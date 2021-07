Que devez-vous savoir sur les services de colocation

Les services de colocation ont évolué. Oui, vous avez toujours la possibilité de remplir l’entrepôt vide à votre guise. Mais aujourd’hui, vous avez beaucoup plus de choix, jusqu’aux centres de données de colocation plus sophistiqués qui gèrent des allées chaudes et froides, protégeant de manière écologique votre matériel critique contre l’air chaud évacué.

Selon un rapport de mai 2020 de ResearchAndMarkets.com, le marché de la colocation devrait presque doubler d’ici 2025, atteignant une valeur projetée de 36,2 milliards de livres sterling. Si rien de plus, la colocation est un sujet chaud à surveiller. Et les tendances futures des services de colocation évoluent, car des facteurs tels que COVID-19, la 5G et l’IA en tant que service modifient les opérations de la main-d’œuvre, la gestion des systèmes et les exigences commerciales pour une technologie sécurisée, à faible latence et haute puissance.

Que vous examiniez vos services de colocation existants ou que vous les envisagiez pour la première fois, que devez-vous savoir ? D’abord…

Qu’est-ce que la colocation ?

Les services de colocation sont des services de centre de données où vous localisez vos propres serveurs et autres matériels informatiques et systèmes de stockage dans un centre de données tiers hors site. En règle générale, vous payez des frais mensuels pour cinq éléments clés, notamment :

Espace au sol Cela peut inclure ou non des racks et des armoires pour l’équipement.

Sécurité physique Vous devez vous attendre à une surveillance 24h/24 et 7j/7 et à des gardes sur place. L’autorisation biométrique est courante parmi les nouveaux centres de données.

Pouvoir Pour réduire le risque de temps d’arrêt, les centres de données modernes fournissent généralement des sources d’alimentation redondantes soutenues par un système d’alimentation électrique d’urgence sans interruption (UPS) et un bon générateur diesel à l’ancienne pour cette tranquillité d’esprit supplémentaire.

La mise en réseau La plupart des centres de données s’attendent toujours à ce que vous organisiez et gériez votre propre connectivité Internet, ce qui n’est pas toujours pratique en fonction de vos ressources internes. Par exemple, vous ne voudrez peut-être pas épargner de la main-d’œuvre ou du temps pour mettre en place et gérer des contrats avec plusieurs opérateurs ou fournisseurs de télécommunications, etc.

Un service de colocation qui offre un service réseau vous épargne ce temps et ces tracas. Ils vous fournissent des liaisons montantes vers votre plate-forme pendant qu’ils gèrent le routage et les contrats. Vous vous attendez à ce que ce type de service offre une assistance 24h/24 et 7j/7.

Refroidissement Les services de colocation peuvent réduire les coûts d’énergie pour le refroidissement, d’autant plus que certains centres de données commencent à investir dans des technologies plus respectueuses de l’environnement, dont les coûts inférieurs sont partagés entre plusieurs clients. Ces systèmes de refroidissement sophistiqués aident non seulement à protéger votre matériel en le maintenant à la température optimale, mais ils évitent également de gaspiller de l’énergie – les allées chaudes et froides sont utilisées de manière appropriée.

Dans quelle mesure la colocation peut-elle être plus rentable ?

L’utilisation d’un service de colocation réduit le coût total de possession (TCO) de votre entreprise. Il réduit les coûts des factures de services publics, de l’infrastructure et de l’espace physique, sans parler des coûts de gestion de l’installation et du dépannage par votre équipe. Vous aurez alors plus de temps pour vous concentrer sur les objectifs spécifiques de l’entreprise et l’innovation.

L’utilisation d’un service de colocation moderne peut également être un moyen simple de profiter des avantages des dernières technologies sans avoir à supporter les coûts, aidant ainsi votre entreprise à suivre et à devancer la concurrence. Vous évitez les dépenses en capital et avez à la place une dépense mensuelle unique et gérable, en profitant des économies d’échelle qui accompagnent l’utilisation d’un service de colocation où les coûts sont partagés entre tous les clients.

Autres avantages à utiliser les services de colocation

Continuité d’activité et sécurité Les solutions de récupération avancées pour l’alimentation et l’infrastructure qu’offrent les services de colocation modernes permettent de garantir que vos données sont disponibles à tout moment, ou au moins pendant 99,9 % du temps, souvent garanti. Et le simple fait d’avoir vos données dans un emplacement géographique distinct contribue à la continuité des activités, car cela aide à protéger vos données contre les incendies, les inondations, etc. Si vous avez une urgence sur votre site habituel, l’entreprise peut toujours opérer depuis un autre endroit avec un accès continu aux données stockées dans votre centre de données hors site.

Évolutivité Si l’évolutivité est importante pour votre entreprise, vous pouvez bénéficier de la bande passante offerte par un service de colocation. Il est tellement plus facile et plus rapide d’évoluer dans un centre de données hébergé, et les coûts par Mbit seront inférieurs. Cela peut faire de la colocation un choix judicieux pour l’entrepreneur individuel qui se prépare à évoluer autant que pour une opération de PME ou d’entreprise.

Service et assistance Un service de colocation vous donne un accès rentable à une expertise, des services et une assistance externalisés, le tout dans un seul accord de niveau de service (SLA). Vous pouvez choisir d’avoir vos propres techniciens pour gérer la maintenance et les urgences, auquel cas vous pouvez envisager d’intégrer un certain degré de redondance dans l’infrastructure. Ou vous pouvez souvent louer une paire de mains à distance avec votre fournisseur de services de colocation, et ils peuvent remplacer les composants défectueux, etc.

Cela se fait parfois sur un contrat de paiement à l’utilisation. En termes d’allocation des coûts et des ressources, si votre entreprise a des besoins relativement stables, elle sera mieux adaptée à la colocation qu’à l’hébergement sur site.

Tendances futures des services de colocation

Trois éléments orientent les futures tendances des services de colocation :

La pandémie de COVID-19Technologie 5GIA computing-as-a-service

Le troisième est littéralement la conduite des tendances, car la fabrication de véhicules électriques est sur le point de prendre les routes de manière importante et les conducteurs s’attendront à ce que des communications constantes prennent en charge les assistants d’IA tels que Siri ou Alexa, ainsi que des fonctionnalités telles que la navigation et les mises à jour logicielles. La faible latence et la prise en charge du centre de données seront essentielles pour ce parcours, que les services de colocation peuvent offrir.

COVID-19 a déjà fait passer le spécialiste des centres de données critiques au statut de travailleur clé, et de plus en plus de centres de données ont amélioré et augmenté leurs outils de gestion à distance. Par exemple, l’assistance téléphonique, l’assistance par ticket et de nombreuses opérations client sont désormais souvent gérées hors site. De même pour les systèmes de refroidissement, qui peuvent être gérés à distance, avec le personnel alerté des pics ou des alarmes depuis leurs postes de travail distants.

En ce qui concerne le personnel du centre de données de colocation présent sur place, les verrous biométriques d’empreintes digitales sont remplacés par des scanners oculaires pour réduire le risque de propagation du virus par le toucher. Ceci est important, surtout lorsque les organisations clientes ne peuvent pas toujours compter sur leur propre personnel pour se rendre au centre de colocation – pour remplacer un disque dur, par exemple – de sorte que l’utilisation des mains à distance a augmenté pendant la pandémie.

Encore une fois, avec de plus en plus de personnel travaillant à domicile, de nombreuses organisations réduisent leurs espaces de bureau. La colocalisation est une option flexible et particulièrement pertinente pour les secteurs tels que les soins de santé et l’éducation, qui sont fortement touchés par les restrictions liées aux coronavirus telles que les mandats de séjour à domicile.

Enfin, la 5G permet des connexions filaires ultra-rapides et abordables aux centres de données de colocation. Les travailleurs devraient pouvoir mieux travailler, qu’ils soient au bureau, à distance ou en déplacement. De même, l’augmentation des interconnexions avec les services de cloud computing accélère l’accès des entreprises à la périphérie de leurs réseaux, ce qui fournira des services plus rapides avec une latence plus faible.

Le document de recherche de Gartner intitulé Votre centre de données n’est peut-être pas mort, mais il se transforme, prédit que d’ici 2025, 85 % des stratégies d’infrastructure intégreront des options de livraison sur site, en colocation, dans le cloud et en périphérie, contre 20 % en 2020.

Que vous ayez besoin de passer de 30 à 200 serveurs, que vous recherchiez un avantage concurrentiel pour l’entreprise, ou que vous souhaitiez simplement externaliser les coûts, la gestion et la sécurité de votre environnement de données, cela vaut probablement la peine de vous tourner vers les services de colocation.