Quatrième chèque de relance jusqu’à 15 000 $ approuvé? Lisez la vérité ici

Une réclamation s’est propagée comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux ces derniers jours, qui puise dans l’espoir de millions de personnes d’un nouveau paiement de relance. Cette affirmation prétend révéler qu’il y aura un quatrième chèque de relance, d’une valeur d’au moins 15 000 $ et distribué en grappes de plusieurs milliers de dollars chacune.

Malheureusement, l’affirmation qui se répand grâce à des sources comme la chaîne YouTube LALATE est complètement fausse. La chaîne compte plus de 400 000 abonnés, il est donc facile de comprendre pourquoi cette fausse nouvelle d’un quatrième chèque de relance jusqu’à 15 000 $ s’est propagée si rapidement. Même si le volume des tendances de la recherche Google a augmenté ces derniers jours pour les requêtes de recherche telles que « 4e contrôles de relance passés aujourd’hui », il n’y a en fait aucune nouvelle à partager sur ce front.

Le gouvernement fédéral est toujours en train d’envoyer les derniers chèques du crédit d’impôt pour enfants. En dehors de cela, il n’y a eu que trois paiements de chèques de relance. Et il est presque certain qu’un quatrième ne se matérialisera pas d’ici la fin de cette année.

Y aura-t-il un quatrième contrôle de relance?

Jusqu’à présent, trois chèques de relance ont été distribués à des millions d’Américains pendant la pandémie de coronavirus. Ils comprennent deux sous le président Trump, pour 1 200 $ et 600 $. Le président Biden a signé une loi plus tôt cette année qui a rendu possible un troisième chèque de relance, pour 1 400 $.

Rien n’indique à ce stade que la Maison Blanche Biden a le courage de se battre pour plus de paiements de relance. Le président n’en a pas parlé depuis un moment, pas plus que son attaché de presse. La priorité pour le moment est d’inciter le Congrès à adopter le grand projet de loi sur les dépenses sociales de l’administration et à aller de l’avant avec le programme national Build Back Better de Biden.

Quelques sites Web se sont également donné la peine de partager un commentaire non attribué de l’IRS – que, non, les quatrièmes contrôles de relance ne sont pas imminents.

Crédit d’impôt pour enfants

Comme indiqué, ce sont les deux derniers chèques de la série de six chèques de paiements du crédit d’impôt pour enfants qui s’en viennent. Ceux-ci donnent aux familles d’enfants admissibles quelques centaines de dollars chaque mois. Et il est question de prolonger d’un an ces chèques mensuels.

Les deux chèques restants arriveront le 15 novembre, et le dernier paiement du crédit d’impôt pour enfants arrivera le 15 décembre. Sur une note connexe, une prestation complémentaire à ces chèques arrivera également l’année prochaine.

Normalement, le crédit d’impôt pour enfants n’est que cela – un crédit d’impôt que vous obtenez lorsque vous produisez votre déclaration de revenus fédérale. Cependant, le Congrès l’a divisé en deux cette année, accordant aux bénéficiaires la première moitié à titre de paiement initial. Mais pas un seul paiement – réparti, à la place, sur six chèques.

Le second semestre arrive l’année prochaine sous la forme d’un crédit d’impôt normal. Ce sera pour le même montant que les bénéficiaires ont obtenu au total, pour les six paiements, cette année.