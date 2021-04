Quatre téléphones mobiles sur 10 vulnérables aux cyberattaques, révèle un nouveau rapport

La raison peut être attribuée à certaines failles du chipset qui nécessitent une correction urgente.

Les cyberattaques ont considérablement augmenté au cours de la dernière année, ce qui peut être attribué à des interfaces de faible sécurité, car de plus en plus de personnes travaillent à domicile. Avec l’augmentation des logiciels malveillants et de nombreux rapports sur les violations de données, certains détails alarmants sont apparus. Un rapport de Check Point a révélé que presque toutes les organisations ont été exposées à des logiciels malveillants mobiles en 2020. Environ 93% de ces attaques avaient des réseaux d’appareils comme source d’origine incitant les utilisateurs à installer des logiciels malveillants. Le logiciel malveillant est généralement installé via des sites Web ou des URL infectés et tente de voler les informations d’identification des utilisateurs et d’autres informations cruciales.

«Quarante-six pour cent des entreprises ont vu au moins un employé télécharger une application mobile malveillante qui menaçait les réseaux et les données de leur organisation en 2020», a déclaré le rapport de Check Point Mobile Security.

Bien que ces attaques aient toujours existé, une augmentation significative a été observée depuis l’année dernière, car les gens travaillaient à distance. Cela a permis à 97% des organisations de faire face aux menaces mobiles provenant de plusieurs vecteurs d’attaque. Dans des moments comme celui-ci, avoir la sécurité mobile en priorité devient impératif.

Ce qui est encore plus choquant, c’est que 4 téléphones mobiles sur 10 ou 40% des appareils mobiles dans le monde «sont intrinsèquement vulnérables aux cyberattaques». La raison peut être attribuée à certaines failles du chipset qui nécessitent une correction urgente. En outre, une augmentation de 15% de l’activité des chevaux de Troie bancaires a été observée l’année dernière, car les informations d’identification bancaires mobiles des utilisateurs risquaient d’être volées. Les chevaux de Troie d’accès à distance mobiles (MRAT), les chevaux de Troie bancaires et les numéroteurs premium se sont cachés sous les couches d’informations liées au COVID-19 et ont répandu des malwares mobiles.

«Les mobiles des particuliers sont une cible très attractive pour divers groupes APT, tels que l’Iran Rampant Kitten, qui a mené des attaques ciblées élaborées et sophistiquées pour espionner les utilisateurs et voler des données sensibles», ajoute le rapport.

Neatsun Ziv, vice-président de la prévention des menaces chez Check Point Software, a souligné que des menaces plus complexes entrent désormais en jeu alors que les cybercriminels continuent d’évoluer et d’adapter leurs techniques qui peuvent exploiter la dépendance croissante aux mobiles. Ziv a en outre déclaré que toutes les entreprises devront se concentrer sur l’adoption de solutions de sécurité mobile capables de protéger de manière transparente les appareils contre les cybermenaces avancées.

Pendant ce temps, les utilisateurs ont également été invités à rester prudents en ce qui concerne le contenu qu’ils consomment et les applications qu’ils téléchargent. Il ne faut télécharger des applications qu’à partir des magasins d’applications officiels pour atténuer ces types de risques.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.