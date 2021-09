Que devriez-vous rechercher dans un service de transcription en ligne ?

rawpixel / Pixabay

Les services de transcription vous permettent de convertir la parole en texte à des fins telles que les sous-titres vidéo, les notes de podcast et le contenu écrit supplémentaire. Ils facilitent le travail en vous aidant à économiser du temps et de l’énergie que vous auriez autrement dépensé à transcrire vous-même votre vidéo et vos audios. Choisir le bon service de transcription en ligne peut être difficile. Voici un guide sur ce qu’il faut rechercher délibérément pour vous :

Transcripteurs humains

Certains fournisseurs de transcription sont automatisés, tandis que d’autres nécessitent une utilisation manuelle. Pour vous offrir le meilleur des deux mondes et des résultats de haute qualité, choisissez-en un qui intègre l’utilisation de transcripteurs humains et d’une IA de reconnaissance vocale qu’ils peuvent utiliser.

Délai d’exécution rapide

Plus vite vous obtenez des résultats, plus vite vous pouvez reprendre vos activités quotidiennes. Vous avez besoin d’un service de transcription en ligne qui fournit les résultats rapidement mais avec le taux d’erreur le plus bas possible. Quel est l’intérêt d’avoir le fournisseur le plus rapide avec plein de fautes dans le texte ? Vous pouvez suivre la progression et même télécharger des versions de vos transcriptions au fur et à mesure qu’elles sont terminées pour réduire votre anxiété due à l’attente. Ceci n’est disponible que chez quelques fournisseurs.

Politiques tarifaires transparentes

Ceci est très important car certains fournisseurs de services ajoutent des coûts fantômes qui n’existent pas, doublant ainsi le prix que vous devrez payer. Pour freiner cette situation et garantir une confiance totale du client, les prestataires de services de transcription ont mis au point un calculateur de coût de transcription. Il exige que le client remplisse des informations telles que la durée totale de l’audio à convertir, le format de texte requis, qu’il soit propre ou complet, le nombre de locuteurs, la qualité de l’audio, la langue et le délai d’exécution attendu. Plus le délai de livraison est rapide, plus le coût que vous encourez est élevé, par exemple, un jour coûte 1,56 $ par minute tandis que cinq jours coûtent 1,08 $ par minute.

Précision dans la livraison du travail

La qualité est l’objectif fondamental du résultat attendu dans les transcriptions. Pour garantir cela, les entreprises embauchent des professionnels expérimentés. Les stagiaires sont hautement qualifiés avec des règles et des guides. Ils doivent subir un examen minutieux et réussir plusieurs tests avant de pouvoir commencer la transcription. Recherchez-en un qui intègre les examens d’utilisation pour garantir la qualité et l’exactitude. Par exemple, GoTranscript, en plus de ce système de vérification, fournit les services de transcription en ligne les plus précis grâce à la prise en charge de 48 langues et accents différents présents et ils gèrent des tâches complexes telles que STEM, des documents académiques et techniques.

Abordabilité

Le tarif général en vigueur pour la transcription se situe entre 0,10 $ et 1,50 $ et au-delà par minute audio. Cela dépend des aspects de votre audio, tels que la qualité, les accents présents et s’il s’agit d’une transcription humaine ou automatisée. Certains proposent des réductions pour leurs programmes de fidélisation de la clientèle, vous voudrez donc peut-être rester dans les parages lorsque vous aurez le bon choix. Plus vous payez, plus la qualité audio que vous recevrez sera élevée. Cependant, choisissez-en un qui convient aux poches.

Engagement et confidentialité

Votre fournisseur de choix devrait avoir la confidentialité du client comme l’une des valeurs les plus élevées. Ces fournisseurs s’assurent que leurs transcripteurs signent un accord de non-divulgation. Les fichiers ne sont stockés que sur leurs serveurs, ils ne sont donc pas accessibles par des tiers. De plus, les fichiers sont cryptés lorsqu’ils sont renvoyés aux clients et les transcripteurs sont étroitement surveillés. Enfin, ils ont de nombreuses années d’expérience, ce qui est essentiel lors du choix d’un service de transcription car cela garantit une compétence et des résultats exceptionnels.

Dernières pensées

Les facteurs clés que vous devez rechercher lors de la sélection d’un service de transcription en ligne sont la rapidité de livraison, l’abordabilité et la précision, entre autres. Utilisez-les principalement pour différencier les services et choisissez celui qui convient le mieux à vos besoins.