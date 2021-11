Que contient le projet de loi bipartite sur les infrastructures de Biden : des investissements historiques – cela ne suffit pas

Le Congrès a adopté vendredi un projet de loi sur les infrastructures de 1,2 billion de dollars – et c’est à la fois un investissement massif et quelque peu limité dans tout, des routes aux ponts en passant par les conduites d’eau.

Seulement 550 milliards de dollars de la Loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi de 1,2 billion de dollars sont de nouvelles dépenses, qui s’étaleront sur cinq ans. Environ 650 milliards de dollars des dépenses du projet de loi auraient été alloués aux programmes de transport et d’autoroute existants dans le cadre des crédits précédemment prévus.

Le nouvel argent du projet de loi (également connu sous le nom de cadre d’infrastructure bipartite, ou BIF) ira à un large éventail de projets, notamment la réparation des autoroutes, les services Internet haute vitesse et les investissements dans les bus électriques. Notamment, le projet de loi sur les infrastructures a été soutenu à la fois par les législateurs démocrates et par certains républicains, et a été l’aboutissement de plusieurs années de tentatives pour faire progresser la législation sur les infrastructures qui a traversé les administrations présidentielles.

Bien qu’il s’agisse d’un investissement historique, cependant, la législation n’autorise qu’une fraction du financement nécessaire pour relever l’intégralité des défis infrastructurels des États-Unis. Dans certaines catégories spécifiques du projet de loi, y compris le remplacement des conduites d’eau en plomb et le haut débit, il faudra probablement beaucoup plus que ce qui a déjà été alloué pour résoudre pleinement les problèmes d’accès, de sécurité et d’équité. Le projet de loi comprend 15 milliards de dollars spécifiquement pour le traitement des tuyaux en plomb, par exemple, tandis que les experts estiment qu’il faudra 60 milliards de dollars pour remplacer réellement chaque tuyau en plomb en Amérique.

Pourtant, l’adoption du projet de loi – qui contient un financement essentiel dont le pays a besoin depuis des décennies – est importante et constitue un acompte important pour les investissements futurs.

« Enfin, la semaine des infrastructures », a plaisanté samedi le président Joe Biden, faisant référence au fait que le président Donald Trump l’a souvent déclarée « semaine des infrastructures », uniquement pour qu’aucun progrès ne soit fait sur la législation sur les infrastructures. « Nous avons fait quelque chose qui était attendu depuis longtemps, dont on parle depuis longtemps à Washington, mais qui n’a jamais été fait. »

Qu’y a-t-il dans la facture

Les 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses comprennent d’importantes augmentations du financement des transports, de l’accès à Internet et de l’eau potable, dont une grande partie sera distribuée aux États qui alloueront ensuite les fonds à des projets régionaux.

Globalement, le financement de diverses dispositions est inférieur à ce que Biden avait initialement demandé dans son plan américain pour l’emploi, soulignant les compromis faits entre les démocrates et les républicains pour parvenir à la version finale du projet de loi. En mars dernier, Biden avait demandé 100 milliards de dollars pour le haut débit, tandis que la facture comprend 65 milliards de dollars ; il avait également demandé 159 milliards de dollars pour les routes et les ponts et s’est retrouvé avec 110 milliards de dollars.

Ci-dessous, un aperçu de la législation :

110 milliards de dollars pour les routes et les ponts : On estime que 173 000 miles de routes et 45 000 ponts ont un besoin majeur d’entretien, et les crédits les plus importants du projet de loi serviraient à les rendre plus structurellement sains et à réparer les dommages comme les nids-de-poule.

66 milliards de dollars pour le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises : Le projet de loi vise à moderniser les services ferroviaires existants et à étendre les lignes vers de nouvelles zones géographiques. Le PDG d’Amtrak, Bill Flynn, a déclaré que cet argent, qui représente le plus gros investissement fédéral reçu par le service ferroviaire depuis sa création en 1971, servira à améliorer ses offres dans le corridor nord-est et à accroître sa présence dans pas moins de 160 communautés.

65 milliards de dollars pour étendre l’accès à large bande : Le projet de loi vise à fournir un accès Internet haut débit à des millions d’Américains qui ne l’ont pas actuellement, et comprend des fonds pour le déploiement du haut débit dans les zones rurales et sur les terres tribales. De plus, il contient un financement pour des bons pour aider les familles à faible revenu à se permettre un accès Internet.

65 milliards de dollars pour moderniser le réseau électrique : Un élément clé de la législation vise à renforcer la résilience du réseau électrique face à un nombre croissant de catastrophes naturelles, notamment les incendies de forêt et les ouragans. Il est également dédié à la construction de nouvelles lignes électriques et à l’amélioration de l’infrastructure de fourniture d’énergie renouvelable.

55 milliards de dollars pour l’eau et les eaux usées : La mesure tente de s’attaquer à la qualité de l’eau de différentes manières : elle comprend 15 milliards de dollars pour le remplacement des tuyaux en plomb, 10 milliards de dollars pour éliminer les contaminants dans l’eau potable et plus de 20 milliards de dollars pour des projets qui répondent aux besoins plus larges en eau potable et en eaux usées.

39 milliards de dollars pour le transport en commun : Ces fonds permettraient de réparer les lignes de transport en commun existantes, de les moderniser et d’en faciliter l’accès. Un objectif clé est de rendre les flottes d’autobus et de trains existantes plus vertes, notamment en introduisant davantage d’autobus à zéro émission et en retirant ceux qui ne le sont pas.

25 milliards de dollars pour les aéroports : Le projet de loi s’efforce de mettre à niveau l’équipement de contrôle du trafic aérien et de s’attaquer aux réparations et à l’entretien de longue date dont les aéroports à travers le pays ont besoin, comme les pistes et les terminaux.

17 milliards de dollars pour les ports et les voies navigables : Le projet de loi tente de réduire la pollution à proximité des ports et de remédier à la congestion afin de rationaliser l’accès et le trafic à de nombreux endroits.

7,5 milliards de dollars pour les chargeurs de véhicules électriques : Ce financement comprend 7,5 milliards de dollars pour établir un solide réseau national de chargeurs de véhicules électriques, le premier système de cette envergure, et un investissement considéré comme essentiel pour l’adoption des véhicules électriques.

1 milliard de dollars pour reconnecter les communautés : Dans le passé, des routes, des autoroutes et des ponts ont été construits pour séparer les communautés de couleur des communautés blanches, un problème que ce projet de loi vise à résoudre en supprimant les obstacles existants et en construisant de nouvelles infrastructures.

Les États-Unis ont besoin de beaucoup plus de semaines d’infrastructure

Ces investissements font des avancées significatives pour faire face aux problèmes d’infrastructure du pays, bien qu’ils ne soient pas suffisants pour les résoudre complètement.

À travers un éventail de dispositions, y compris l’eau potable, les transports en commun et le haut débit, les experts estiment qu’un financement beaucoup plus important est nécessaire pour s’attaquer pleinement aux problèmes auxquels les différentes villes et États sont confrontés. Le projet de loi contient 39 milliards de dollars pour les transports en commun, par exemple, mais l’American Society of Civil Engineers estime que les systèmes de transport en commun américains ont besoin d’environ 176 milliards de dollars de travaux à l’heure actuelle et auront besoin de près de 100 milliards de dollars supplémentaires d’ici la fin de la décennie.

Le succès du projet de loi dépendra également fortement de sa mise en œuvre, qui variera d’un État à l’autre. Pour de nombreux programmes, le gouvernement fédéral devrait allouer un montant spécifique de financement aux États, qui distribueront ensuite de l’argent à différentes localités. Au cours de ce processus, de nombreuses villes et villages seront en compétition pour un pool de financement limité, laissant la priorité des projets à la discrétion de l’État.

Avec le financement de l’eau potable, par exemple, chaque État recevra une somme forfaitaire qu’il pourra ensuite allouer aux endroits qu’il juge les plus nécessiteux, une approche qui ne garantit pas nécessairement une répartition équitable de l’argent. Comme l’a rapporté E&E News, une étude réalisée en août par l’Environmental Policy Innovation Center a révélé que les États étaient historiquement moins susceptibles de distribuer des fonds provenant des ressources en eau potable à des communautés plus petites et plus diversifiées.

Dans l’ensemble, il est peu probable que le projet de loi révolutionne les infrastructures américaines, ni même qu’il amène ses systèmes de transport à égalité avec des pays comme Singapour et les Pays-Bas. Mais la législation marque des progrès clés sur une question relativement populaire qui a auparavant bloqué le Congrès et contient de gros investissements dont le pays a besoin depuis longtemps. Bien que davantage d’actions soient nécessaires pour affronter pleinement les problèmes auxquels les États-Unis sont confrontés, ce projet de loi est, surtout, un début.