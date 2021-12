Que consomme Ana Parra pour faire de l’exercice ?

Ana Parra / Instagram Ana Parra possède des abdos à couper le souffle

Ana Parra est une athlète de haut niveau, et bien que le mannequin assure que l’amour de l’exercice est quelque chose qui l’a toujours accompagnée, et qu’elle n’arrête jamais de le faire, même si elle est en vacances, elle vient de faire une révélation sur la façon dont elle fait pour maintenir une force et une énergie suffisantes pour faire de l’exercice.

La belle colombienne a partagé une vidéo prise dans la ville de Medellín, dans laquelle on la voit faire des exercices de barre dans un gymnase, à l’aide d’élastiques, et bien que la routine soit assez chère, Ana semble jouer, sans ne montre aucune difficulté.

Et c’est justement avec cette vidéo de son exercice, que l’ancienne candidate de la cinquième saison d’EXATLON Etats-Unis a avoué ce qu’elle consomme avant d’exercer afin d’avoir toute la puissance nécessaire pour ne pas rester dans la tentative ou succomber à la difficulté de la les répétitions qu’il fait.

« Combien pensez-vous que je peux faire sans la ligue ? Ne me sous-estimez pas que je puisse vous surprendre 😜 », était le commentaire avec lequel Ana Parra a accompagné sa publication, où elle a interrogé ses fans pour révéler jusqu’où ils pensent qu’elle est capable de faire dans ce bar sans l’aide des groupes.

« Mes entraînements sont très forts, grâce à ce puissant #preworkout 💪🏻 #nitraburst de @giantsportsmexico @giantsports », a ajouté l’athlète, recommandant l’utilisation de Nitra Burst, qui au Mexique est commercialisé par Giant Sports Mexico, que vous pouvez voir ici avec plus de produits.

« Giantsportsmexico accompagne l’athlète #GiantSportsMexico @anaparra_7 entre son entraînement super motivant de @elev8tionfitness #Miami avec son pré-entraînement préféré Nitraburst ! », a commenté la page, où il a été ajouté que le produit Nitraburst propose :

🧪 # Pompage – L Argenina AKG

🧪 #Focus – N Acetyl et L Tyrosine

🧪 # Énergie Pure – Bêta Alanine et

🧪 #Caféine

Vascularité – Malate de Citruline

🧪 # Force – Augmentez vos niveaux de

Testostérone avec Tongkat

Ali CBF

🧪30 portions par bouteille

🧪Saveurs incomparables

Aussi, sur Internet, ce site Giants vend le produit pour 34,99 $, et assure que le Nitra Burst est complet pour maintenir force et énergie à la fois physiquement et mentalement.

« Faites passer vos séances de gym au niveau supérieur et attaquez-vous aux entraînements les plus explosifs ! ÉNERGIE ET ​​ENDURANCE avec 325 mg de caféine par portion. Les amplificateurs cognitifs FOCUS vous maintiennent alerte et votre intensité augmente », explique la société. « Une sensation de POMPAGE inégalée par aucune autre boisson de pré-entraînement. ZÉRO SUCRE ET CALORIES, cela signifie qu’il n’y a aucun impact sur vos macros. Incorpore une bonne dose de fructoborate de calcium stimulant la testostérone et de Tongkat Alie. Cette poudre de pré-entraînement est sans créatine ! »

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires