Que deviennent les Palmeiras du Brasileirao ?

23/08/2021 à 03h25 CEST

Le Palmeiras a été confondu et peut se payer cher au Brasileirao. Ce sont trois défaites consécutives, la dernière humiliante (0-2) contre un Cuiabá, un débutant en Serie A qui venait de trébucher à domicile contre le Gremio. Et il n’a ajouté qu’un point sur les douze derniers possibles.

L’équipe du Portugais Abel Ferreira peut rester à huit points de l’intraitable At. Mineiro, si l’équipe de Cuca Il est capable de s’imposer ce lendemain matin au Maracana face à un Fluminense en crise. Le Rio Tricolor, qui a été éliminé jeudi par Barcelone en quart de finale des Libertadores, traverse des heures très basses et vient de limoger son entraîneur roger machado.

Le truc de Palmeiras est inexplicable. En semaine, il a battu le Sao Paulo, de Dani alves, 3-0 et a accepté par la grande porte en demi-finale des Libertadores, où At. Mineiro. Le Verdao a montré qu’il allait revalider le titre remporté en janvier. Ce dimanche, tout s’est mal passé.

Verdao a peut-être l’équipe la plus solide du football brésilien. Cependant, ses pertes de concentration – il n’y a aucun moyen de comprendre les défaites à domicile contre Fortaleza (2-3) et maintenant avec Cuiabá – l’ont placé dans une situation de championnat très compliquée.

Le manque de visée ne sert plus d’excuse. C’est comme si le subconscient le trahissait et que Palmeiras voulait jouer la saison en coupe, comme il l’a si bien fait l’année dernière lorsqu’ils ont remporté la Paulista, les Libertadores et la Copa do Brasil.

En cette saison 2021, Palmeiras n’a pas été à la hauteur et a perdu quatre titres : la Supercopa do Brasil, contre Flamengo ; la Recopa Sudamericana, devant la Défense et la Justice ; le Championnat Paulista, contre Sao Paulo en finale ; et la Copa do Brasil, contre le modeste CRB au troisième tour.

Ses chances de soulever son trophée en ce moment semblent être réduites à Libertadores. Au Brasileirao, la fin du premier tour n’est même pas atteinte, et c’est déjà au détriment d’At Mineiro, qui est l’équipe de l’année au Brésil, et cela, en attendant les débuts de Diego Costa, est lancé avec neuf victoires consécutives.