Quatre villes intelligentes industrielles en cours de développement dans le cadre du corridor industriel Delhi-Mumbai : ministère du Commerce

Quatre nouvelles villes ou nœuds industriels intelligents sont en cours de développement dans les États du Maharashtra, du Gujarat, du Madhya Pradesh et de l’Uttar Pradesh dans le cadre du DMIC. (image représentative)

Villes industrielles intelligentes : dans le cadre du corridor industriel Delhi-Mumbai (DMIC), quatre nouvelles villes ou nœuds industriels intelligents sont en cours de développement dans les États du Maharashtra, du Gujarat, du Madhya Pradesh et de l’Uttar Pradesh, et d’importants travaux d’infrastructure principale y ont déjà été achevés. , a annoncé vendredi le ministère du Commerce et de l’Industrie. Dans ces villes, pas moins de 138 parcelles (une superficie de 754 acres) ont été attribuées à des entreprises ayant investi à hauteur de plus de Rs 16 750 crore. Selon un rapport de PTI, les investisseurs clés dans ces villes/nœuds comprennent des sociétés telles que HYOSUNG (Corée du Sud), HAIER (Chine), NLMK (Russie), AMUL et TATA Chemicals. En outre, un total de 23 projets/nœuds dans d’autres corridors industriels sont actuellement à divers stades de planification et de développement, a-t-il ajouté.

Selon le rapport, l’objectif principal du programme de corridors industriels est de développer des villes industrielles intelligentes entièrement nouvelles avec des services publics « plug and play » durables compatibles avec les TIC afin de faciliter les investissements manufacturiers dans le pays en offrant des services de qualité, durables, fiables et résilients. infrastructures pour les industries. Au total, 11 corridors de ce type ont été approuvés par le gouvernement, comprenant jusqu’à 32 projets, qui doivent être développés en quatre phases.

Selon le ministère, le nœud de Dharwad, dans le cadre du corridor industriel Bengaluru-Mumbai (BMIC), a été envisagé pour être développé pour parvenir à un développement accéléré ainsi qu’à une agglomération industrielle régionale dans l’État du Karnataka. Le projet de corridor industriel Bengaluru-Mumbai s’étend sur une superficie de plus de 6 000 acres. Le développement industriel proposé à Dharwad dans l’État du Karnataka augmentera le développement industriel existant et créera une destination d’investissement dans le pays pour diverses catégories d’industries grâce à la fourniture d’infrastructures régionales à grande échelle à Dharwad. En outre, il exploitera le potentiel du mouvement de fret rail/route existant, a-t-il ajouté.

