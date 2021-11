Quatre raisons pour lesquelles vous devriez acheter le Galaxy Z Fold 3 à 400 $ de rabais

J’utilise le Galaxy Z Fold 3 comme pilote quotidien depuis près de trois mois maintenant, et je peux dire avec confiance que c’est le meilleur téléphone Android du moment. Pour Cyber ​​Monday, le téléphone pliable est disponible au prix de 1 400 $, soit 400 $ de réduction sur son prix de détail habituel.

C’est une affaire fabuleuse sur ce qui est un téléphone vraiment innovant, donc je vais décrire quatre raisons pour lesquelles vous devriez acheter le Z Fold 3 si vous êtes à la recherche d’un nouveau produit phare. Tout d’abord, l’écran : cette fois-ci, les écrans intérieur et extérieur ont le même taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui fait toute la différence dans l’utilisation quotidienne. L’écran extérieur est idéal pour simplement parcourir les notifications entrantes et autres, et l’écran intérieur est idéal pour les sessions de navigation et la productivité.

Deuxièmement, la durabilité. Après près de trois mois d’utilisation – la charnière étant pliée quelques dizaines de fois par jour – le Z Fold 3 est toujours aussi robuste qu’il l’était le jour où j’ai commencé à l’utiliser, et je ne pensais pas que ce serait aussi bon. La décision de Samsung de remanier la conception du châssis avec des matériaux plus résistants et l’ajout d’une nouvelle couche sur le verre ont fait du Z Fold 3 le pliable le plus durable à ce jour, donc si vous avez refusé d’acheter un pliable pour des raisons de durabilité, vous n’avez rien à craindre À propos.

Ensuite, nous arrivons aux caméras. Il manque au Z Fold 3 le matériel de l’appareil photo que vous obtenez avec le S21 Ultra, et bien que Samsung n’ait pas trop modifié les objectifs par rapport à l’année dernière, la qualité des images est nettement meilleure que celle du Z Fold 2. Ils sont à égalité avec la série S21, vous ne manquez donc pas de qualité d’image ou de vidéo ici.

Enfin, nous arrivons au matériel lui-même. Lorsque vous payez 1 400 $ pour un appareil, vous voulez les derniers entrailles disponibles, et heureusement, le Z Fold 3 ne manque pas les extras. Vous obtenez une résistance à l’eau – une première pour les pliables – ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage en standard, une charge sans fil et une charge sans fil inversée.

Samsung Galaxy Z Fold 3 | 400 $ de rabais



Le Galaxy Z Fold 3 est doté d’un écran dépliable innovant, idéal pour la productivité, et vous bénéficiez du matériel le plus récent, soutenu par des appareils photo époustouflants, une autonomie d’une journée et tous les extras, y compris la résistance à l’eau. Combinez cela avec une bien meilleure durabilité et une offre très attrayante, et c’est le moment idéal pour passer à un pliable.

1 400 $ chez Best Buy 1 600 $ chez Samsung

Quant à l’autonomie de la batterie, le Z Fold 3 tient facilement une journée même avec une utilisation intensive, et je n’ai pas eu à brancher l’appareil avant la sortie de la journée. Et la situation du logiciel est également intéressante ; alors que le Z Fold 3 n’a pas encore la version One UI 4, il est le premier à recevoir Android 12 après la série Galaxy S21.

Je ne pensais pas que j’apprécierais autant que moi d’utiliser le Galaxy Z Fold 3, et si vous n’êtes pas décidé à passer à un pliable, l’offre Cyber ​​Monday est l’incitatif idéal. À 1 400 $, le Z Fold 3 n’est pas beaucoup plus que le S21 Ultra, et vous en avez beaucoup plus pour votre argent, ce qui en fait l’une des meilleures offres de téléphonie du Cyber ​​Monday.

Offres du Cyberlundi

Découvrez d’autres offres du Cyber ​​Monday :

Amazon: Grosses coupures sur les téléphones, les montres intelligentes, les jeux, les haut-parleurs intelligents

Samsung : Des centaines d’énormes téléviseurs, téléphones, moniteurs, ordinateurs portables, audio

Walmart : De nouvelles offres sur les grands téléviseurs, les smartphones, la technologie et les ordinateurs portables

Dell : Principalement des PC et des ordinateurs portables, mais aussi une maison intelligente et des écouteurs tentants

Meilleur achat: Venir avec chaud avec des écouteurs, des jeux sur PC, des téléviseurs, des tablettes, des appareils portables

Disney Plus : Obtenez-le avec Hulu et ESPN + pour 13,99 $

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.