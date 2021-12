Quavo poursuivi en justice pour un prétendu passage à tabac d’un chauffeur de limousine

Quavo et son équipage a battu un chauffeur de limousine de Sin City … tout cela parce que le chauffeur a oublié de prendre quelqu’un dans son groupe – cela selon un nouveau procès.

le Migos Le rappeur est poursuivi en justice par le chauffeur de la limousine, qui prétend que le passage à tabac présumé a eu lieu le 3 juillet à Vegas.

Selon le procès, obtenu par TMZ, le chauffeur prétend qu’il a été embauché pour emmener les Migo et leur groupe d’un club local à l’hôtel Virgin … mais il dit que les choses ont mal tourné lorsque les passagers ont commencé à lui crier dessus de laisser un membre de leur parti.

Dans les documents, le chauffeur de la limousine a essayé de raisonner avec ses passagers mais on lui a dit de « ferme ta gueule » … puis quelqu’un lui a lancé une bouteille.

Le conducteur prétend que cela s’est intensifié, avec jusqu’à 5 des passagers l’attaquant sans provocation… lui donnant des coups de poing et des coups de pied à plusieurs reprises, le laissant criblé de blessures.

Selon le procès, le chauffeur affirme que le personnel de l’hôtel et la sécurité étaient aux premières loges de la prétendue agression … mais au lieu d’intervenir pour arrêter le combat, ils se sont enfuis pour se mettre en sécurité à l’intérieur de l’hôtel.

Le chauffeur de limousine affirme que l’attaque l’a laissé souffrir de douleurs physiques et mentales et même de défiguration … et il poursuit Quavo, Migos Touring et l’hôtel pour des dommages non spécifiés.

Nous avons contacté Migos … jusqu’à présent, aucun mot en retour.