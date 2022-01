Quatrième jour de manifestations en soutien à Djokovic

09/01/2022 à 19:08 CET

Pour la quatrième journée consécutive, les fervents supporters du joueur de tennis serbe Novak Djokovic Ils se sont réunis dans le centre de Belgrade pour lui exprimer leur soutien, quelques heures avant que la justice australienne ne décide d’ordonner son expulsion ou de l’autoriser à entrer dans le pays pour jouer l’Open d’Australie.

« Nole, Nole » ou « Nole, legend » ont crié les manifestants devant le Parlement serbe, où ils ont été convoqués par la famille Djokovic.

« Il n’y a pas de frontières que vous ne puissiez franchir » et « Allez, Nole 1 », lisaient certaines des banderoles qu’ils portaient, tandis que d’autres agitaient des drapeaux serbes et des ballons en forme de cœur.

« Aujourd’hui est un grand jour, où nous allons devant le juge pour que justice soit rendue. Le monde entier entendra la vérité. Nous espérons que Novak sortira comme un homme libre et réussi », a déclaré le frère du joueur de tennis, Djordje, selon le portail ‘Blic’.

Sa mère, DijanaIl a qualifié d' »inhumaines » les conditions dans lesquelles son fils est en asile depuis jeudi dernier, et a dénoncé qu' »ils ne lui donnent que le déjeuner et le dîner, mais pas le petit-déjeuner ».

« Il ne peut pas quitter la pièce, qui n’a pas de fenêtre normale. La seule chose qu’il peut faire est de regarder les murs », s’est-il plaint, tout en insistant sur le fait que « Nole » remplissait toutes les conditions pour entrer en Australie et jouer le Grand Chelem. , qui se jouera du 17 au 30 janvier.

Le père du joueur de tennis, Srdjan djokovic, a estimé le nombre de manifestants à environ 200, devant lesquels il a de nouveau fait l’éloge de son fils, comme à plusieurs reprises auparavant.

« Novak est la personnification de la liberté, de tout ce qu’une personne peut avoir d’humain », il est « le meilleur garçon du monde » et un grand humaniste connu pour ses activités humanitaires, a-t-il déclaré. Il a également réitéré son accusation selon laquelle les problèmes qu’il a Djokovic d’entrer en Australie sont dus à des motifs politiques de Canberra. « C’est une honte ! », s’est-il exclamé à propos des politiciens australiens.

Il a comparé le joueur de tennis à l’ancien boxeur américain Mohamed Ali, considéré comme l’un des meilleurs de tous les temps, d’origine afro-américaine, « qui a été puni parce qu’il ne voulait pas faire partie du monde impérialiste ».

Djokovic Il est arrivé à Melbourne mercredi avec une dispense médicale pour ne pas avoir été vacciné, mais les autorités ont révoqué son visa, au milieu d’un tollé international.

Ses avocats ont déposé un recours et soutiennent que le joueur de tennis a été testé positif au covid le 16 décembre 2021 et que deux semaines plus tard il a été rétabli, de sorte que le 1er janvier il a reçu l’autorisation d’entrer en Australie.

Le Melbourne Circuit Court a indiqué que l’audience sur la révocation du visa du joueur de tennis, qui peut être suivie en ligne, se tiendra lundi à partir de 10h00 (23h00 GMT dimanche).