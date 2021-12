Quatre suspects arrêtés dans le cadre d’un meurtre lors d’un vol qualifié, selon la LAPD

Quatre hommes ont été arrêtés en lien avec le meurtre d’un homme devant un restaurant d’Hollywood lors d’un vol « de suivi à domicile », une tendance de braquages ​​dans et autour de Los Angeles qui se sont multipliés et sont parfois devenus violents, ont annoncé vendredi les autorités.

Les suspects ont été placés en garde à vue mardi lors d’une série de raids menés par plusieurs organismes chargés de l’application des lois. Ils ont été identifiés comme étant Jayon Sanders et Joshua Saulsberry, tous deux âgés de 21 ans, et Abraham Castillo et Tyree Singleton, tous deux âgés de 20 ans, a annoncé le département de police de Los Angeles.

LOS ANGELES: UN SUSPECT AVEC UNE PIOCHE SORT DE RITE AID AVEC UN PANIER D’ALCOOL, DISENT LA FLIC

Jayon Sanders, Tyree Singleton, Abraham Castillo et Joshua Saulsberry ont été arrêtés mardi dans le cadre d’un braquage à domicile dans lequel un homme a été tué par balle en novembre, a annoncé le département de police de Los Angeles. (LAPD)

Le bureau du procureur du comté de Los Angeles a déposé des accusations contre Sanders, Castillo et Singleton pour meurtre, vol et tentative de vol, a déclaré le LAPD. Saulsberry est accusé de vol qualifié.

Les arrestations découlent du meurtre, le 23 novembre, de Jose Ruiz Gutierrez, 23 ans, devant le restaurant Bossa Nova, a rapporté KCBS-TV. Gutierrez venait en aide à une femme qui aurait été victime d’un vol lorsqu’il a été mortellement touché.

Au cours des perquisitions, les autorités ont récupéré une montre Rolex, des sacs à main, plus de 30 000 $ en espèces, des accessoires de gang, une arme de poing, une réplique d’arme de poing et deux véhicules utilisés lors du crime, a déclaré le LAPD.

Fox News a contacté le service de police pour commentaires.

Les vols de suivi à domicile ont incité le LAPD à dédier un groupe de travail pour enquêter sur les crimes, qui se produisent lorsque des suspects ciblent des victimes dans des endroits privilégiés et les suivent chez eux ou dans une zone isolée pour les voler.

Des endroits comme le quartier des bijoux de la ville et l’avenue Melrose, qui a été le théâtre d’une série de vols effrontés, ont été les lieux d’origine de nombreux crimes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Sanders, Castillo et Singleton sont détenus sous caution de plus de 2 millions de dollars. Saulsberry avait son set à 160 000 $.