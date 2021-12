Quatrième place des Tigres : Vide juridique ou vivacité créole ?

Nous allons analyser si la quatrième place des Tigres d’Aragua qu’ils ont obtenue le 24 décembre était le produit d’un vide juridique ou d’une vivacité créole.

Que s’est-il passé avec le classement des Caraïbes qui était à égalité avec Tigres et Bravos à la quatrième place, par les conditions de championnat de cette saison, la tribu a obtenu son billet sans avoir à jouer un match supplémentaire, ce qui n’est fait que dans la ligue pour déterminer cinquième lieu.

C’est-à-dire que la seule façon selon la règle susmentionnée qui régit la LVBP qu’il puisse y avoir un jeu supplémentaire est de chercher à définir la cinquième place.

Celui qui vous écrit n’est pas d’accord avec cette résolution, mais c’est ce qui a été approuvé dans la Convention et comment elle a été établie.

Impressionné par le nombre de fans qui continuent de faire croire que la ligue a donné la qualification aux Caraïbes. Je vais essayer de clarifier les doutes à ceux qui sont encore sous cette hypothèse de complot en faveur des Caraïbes. 1) 8 managers connaissaient la règle. pic.twitter.com/GBGrIOFRwH – Douglas Cedeño (@ djcb0000) 23 décembre 2021

La norme citée ici est celle que la LVBP a prise en considération pour classer les Caraïbes et il y a clairement une quatrième place, c’est-à-dire que si les Caraïbes ont été impliqués dans cette norme c’est parce que la norme elle-même exclut le bénéficiaire (Caribes) de jouer le prolongation et lui donne la quatrième place.

Je le répète, je ne suis pas d’accord avec cette règle mais elle définit cette situation, où les Caraïbes ont perdu leurs matchs avec Magellan mais ils n’ont pas joué une double journée supplémentaire, ce qui aurait défini deux places, mais aussi les conditions établissent qu’une journée supplémentaire est de définir un cinquième classé.

Si le classement des Caraïbes selon cette Condition de Championnat en a surpris plus d’un, plus incroyable a été ce qui s’est passé lors de la réunion des équipes avant le Projet de Remplacements et de Renforts pour le Round Robin de la LVBP.

Les Aragua Tigres, dans un mouvement que je pense qu’ils voulaient jouer dans les Caraïbes, ont déjà fait valoir qu’ils étaient à la quatrième place parce qu’ils ont gagné plus de matchs que les Caraïbes en ronde éliminatoire.

C’est vrai, mais ils ne l’ont pas fait dans le même nombre de matches et selon la règle qui définit les quatre premières places dans les Conditions du Championnat, c’est-à-dire qu’on ne peut pas parler de vide juridique puisque les articles 1.03.3 et 1.03.1 Ils définissent que lorsqu’il s’agit de tirages au sort, comment la quatrième place est attribuée.

Donc les Tigres n’ont pas rempli cette exigence mais les Caraïbes et la circonstance d’aller au jeu supplémentaire est que cela a donné aux Bengalis une victoire supplémentaire et avec elle un meilleur bilan que la tribu (26-24), mais les Orientaux ont joué le dernier jeu de la récolte régulière contre Magellan avec la conviction d’avoir assuré la quatrième place du classement.

En d’autres termes, l’argument des Bengalis est qu’ils ont remporté un défi de plus, mais grâce à un jeu qui définit la cinquième place, auquel les Caraïbes n’ont pas joué.

Ainsi, si les règles doivent être écrites et créées pour ne pas les comprendre et ne pas les respecter, la ligue perd de son sérieux et c’est une institution avec près de 80 ans d’existence pour être avec le pardon de la phrase dans un authentique « coq bouteille ».

Pour ce que je considère que le vide juridique n’existe pas car la norme couvre le contenu du doute supposé, mais que les Tigres sont allés avec un argument d’une totale vivacité créole pour voir s’il sortirait et la ligue a acheté leur approche de manière totalement dans le mauvais sens.

Il est évident que les conditions du championnat devraient être revues, mais j’espère que lorsqu’elles seront modifiées, quelqu’un de la ligue les lira et tiendra les équipes informées de leur contenu, car ce qui était évident, c’est que personne ne savait rien de rien et qu’ils se résolvaient sur le marcher inutilement.

Maintenant, une quatrième place est incroyable quand vous finissez par jouer le classement pour la cinquième, car s’ils perdaient, ils étaient éliminés.

Voici pour mémoire je laisse le dernier hors du classement de la quasi quatrième place des Tigres :

#LVBPxTLT ⚾️ – FINALE @ labarrabrava 3 – 10 @TigresOficiales Les Tigres de Aragua sont les cinquièmes classés au Round Robin ! Victoire énergique. Ce sont les cinq qui avancent vers Tous contre Tous : @Magallanes_bbc @CardenalesDice @leones_cbbc @caribesanz @TigresOficiales pic.twitter.com/RjU4jSbRPK – TLT La Télé Tuya ! (@LaTeleTuya) 24 décembre 2021

Auteur : Carlos Quijada

Twitter et Instagram : @abogado_quijada