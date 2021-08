Que ces derniers temps tu sois plus fatigué a son explication | Vie

La chaleur épuise surtout notre corps et affecte également la qualité du repos, c’est pourquoi nous nous sentons plus fatigués.

Si vous sentez que la fatigue vous envahit ces derniers temps et que la routine devient encore plus épuisante, ce n’est pas seulement à cause de votre mode de vie, la chaleur influence également à différents niveaux et il provoque une sensation continue de somnolence.

Nous vivons une période de températures élevées et les conséquences ne sont pas seulement visibles dans les incendies, les sécheresses et d’autres effets courants du changement climatique, elles sont également dans un sensation continue de fatigue et de somnolence chez les personnes. Bien que les causes soient diverses, tout peut se résumer par le fait que le corps a du mal à avoir froid.

Comme le rapporte El Español, les experts confirment que “l’organisme humain travaille sans relâche pour maintenir une température corporelle homogène et constant afin que tous les processus corporels se déroulent sans heurts. »Et cela a un prix.

Le combat de notre organisme s’effectue à plusieurs niveaux pour refroidir le sang chaud, libérer de la chaleur et maintenir une régularité aussi étrangère que possible à l’environnement. Tout cela provoque une accélération du rythme cardiaque et une augmentation du taux métabolique. En bref, une plus grande performance pour le corps.

Les effets sont évidents : fatigue, somnolence et mauvais sentiments qui vous accompagnent tout au long de la journée aux personnes et dont les conséquences sont généralement aggravées si ces températures élevées sont maintenues pendant des jours.

Nous connaissons déjà les solutions, tant dans notre routine pour nous rafraîchir que dans nos habitudes pour prévenir au maximum le changement climatique. Comprendre à quel point cela affecte notre corps Tout cela est d’une importance vitale pour supposer qu’il y a des aspects à changer.