Quatrième pole position consécutive pour ‘El Diablo’ cette saison

29/05/2021 à 15h57 CEST

Nil Banos

Fabio Quartararo en qualifications cette saison est sensationnel. À l’Autodromo Internazionale del Mugello, il a ajouté sa quatrième pole position consécutive du parcours. Le MotoGP français Monster Energy Yamaha MotoGP pratiquement imbattable sur un tour. Aussi, le tournage complètement en solo. Sans aucune référence devant vous. Spectaculaire.

Alors que les autres conducteurs s’inquiètent un peu, ou beaucoup, d’essayer d’avoir quelqu’un de référence devant ou de prendre le volant de manière flagrante, Quartararo s’en fiche. C’est très rapide sur un tour. Cependant, vous l’échangez. Aujourd’hui, il a encore montré que pour les samedis qualificatifs, il fallait toujours compter sur lui pour terminer la journée en poleman dans la catégorie reine.

“Je ne sais pas comment j’ai fait ce tour. Ce matin je me suis dit que ce serait difficile de le faire”Le Français Monster Energy Yamaha MotoGP a expliqué dès son arrivée au parc fermé. « Lors de mon premier « run », j’ai vu que j’avais un tour pour être dans la première ou la deuxième ligne. Mais je me suis dit qu’il fallait que j’essaye de faire autre chose., a indiqué ‘El Diablo’. “Je pense honnêtement que j’ai fait mon meilleur tour en MotoGP. Je suis très heureux et prêt pour demain.”, a conclu le ’20’.

Quatrième pole position consécutive pour lui. Stratosphérique.