Qu’avons-nous appris sur Xavi lors de son premier match en tant qu’entraîneur de Barcelone ?

Oui, Barcelone a eu de la chance.

Un derby contre l’Espanyol allait toujours être une affaire graveleuse, et Xavi a pris des risques dont il devrait être responsable et a fait confiance à des joueurs inattendus pour qu’ils puissent faire le travail.

Je suis convaincu que vous faites votre propre chance.

Était-ce même une pénalité? Probablement pas, mais lorsque vous tirez dans la surface (quelle passe intelligente de Gavi), vous vous donnez une chance d’être récompensé, et Memphis l’a fait compter.

C’était la même vieille défense de Barcelone dans le dernier droit, incapable d’absorber la pression et s’effondrant presque sans leur ami le poteau.

Et pourtant, ils ont survécu. Ils ont obtenu le résultat. Et c’est tout ce qui compte.

Et l’influence de Xavi, pour le meilleur et pour le pire avec certaines décisions, était partout.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

C’est une bonne chose.

Nous voulons voir un nouveau manager arriver avec courage et expérience. Essayez de nouvelles choses. Donnez aux joueurs une chance de faire leurs preuves. Apportez des modifications lorsque le déroulement du jeu se retourne contre vous.

La question à l’avenir, avec un défi encore plus difficile de vaincre Benfica mardi, sera de savoir quelles leçons Xavi apprendra.

Sera-t-il autocritique et adaptable ? Comment analyse-t-il les performances et trouve-t-il des moyens d’apporter des améliorations ?

Pour ma part, je pense que Xavi devra répondre, d’abord et avant tout, pour ne pas avoir lancé Ronald Araujo, si cela devient un modèle.

Eric Garcia avait en fait l’air super vif en possession. On commence à voir à quel point c’est un atout d’avoir un défenseur central qui sait si bien passer le ballon, et garder le ballon en mouvement rapidement.

Associez cela à Gerard Pique, sous la direction tactique de Xavi, et vous comprendrez pourquoi la possession de Barcelone semblait tellement plus dangereuse dans ce match, surtout en première mi-temps.

Photo de Marc Graupera Aloma/Europa Press via .

Mais pour moi, Araujo est incontournable. Le Barça a besoin d’un soldat sur la ligne de fond, et il est le meilleur qu’ils aient.

Il sera intéressant de voir si Xavi expérimente avec d’autres défenseurs, comme Samuel Umtiti également, qui pourraient faire des passes menaçantes et se tenir debout en défense à l’époque, et peut-être aussi à l’avenir sous une nouvelle direction.

Je pensais que c’était étrange de commencer Gavi et Ilias comme ailiers, mais je respecte le droit de Xavi de l’essayer, et j’ai été encouragé de le voir faire le changement à la mi-temps pour faire venir Abde, qui pour mon argent était une grâce salvatrice dans une seconde mi-temps par ailleurs très nerveuse.

Il me semble que dans le système de Xavi, l’ailier droit devrait être dominant du pied droit, et les performances de Gavi contre Ilias étaient une juxtaposition intéressante à regarder.

Gavi était ironiquement l’un des meilleurs joueurs sur le terrain tout en jouant hors de position. Cela va vous montrer qu’il peut prendre la direction, et finalement, grâce à sa ténacité, il est capable de trouver des moyens d’avoir un impact sur les jeux partout où vous le jouez.

Photo par Urbanandsport/NurPhoto via .

Je l’aurais quand même joué au milieu de terrain à la place de Nico, qui avait lui-même un jeu solide, et j’adorerais le voir jouer en même temps qu’Abde. Deux bouledogues valent mieux qu’un.

En tant que fan, je suis plus qu’heureux d’avoir des désaccords avec le manager. Cela rend le suivi de l’équipe amusant, et en fin de compte, il s’agit d’apprendre et de s’améliorer car personne ne sait vraiment avec certitude quelles seront les conséquences de nos choix jusqu’à ce qu’ils se concrétisent.

Ce qu’il faut dire, c’est que Barcelone était en désavantage numérique et a quand même obtenu le résultat.

Le plus excitant de tous, nous avons vu des aperçus d’une identité. Preuve que ces gars travaillaient à l’entraînement et essayaient vraiment d’appliquer le plan en direct.

Photo par Adria Puig/Agence Anadolu via .

L’Espanyol a joué dans un bloc bas, surtout avant que le but ne soit marqué.

Barcelone a encore trouvé un moyen de se créer des occasions.

Il n’y avait pas d’un côté à l’autre et à l’envers.

C’était rapide et dynamique.

Frenkie de Jong et Nico effectuaient des descentes en sous-laps.

Gavi et Ilias ont maintenu leur largeur et créé le danger.

Sergio Busquets a trouvé les coutures et fendu la défense.

Tout le monde se battait dur sur le terrain pour récupérer le ballon quand ils l’ont perdu, et certains joueurs ont regardé vers le bas de manière méconnaissable en le faisant.

Le but arrivait toujours, même s’il fallait un peu de chance.

C’est tout à l’honneur du nouveau manager, et c’était tellement rafraîchissant de voir des tactiques, n’importe quelles tactiques vraiment, mises en œuvre.

Et maintenant, apprendre, grandir et s’améliorer ensemble.

Nous pouvons tirer cela de ce jeu.

Voir Xavi et Riqui Puig parler de stratégie sur la touche dans une étreinte chaleureuse était un symbole d’espoir de cette nouvelle ère, que même lorsque les temps sont durs, tout le monde aura sa chance de contribuer, et nous nous battrons contre vents et marées ensemble.

Mission accomplie dès le premier jour.

Sur le prochain.