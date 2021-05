La WWDC 2021 approche à grands pas et bien qu’il y ait des choses évidentes que nous allons voir dévoilées lors de la Worldwide Developers Conference d’Apple, nous pourrions avoir quelques surprises. Qu’attendez-vous le plus pendant la WWDC 2021?

Commençons par les bases. Apple devrait annoncer iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 et tvOS 15 sur la WWDC 2021. Contrairement à l’année dernière, lorsque . a eu un premier aperçu exclusif dans iOS 14, on sait peu de choses sur le logiciel à venir.

Depuis que macOS 11 Big Sur a introduit un nouveau design pour les applications, il est probable qu’Apple adoptera une approche similaire pour iOS 15 et iPadOS 15. Le système d’exploitation de l’iPhone serait censé recevoir un écran de verrouillage repensé, de nouveaux contrôles de notification, des mises à jour iMessage et un accent sur la vie privée. En savoir plus sur ce que nous attendons d’iOS 15 ici.

Pour iPadOS 15, nous espérons pouvoir placer des widgets où nous voulons sur l’iPad. Une bibliothèque d’applications serait également un ajout incroyable. Mais comme les utilisateurs le demandent depuis des années, iPadOS a besoin d’une nouvelle approche pour libérer le plein potentiel de l’iPad Pro M1, par exemple. En savoir plus sur les rumeurs iPadOS 15 ici.

Lors de la WWDC 2021, Apple parlera également davantage de son Apple Silicon et de sa nouvelle gamme de Mac M1. Pour le moment, nous ne savons pas ce que l’entreprise pourrait apporter à macOS 12, mais si nous parvenons à obtenir un logiciel plus stable que macOS Big Sur, ce serait déjà énorme. Au cours de l’essai Epic vs Apple, Craig Federighi a déclaré que le niveau de malware sur macOS était inacceptable afin que la société puisse se concentrer sur la confidentialité et la sécurité dans cette nouvelle mise à jour.

Quant à watchOS 8 et tvOS 15, il y a encore moins à savoir. Nous avons répertorié ici quatre courtes fonctionnalités qui seraient géniales à obtenir avec watchOS 8 et avec tvOS 15, nous aurions déjà de la chance si nous obtenions plus d’économiseurs d’écran en direct. Avec la nouvelle Apple TV 4K, Apple pourrait introduire quelques modifications supplémentaires sur l’application TV, ainsi qu’une expérience raffinée

Matériel à la WWDC 2021?

Tout est possible à la WWDC 2021. En 2019, Apple a présenté le Mac Pro et le Pro Display XDR. Des rumeurs disent qu’Apple introduira un nouveau MacBook Air dès cette année, mais on ne sait pas si cela signifie la WWDC 2021.

Il y a aussi des rumeurs concernant un nouveau Mac mini et MacBook Pro qui pourraient être dévoilés lors de la keynote du 7 juin.

Apple n’a pas encore annoncé les AirPod de troisième génération. Pour l’instant, nous ne nous attendons pas à ce qu’un autre iPad soit dévoilé lors de la WWDC 2021, mais Apple pourrait offrir à ses clients un nouveau modèle de base d’iPad ou l’iPad mini de sixième génération.

Qu’attendez-vous le plus pendant la WWDC 2021? Votez et dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

