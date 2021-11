Quatrième victoire professionnelle pour Narciso Carmona

Le sévillan basé à Miami (USA) Narciso Carmona (4-0, 3 KO) a remporté sa quatrième victoire en tant que professionnel samedi dernier au Manuel Artime Theatre de Miami.

Le super-léger andalou, champion d’Espagne amateur en 2020, de l’équipe du promoteur américain MR Promotions, a mené le combat le plus dur de sa carrière, allant au tapis au premier tour après un bon coup du Portoricain. Luis Valentin Portolatín (3-3, 1 KO).

Carmona a récupéré et a renversé l’adversaire coriace au deuxième tour et dans les tours suivants, l’Espagnol a mélangé sa bonne technique et sa griffe dans des changements de coups durs.

Décision unanime pour Carmona, juste, dans laquelle les trois juges étaient d’accord avec 38-36, lui donnant les trois derniers tours. Premier combat pour gagner aux points, première chute et belle expérience pour le gaucher sévillan, qui a laissé une agréable impression.

Chez ESPABOX, nous avons déjà connu le combattant andalou en profondeur.