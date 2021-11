Que deviendront Shiba Inu et Dogecoin en 2022 ? | La technologie

Le prix de la crypto-monnaie Shiba Inu a grimpé en flèche ces derniers mois, la faisant entrer dans la liste des 10 monnaies numériques les plus précieuses. Cette monnaie va-t-elle dépasser les attentes de tout le monde ?

Shiba Inu et Dogecoin sont des crypto-monnaies basées sur un mème Internet qui a été démontré il n’y a rien de tel qu’avoir une certaine notoriété. Ce qui est né comme une blague, ils sont désormais deux des valeurs les plus vues parmi les monnaies numériques.

Depuis octobre, les deux crypto-monnaies ont augmenté en valeur et, à l’exception d’un revers spécifique, elles ont toutes les deux continué à se battre pour la huitième place. parmi les 10 crypto-monnaies les plus précieuses.

Étant des devises sans but précis (rappelez-vous que Bitcoin cherche à être une forme de paiement supérieure et plus sûre), leurs mouvements sont déconcertants et certains pensent qu’il pourrait surpasser Ethereum ou même Bitcoin.

D’un point de vue expert, Dogecoin n’a pas la capacité de surpasser Bitcoin. Il n’a pas d’investisseurs aussi puissants ou d’inflation capable de monter en flèche que Bitcoin l’a fait ces dernières années.

Son prix est bien en dessous du dollar. En effet, il existe un grand nombre de jetons Dogecoin. À l’heure actuelle, il y a plus de 130 milliards de Dogecoins en circulation, tandis que Bitcoin ne dépasse pas 21 millions.

Tout le monde parle de crypto-monnaies mais… apportent-elles vraiment quelque chose, au-delà de leur statut de marchandise à spéculer ? Voyons à quoi ils servent.

Comme il y a un tel nombre de jetons, leur valeur est réduite. Cela se passe comme pour tout autre actif, plus la quantité de produit est grande, moins il a de valeur.

Shiba Inu ne semble pas avoir beaucoup de chance non plus. Son histoire est bien différente, puisqu’elle a été créée en 2020 en essayant de suivre le sillage du Dogecoin. Il a connu une croissance de 12 505 887,6%, ce qui le positionne parmi les plus puissants, mais reste actuellement derrière Bitcoin.

En outre, des plateformes comme Robinhood prennent le temps de le reconnaître il le mérite, même s’il y a eu une pétition sur Chage.org avec plus de 300 000 signatures votant pour son inclusion.

Il a une communauté qui y croit, mais il n’a pas les moyens du Bitcoin ou de l’Ethereum. En fait, cette dernière pièce est celle qu’il convient de suivre de plus près après son dernier record de valeur.

Les Memecoins ont surpris, mais les choses devraient beaucoup changer dans l’année à venir devenir le plus grand.