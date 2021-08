Quatrième cas de mélioïdose mortelle rare aux États-Unis trouvé en Géorgie ⋆ .

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont confirmé lundi qu’un quatrième cas mortel de mélioïdose, une maladie rare originaire d’Asie du Sud, a été découvert en Géorgie et est lié à trois autres cas dans divers États.

Les quatre cas trouvés en Géorgie, au Minnesota, au Texas et au Kansas comprenaient des adultes et des enfants, dont deux ne présentaient aucun facteur de risque connu de mélioïdose, et deux des patients sont décédés, selon le CDC.

Le CDC a examiné les bactéries qui ont infecté les patients et a constaté qu’elles “se correspondent étroitement, suggérant qu’il existe une source commune pour ces cas”.

Bien que les souches bactériennes soient proches de celles trouvées en Asie du Sud, “aucun des patients n’avait voyagé à l’étranger”, a déclaré le CDC.

“La bactérie vit normalement dans le sol humide et l’eau”, a expliqué le CDC. “Cependant, dans de rares cas, il s’est également avéré contaminer les produits humides ou humides dans les zones où les bactéries sont courantes.”

Bien que le CDC n’ait pas encore identifié l’origine de la maladie après avoir collecté et testé plus de 100 échantillons d’eau, de sol et de produits dans et autour des domiciles des patients, il “estime que la cause la plus probable est un produit importé (comme un des aliments ou des boissons, des produits de soins personnels ou de nettoyage ou des médicaments) ou un ingrédient de l’un de ces types de produits.

Les patients étaient répartis dans tout le pays et les moments où ils ont contracté la maladie variaient. De plus, une personne infectée par la mélioïdose peut mettre deux à trois semaines à tomber malade. Pour ces raisons, il peut être difficile d’identifier la source, a noté le CDC.

Le “CDC demande aux cliniciens de surveiller toute infection bactérienne aiguë qui ne répond pas aux antibiotiques normaux et d’envisager la mélioïdose – que le patient ait ou non voyagé en dehors des États-Unis”, indique le communiqué. « Le CDC exhorte également les cliniciens à ne pas exclure la mélioïdose comme diagnostic possible chez les enfants et ceux qui étaient auparavant en bonne santé et sans facteurs de risque connus de mélioïdose. »

Ceux qui sont en bonne santé peuvent toujours contracter la mélioïdose, mais des affections antérieures telles que le cancer, une maladie rénale ou hépatique, le diabète, une maladie pulmonaire chronique ou une affection affaiblissant le système immunitaire peuvent augmenter le risque. La plupart des enfants qui contractent la mélioïdose ne présentent aucun facteur de risque.

“Les personnes souffrant de toux, de douleurs thoraciques, de fièvre élevée, de maux de tête ou de perte de poids inexpliquée devraient consulter leur médecin”, a conseillé le CDC.