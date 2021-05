Que devraient penser les investisseurs de la volatilité récente d’Ethereum?

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière, Ethereum (CCC:ETH-USD) a emmené les investisseurs dans une course folle cette année. En effet, Ethereum a été près de trois ensacheurs pour les investisseurs depuis le début de cette année seulement. En remontant plus loin dans l’histoire, les premiers investisseurs ont réalisé des rendements absolument ridicules. Il est logique qu’il existe une toute nouvelle catégorie d’investisseurs qui choisissent d’éviter tout simplement les actions.

Source: Shutterstock

En effet, si Ethereum peut poursuivre sa course incroyable, les investisseurs en cryptographie voudront peut-être simplement garder la tête basse et se concentrer sur le trading de ces actifs volatils.

Et volatiles, ils l’ont été.

Au cours des dernières semaines, l’intervention du gouvernement chinois dans l’espace cryptographique et les préoccupations concernant la consommation d’énergie liées à Bitcoin (CCC:BTC-USD) et l’exploitation minière d’Ethereum, a conduit à de fortes ventes dans les deux principales crypto-monnaies. Le prix d’Ethereum a chuté par rapport à son sommet de plus de 4000 dollars par jeton, après divers tweets d’Elon Musk critiquant l’utilisation énergétique des crypto-monnaies et craignant que le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, ne cherche à encaisser.

Des têtes plus calmes semblent prévaloir ces derniers temps. En effet, l’ETH est passé d’une forte baisse à environ 1700 dollars par jeton le 23 mai à environ 2700 dollars au moment de la publication.

Voici pourquoi je pense que les investisseurs devraient être prudents avec Ethereum en ce moment.

La volatilité est votre amie, jusqu’à ce qu’elle ne le soit pas

Tout actif qui peut passer de 4 000 $ à 1 700 $ et revenir à 2 700 $ en quelques jours est celui que je ne toucherai pas.

Bien sûr, les retours que les crypto-monnaies comme Ethereum ont fournis ont époustouflé mon portefeuille. Cependant, sur une base ajustée au risque, je ne peux tout simplement pas justifier de mettre mon capital au service de quelque chose d’aussi volatile.

La probabilité qu’une crypto-monnaie donnée passe à zéro est faible. Mais ça existe. Une étude de Yale de 2018 a fixé cette probabilité à environ 0,4%, pour Bitcoin en particulier. Cette probabilité qu’un stock spécifique passe à zéro existe également. Cependant, les fluctuations sauvages de la valeur que fournit la cryptographie ne m’intéressent pas.

La préservation du capital devrait être l’un des principaux objectifs des investisseurs à long terme. Acheter quelque chose avec une forte probabilité de perdre une énorme quantité de valeur en peu de temps n’est tout simplement pas conforme aux objectifs de préservation du capital.

Pour les jeunes investisseurs qui ont plus de temps pour compenser les économies perdues, c’est peut-être moins préoccupant. Mais pour ceux qui épargnent pour leur retraite ou pour l’avenir de leurs enfants ou petits-enfants, la crypto est une classe d’actifs difficile à justifier.

Ethereum fournit de la valeur aux utilisateurs et a la perception d’être une monnaie. Ces facteurs peuvent faire de cette crypto-monnaie un investissement moins volatil à l’avenir. Mais pour l’instant, c’est simplement pour une extrémité du spectre de tolérance au risque dans laquelle je ne tombe pas.

Ethereum: l’essentiel

Les contrats intelligents d’Ethereum et les applications financières décentralisées sont certainement attrayants pour les masses. Je peux comprendre l’attrait d’Ethereum dans la communauté crypto.

Cependant, les fluctuations sauvages d’Ethereum ces derniers jours devraient être une leçon pour les investisseurs.

Les amateurs de crypto hardcore qui vont vivre et mourir par crypto ont peut-être vu cette volatilité comme une excellente opportunité d’achat. Et jusqu’à présent, ils semblent avoir eu raison.

Cela dit, les investisseurs à long terme qui se situent à l’extrémité conservatrice du spectre des risques peuvent vouloir éviter ces jetons numériques. La volatilité qui s’est produite dans le monde de la cryptographie ces derniers jours est un rappel significatif des risques que l’on prend avec son capital en investissant dans Ethereum ou l’un de ses pairs. La capitalisation boursière d’Ethereum de plus de 320 milliards de dollars rend improbable un autre mouvement de 1000 fois. Ceux qui espèrent des rendements similaires à ceux des années passées préconiseraient une capitalisation boursière de l’ordre de 15 ou 16 chiffres. Je ne peux pas imaginer que quelque chose comme ça se passe.

Là encore, je me suis trompé tout au long de tout ce marché haussier de la crypto-monnaie. Tout semble possible de nos jours.

À la date de publication, Chris MacDonald n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

L’amour de Chris MacDonald pour l’investissement l’a amené à poursuivre un MBA en finance et à assumer un certain nombre de postes de direction en finance d’entreprise et en capital de risque au cours des 15 dernières années. Son expérience en tant qu’analyste financier dans le passé, associée à sa ferveur pour trouver des opportunités de croissance sous-évaluées, contribuent à sa perspective d’investissement conservatrice à long terme.