Que contient la facture de réconciliation de 1,75 billion de dollars de Biden et des démocrates?

Démocrates’ Le projet de loi de réconciliation budgétaire était censé être un projet de loi progressiste ambitieux qui serait le président Joe La réalisation législative emblématique de Biden. Les démocrates espéraient faire adopter le projet de loi tout en détenant un contrôle étroit à 50-50 sur le Sénat et une faible majorité à la Chambre. Mais alors que le projet de loi poursuit son ardu chemin vers l’avant, moins de politique des démocrates les priorités font la coupe.

Lorsque le président Biden a dévoilé la dernière version de son Build Back Better agenda, à venir à 1,75 billion de dollars, il a vanté le financement de la garde d’enfants universelle, 555 milliards de dollars pour lutter contre la crise climatique et une surtaxe pour les plus riches du pays.

Cela pourrait être transformateur pour une grande partie de la société américaine. Mais certains progressistes sont déçus parce que le cadre est considérablement réduit par rapport à la facture de dépenses initiale de 3 500 milliards de dollars, laissant de côté les promesses antérieures de congé familial payé, de collège communautaire gratuit et de couverture élargie de Medicare.

L’espoir des démocrates est que ces mises à jour constitueront un terrain d’entente agréable pour rallier les 50 sénateurs, y compris les sénateurs modérés Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ), qui ont été réticents au projet de loi. loin.

Mais il est également possible que ce cadre ne soit qu' »une autre tentative de Biden de mettre un enjeu dans le sol alors que les divisions clés ne sont pas résolues », écrit le personnel de Vox.

Et tandis que les sénateurs délibèrent sur la version finale du plan, le calendrier du vote de la Chambre, ainsi que le projet de loi bipartite sur les infrastructures, est son propre problème.

Suivez ce storystream pour rester à jour sur les progrès du projet de loi de réconciliation et l’analyse de Vox sur la façon dont ces politiques pourraient vous impacter.