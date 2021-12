Qu’avez-vous pensé des Game Awards 2021 ?

Les Game Awards – le projet pour animaux de compagnie de Geoff Keighley qui ressemble un peu aux Oscars et un peu comme une publicité de trois heures avec les prix réels mis à la hâte dans les fissures – ont eu lieu hier soir, et bien que beaucoup de choses se soient produites pendant ces trois heures ( plus le pré-spectacle de 30 minutes), peu d’entre eux étaient destinés à la Nintendo Switch.

Nous avons récemment passé en revue les meilleures et les pires années de Nintendo aux Game Awards depuis sa création, et avec Breath of the Wild et Super Smash Bros. Ultimate qui ont dominé les débats ces dernières années, nous attendions quelque chose de Nintendo – une pépite d’une annonce de première partie ou autre.

Mais non. Voici un bref résumé de ce qui a été annoncé pour Switch (ou supposé arriver à Switch) :

Bien sûr, il y avait beaucoup plus de jeux qui n’ont pas encore annoncé de plateformes, et nous aimerions voir des jeux comme prétendants assoiffés et Avoir une belle mort entre nos mains un jour, mais sinon, la diffusion au cours de ces trois heures n’était pas particulièrement excitante pour les propriétaires de Switch uniquement.

Parallèlement aux annonces de jeu, il y avait aussi une bande-annonce pour le Sonic l’hérisson suite du film et Metroid Dread a remporté le prix de la meilleure action/aventure. Étonnamment, malgré sa domination sur la liste restreinte, Nintendo n’a pas remporté le prix de la meilleure famille – cet honneur est allé à Il faut être deux, un jeu qui traite sans broncher du divorce imminent de deux parents, et a un peu où ils tuent un animal en peluche alors qu’il implore la pitié.

Dans l’ensemble, mon point de vue général est que cela n’avait pas vraiment besoin d’être aussi long. Trois heures, c’est beaucoup de temps à passer à faire quoi que ce soit, encore moins à une heure qui était sacrément tard dans la journée pour presque tout le monde – organiser un événement en direct à 17 heures sur presque le tout dernier fuseau horaire sur Terre va être gênant pour à peu près n’importe qui à l’est de Los Angeles. C’est un choix étrange pour un événement d’une telle portée mondiale.

De plus, je sais que ce n’est pas vraiment une nouvelle à ce stade, mais si quelque chose se présente comme une remise de prix, il est un peu étrange de traiter ces mêmes récompenses comme un léger inconvénient entre les bandes-annonces et les publicités de films.

Et reléguer certaines de ces récompenses à un long métrage de moins d’une minute dans la pré-émission montre simplement le véritable sentiment derrière les Game Awards : bien qu’il s’agisse d’une cérémonie de remise de prix pour les jeux, les responsables ne le font évidemment pas. considérez que des choses comme Games For Impact, Audio Design et eSports valent leur temps, car elles n’étaient même pas dans le spectacle principal.

Un autre sujet qui a suscité beaucoup de colère sur les réseaux sociaux était l’approche de Geoff Keighley à l’égard du calcul en cours dans l’industrie en ce moment. Au sommet de l’émission, Keighley s’est prononcé contre le harcèlement, bien que de manière non spécifique (transcription par IGN):

« Les jeux auxquels nous jouons et les jeux que nous aimons nous apprennent que nous pouvons avoir un impact sur le monde qui nous entoure, et ce soir, j’appelle tout le monde à faire sa part pour construire une industrie du jeu vidéo meilleure et plus sûre. Parlez en ligne, votez avec votre temps et avec vos dollars, donnez du pouvoir à ces bâtisseurs du monde qui créent l’avenir de tous les divertissements. »

Cette déclaration farfelue a ensuite été suivie de jeux et d’annonces de Quantic Dream, Bungie, Ubisoft, Riot et Naughty Dog.

Le spectacle n’était pas sans le point culminant étrange. Nous sommes de grands fans de Supergiant Games et de Darren Korb, par exemple. Et Doug Bowser avait l’air positivement de poche debout sur scène à côté du basketteur de 6 pieds 8 pouces Paul George.

Mais il était difficile de sortir de la série sans se sentir lésé et au mieux déçu, ou au pire en colère.

Mais dites-nous : que pensez-vous des Game Awards de cette année ? Vous êtes-vous senti satisfait à la fin du spectacle ? Que changeriez-vous pour l’année prochaine ?