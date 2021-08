Que ces 25 secrets de Hunger Games soient toujours en votre faveur

22. Alors qu’il était initialement attaché à diriger la suite, Gary Ross a quitté la franchise en avril 2012, citant le calendrier compact comme facteur décisif.

“En tant qu’écrivain et réalisateur, je n’ai tout simplement pas le temps dont j’ai besoin pour écrire et préparer le film que j’aurais voulu faire à cause du calendrier de production fixe et serré”, a-t-il déclaré dans un communiqué. François Laurent serait embauché pour diriger le reste des films.

23. Les vrais neveux de Lawrence ont joué des rôles modestes mais essentiels dans l’épilogue du film final.

“Ils ont joué mes enfants dans la scène que nous avons tournée, donc c’était une fermeture incroyable pour ce personnage que j’aime depuis tant d’années d’avoir ma famille là-bas, ma famille de sang, j’ai pu dire au revoir aux deux.” la star a déclaré à Vanity Fair.

24. Lawrence a obtenu une place sur le Billboard Hot 100 avec sa performance de “The Hanging Tree” dans Mockingjay – Partie 1.

25. Taylor swift a co-écrit deux chansons, “Safe & Sound” et “Eyes Open”, pour les films, et la superstar a déclaré à Rolling Stone : “C’est une écriture assez intense sur ma propre vie, mes propres luttes. C’était presque comme des vacances pour écrire du point de vue de quelqu’un d’autre. “