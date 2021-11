Qu’avez-vous le plus hâte d’acheter ce Black Friday ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le Black Friday approche à grands pas et de nombreux détaillants proposent des remises sur divers articles. Des PC et des convertibles aux smartphones et à l’audio, il existe déjà de nombreuses offres et nous n’en verrons que plus.

Cela nous a amenés à nous demander si les lecteurs étaient impatients d’acheter quelque chose de spécifique le Black Friday ou à l’approche de celui-ci. Vous pouvez nous faire savoir ce que vous avez le plus hâte d’acheter via notre sondage ci-dessous.

Qu’avez-vous le plus hâte d’acheter le Black Friday ?

Audio (casque, écouteurs TWS, haut-parleurs)

3%

Téléphone ou accessoires de téléphone

37%

Tablette

11%

Ordinateur ou accessoires informatiques

5%

Portable (montre, tracker, etc.)

3%

Consoles de jeux, jeux ou accessoires

5%

je n’achète rien

37%

Autre (laisser un commentaire)

0%

Pour ce que ça vaut, il existe déjà un certain nombre d’offres notables pour le Black Friday. Nous avons vu des remises sur tout, des écouteurs AirPods Pro et Sony à la série OnePlus 9 et à la gamme Chromebook de Samsung. Ainsi, même si vous n’aviez rien prévu d’acheter, vous pourriez trouver quelque chose dans votre ruelle.

Là encore, nous ne vous en voulons pas si vous avez décidé de sauter les achats liés au Black Friday cette année. Et nous avons également inclus une option pour vous dans le sondage.

