué 47 buts tout en en concédant 58.