Quatre stars qui pourraient être comme de nouvelles recrues pour Manchester United en 2021/22 – Man United News And Transfer News

Jadon Sancho et Raphael Varane ont été deux recrues de classe mondiale pour Manchester United cet été, mais il y a d’autres joueurs dans l’équipe qui pourraient donner autant de coup de pouce au manager Ole Gunnar Solskjaer en 2021/22 que les nouvelles recrues.

Premièrement, Donny van be Beek a semblé en forme et fort lors des entraînements de pré-saison et les rapports suggèrent que le Néerlandais est déterminé cette saison à prouver sa valeur à Old Trafford.

Un Van de Beek confiant, jouant comme il l’a fait pour l’Ajax, serait un atout formidable pour United, surtout si Solskjaer peut lui trouver une place derrière ou aux côtés de Bruno Fernandes et Paul Pogba dans la formation controversée 4-3-3 qu’il serait. envie d’essayer.

Un autre joueur qui pourrait avoir une saison décisive pour les Reds est Amad Diallo. L’Ivoirien est clairement l’un des adolescents les plus talentueux de la planète, mais son départ tardif d’Atalanta la saison dernière ne lui a laissé que peu d’occasions de faire sa marque à Old Trafford.

Solskjaer a admis lors de la conférence de presse d’aujourd’hui qu'”il se débrouillait vraiment, très bien à l’entraînement” avant d’ajouter “Je ne serais pas surpris s’il restait”.

Alors que le manager a l’embarras de la richesse sur les ailes, avec Marcus Rashford, Jadon Sancho, Mason Greenwood et potentiellement Anthony Martial, il pourrait encore y avoir de nombreuses opportunités pour Amad s’il est promu au-dessus de Daniel James dans l’ordre hiérarchique, quelque chose qui doit arrivera sûrement le plus tôt possible.

De retour en défense, Diogo Dalot pourrait figurer cette saison, ne serait-ce que parce que l’Atletico Madrid a décidé de jouer dur contre l’option d’arrière droit préférée de Solskjaer, Kieran Trippier.

Avec Brandon Williams prêt à aller à Norwich en prêt, Dalot pourrait être le “choix de Hobson” pour Solskjaer comme couverture arrière droite, mais l’international portugais pourrait être prêt à saisir l’opportunité à deux mains.

Il a été exceptionnel pour les moins de 21 ans du Portugal cet été, ce qui lui a valu une convocation tardive dans l’équipe senior après que Joao Cancelo a contracté Covid-19. Il s’est bien acquitté de l’Euro 2020.

Dalot a maintenant un point à prouver au niveau des clubs et est en pleine forme, ce qui pourrait être l’une des surprises de 2021/22.

Enfin, regarder un Anthony Martial en forme marquer des buts pour United n’est pas le scénario improbable auquel beaucoup s’attendent.

De nombreux fans ont radié Martial après une horrible année 2020/21, mais malgré la croyance répandue que le Français ne pourrait pas faire face à la concurrence fournie par Edinson Cavani pour la neuvième place, le fait est que la campagne de Martial a été gâchée par un certain nombre de santé et problèmes de blessures.

Martial a souffert d’une maladie en novembre, d’une tension musculaire à la cuisse en décembre, d’un coup suivi d’une blessure à la hanche en mars et d’une rupture des ligaments du genou qui a mis fin à sa saison plus tôt.

Avec un bilan de santé irréprochable cette saison, il est tout à fait possible que le joueur de 25 ans retrouve la forme qui l’a vu marquer 23 buts et fournir 12 passes décisives en 2019/20, en particulier avec le service de l’aile droite que Sancho est. censé fournir.