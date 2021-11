Qu’attendent les fans de Barcelone du premier match de Xavi contre l’Espanyol ?

C’est une période excitante pour être à nouveau un fan du Barça, et qui aurait pensé que nous dirions cela il y a quelques semaines à peine ?

Avec l’introduction de Xavi, il a permis aux culers de rêver à nouveau. Les « et si » redeviennent un véritable sujet de conversation.

Vraiment, c’est incroyable à quel point un seul changement peut lever la morosité et inverser le récit, mais c’est à quel point les choses sont devenues mauvaises sous Ronald Koeman.

Le Néerlandais était, à la fin, dépassé, et une fois que vous croisez le fer avec la hiérarchie, il n’y aura jamais qu’un seul vainqueur.

Xavi sera jugé sur les résultats, comme il se doit, même s’il serait tout à fait faux que les supporters du club fassent des vagues comme ils l’ont fait lorsque Pep Guardiola n’a pas remporté ses deux premiers matches.

Photo par Albert Llop/NurPhoto via .

La seule chose incroyablement ennuyeuse à propos du football moderne, ou devrait-être des supporters de football moderne, est un besoin incessant de tout avoir maintenant.

Oubliez le projet ou le processus. Juste livrer. Dans leur petit monde utopique, cela pourrait fonctionner, mais pas dans le monde réel.

Nous verrons à quel point les joueurs ont réagi au coaching et aux méthodes de Xavi une fois qu’ils seront entrés sur le terrain du Camp Nou samedi soir.

La forme ressemblera-t-elle à la configuration de Guardiola ? Les joueurs seront-ils courageux ? L’entraîneur sera-t-il mécontent s’il n’arrive pas à s’exprimer comme il le souhaite ?

La réaction des fans sera également la clé. Une fois le jeu terminé, auront-ils été divertis, et cela sera-t-il suffisant, dans un premier temps, pour les garder tous d’accord ?

Toutes ces questions et bien d’autres trouveront bientôt une réponse.

Au moins, nous pouvons être assurés que Xavi aura été méticuleux dans sa préparation, fort dans son opinion et démontrable dans ses actions.

Compte tenu de sa propre carrière au club, son expérience avant le deuxième plus gros match du Barça chaque saison sera inestimable.

Sa sélection pour son premier onze de départ sera également intéressante.

Peut-être que la même accusation qui a frappé Ernesto Valverde et d’autres – le « club de amigos » – finira par atterrir à sa porte. Peut-être pas samedi, mais à l’avenir s’il ne laisse pas tomber Busi ou Geri lorsqu’ils ne jouent pas.

Dans tous les cas, d’un point de vue personnel, voir des sourires sur les visages, et l’effort, l’engagement et le désir pour la chemise seront plus que suffisants.

Oh, et trois points précieux bien sûr…