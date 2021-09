Quatre tailles, 120 Hz et nouvelle puce A15 Bionic

14/09/2021 à 20h20 CEST

Antonio Vallejo Taslimi

Il n’était pas surprenant que lors de l’événement organisé aujourd’hui par Apple, nous apprenions à connaître le nouveau iPhone 13. Et c’est finalement ce qui s’est passé. Et c’est que la société californienne a officiellement présenté ses nouveaux appareils mobiles, obtenant ainsi toutes les informations concernant cette nouvelle série de terminaux. Bien qu’il n’y ait pas trop de changements en termes d’extérieur, ils s’accompagnent d’une série d’améliorations internes très attendues par les utilisateurs.

Après le succès obtenu avec la série précédente, Apple a réitéré un mouvement par rapport à son iPhone 13. Et c’est que comme cela s’est produit l’année dernière, nous avons à nouveau quatre nouveaux modèles disponibles, allant de iPhone 13 Mini de 5,4 pouces à iPhone 13 et 13 Pro de 6,1 pouces et iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces. Nous retrouvons également un design bien connu, puisque nous voyons peu de changements dans cette section aussi importants que son encoche, désormais 20% plus petite, ou la disposition de ses caméras, qui sont désormais en diagonale. En dessous de ces lignes, nous vous laissons la monographie Apple qui résume toutes ses caractéristiques :

Un résumé de tout ce qui intègre l’iPhone 13 et 13 Mini

| Manzana

Comme vous pouvez le voir, de tous les changements, le plus important est que nouveau processeur A15 Bionic, qui présente une plus grande efficacité et rapidité dans les tâches que nous effectuons avec l’appareil par rapport à son prédécesseur. Une autre des grandes nouveautés, et sans doute très attendue par les usagers du bloc est l’arrivée du 120 Hz. Et, comme cela arrive déjà dans la plupart des terminaux haut de gamme sur Android, ou même sur l’iPad Pro lui-même, Apple a inclus un taux de rafraîchissement plus élevé sur ses écrans, ainsi qu’un nouveau panneau jusqu’à 1 000 nits de luminosité qui aspire à être la référence en matière de panels d’aujourd’hui. Cependant, ces ajouts restent exclusif aux versions Pro et Pro Max.

L’une des sections dont les changements étaient attendus est sans aucun doute dans les caméras. Apple a toujours opté pour de gros appareils photo dans ses terminaux et cette fois il n’en a pas été moins. Bien que nous nous retrouvions avec les mêmes modules de caméra de l’iPhone 12, l’ouverture de vos capteurs est maintenant plus grande, étant capable de traiter un plus grand éclairage et d’obtenir finalement une meilleure qualité de la photographie. Le Pro et le Pro Max obtiendront un capteur principal avec ouverture de f/1.5, un ultra-large avec f/1.8 et un téléobjectif avec zoom optique jusqu’à 3x. Nous avons également trouvé le nouveau Mode cinématique, qui ravira tous ceux qui sont passionnés par l’enregistrement vidéo sur cet appareil.

Une autre section avec des nouvelles et très reconnaissante pour les utilisateurs est la batterie. L’iPhone 13 arrivera avec une plus grande capacité dans sa batterie, augmentant la durée de vie de la batterie elle-même pour une utilisation continue. Sous ces lignes, vous avez tout ce qui concerne iPhone 13 Pro et Pro Max via la propre monographie d’Apple :

Résumé de tout ce que les iPhone 13 Pro et Pro Max ont à offrir

| Manzana

L’iPhone 13 arrivera prochainement dans les magasins 24 septembre à un prix à partir de 699$ pour la version Mini et 799 pour la version standard. Nous pouvons les acquérir dans des versions de jusqu’à 512 Go de stockage interne et jusqu’à 5 couleurs : noir, bleu, rose, blanc et rouge. En ce qui concerne la iPhone 13 et 13 Pro Max, sera disponible en versions jusqu’à 1 To et en blanc et bleu ciel. Ce dernier sera trouvé à un prix de 999 $ et 1099 $ respectivement.