“Que Dieu nous le préserve et nous pourrons en profiter beaucoup”

10/07/2021 à 6h38 CEST

. / Brasilia

L’entraîneur de l’équipe colombienne de football, Reinaldo Rueda, a félicité ses clients pour la troisième place de la Copa América 2021, après avoir battu le Pérou (3-2) avec une brillante performance de l’attaquant Luis Diaz, auteur de deux buts et meilleur buteur du tournoi avec l’Argentin Lionel Messi. “La Colombie fait face à un garçon en très bonne condition physique, équilibré en contrôle mental et en humilité, mis à part sa condition technique et cette vision du but qu’il a”, a déclaré Rueda lors d’une conférence de presse à l’issue du match disputé au stade national. Mané Garrincha’ , de Brasilia. Díaz, le protagoniste de deux buts, se distingue dans “le collectif, par la capacité et la force avec laquelle il tient le ballon. Que Dieu nous le préserve et que nous puissions en profiter longtemps”, a déclaré Rueda.

Le score a été ouvert par le Péruvien Yoshimar Yotún, à la 44e minute, et Juan Guillermo Cuadrado, sur coup franc, égalisé à la 48e pour les Colombiens. Le deuxième but du café a été marqué par Díaz à la 65e minute et le match nul a été transformé par Gianluca Lapadura à la 82e minute. Le but vainqueur a de nouveau été converti par Díaz, l’attaquant portugais de Porto et figure du match, déjà à temps libre.

Le sélectionneur colombien a également apprécié le travail accompli ensemble lors de la Copa América au Brésil. “Le grand gain était d’avoir connu ce groupe plus largement, dans une Copa América inédite, pour l’histoire, du plus haut niveau, avec des équipes très bien structurées”, a déclaré Rueda. “C’était d’avoir enduré ces 45 jours sans une seule situation négative. C’est pourquoi je dois féliciter le groupe pour la façon dont ils ont livré et que la synergie s’est reflétée dans chaque match”, a-t-il conclu.

Pour Rueda, la performance dans le tournoi était “très louable en raison de la capacité de toutes les équipes participantes. Nous étions une équipe qui a toujours fait preuve d’intégrité.” “Nous aspirons et voulions être en finale, mais c’est un soutien important pour le défi que nous avons et nous nous guidons sur la voie de la qualification pour la Coupe du monde (au Qatar 2022)”, a-t-il ajouté.

Le titre de la Copa América sera disputé ce samedi au mythique stade Maracana de Rio de Janeiro par les équipes du Brésil, qui défendent la conquête obtenue en 2019, et de l’Argentine, de la star Lionel Messi, à la recherche de leur premier trophée de champion avec l’Albiceleste. “Mon respect et mon admiration pour ces deux cultures du football, pour leurs grands entraîneurs, et nous allons profiter et ratifier le talent du football sud-américain avec cette finale”, a déclaré l’entraîneur colombien.

Gareca : “On voulait gagner ce match et ça nous échappe à la fin”

L’entraîneur de l’équipe péruvienne de football, l’Argentin Ricardo Gareca, a regretté d’avoir perdu le match pour la troisième place de la Copa América 2021 contre la Colombie ce vendredi (3-2), mais a souligné la campagne de son équipe et l’apparition de nouveaux talents à venir. des éliminatoires de la Coupe du monde. “Évidemment, nous voulions gagner ce match et cela nous échappe à la fin. Malheureusement, nous n’avons pas pu maintenir une régularité, mais le bilan est bon et il est extrêmement positif“, a déclaré Gareca lors d’une conférence de presse à l’issue du match disputé au stade national ‘Mané Garrincha’, à Brasilia.

Pour Gareca, “l’équipe a concouru et a atteint la finale. Il y avait des gars intéressants et des joueurs qui ont maintenu un niveau de performance. » « Nous sommes calmes car c’est du temps gagné. On va attendre la date -des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde Qatar 2022 en septembre- et voir comment tout le monde va”, a déclaré le sélectionneur, qui a reconnu l’effort physique de son équipe. l’agitation. Renato (Tapia) était déjà fatigué en première mi-temps. Tout au long du tournoi nous affrontons des équipes très intenses, très difficiles, mais l’équipe se porte bien. Nous avons trouvé des garçons importants qui ont concouru, donc le bilan global est positif », a-t-il déclaré.

Gareca a également qualifié de “très satisfaisant” d’avoir atteint 80 matchs à la tête de l’équipe péruvienne, qui malgré la bonne campagne en Copa América occupe les dernières positions du match de Coupe du monde.

Concernant la finale, il a déclaré que “les deux sont à égalité, avec 50% de chances en raison de la hiérarchie et de l’histoire des deux. Si vous me demandez, je veux que l’Argentine soit championne, mais c’est très égal”, a déclaré Gareca à propos de la finale.

“Nous partons la tête haute et sans rancune”, affirme le président du Pérou

Le président du Pérou, Francisco Sagasti, a déclaré ce vendredi que l’équipe de football de son pays quittait la Copa América “la tête haute et sans rancune” et a apprécié “le dévouement, l’engagement et le travail” de l’équipe après sa défaite contre la Colombie en le duel pour la troisième place de la compétition. “Nous quittons la Copa América la tête haute, sans rancune, sachant que notre équipe maintient son rythme de jeu, donne tout d’elle-même et se bat jusqu’au bout”, a écrit le président sur son compte Twitter officiel.

Sagasti a ajouté que “nous n’avons pas atteint la troisième place, mais nous apprécions leur dévouement, leur engagement et leur travail” et a transmis leurs “respects à l’équipe et au directeur technique (DT) Gareca”.

L’équipe péruvienne est restée vendredi sur le point de monter sur le podium de la Copa América, après avoir été battue dans l’épilogue du match 3-2 par son homologue colombienne.

Le Pérou et la Colombie ont dû se contenter de la dispute pour la dernière place du podium après avoir été battus en demi-finale. Le Pérou s’est incliné 1-0 face au Brésil lundi et la Colombie a été éliminée par l’Argentine aux tirs au but mardi après avoir réalisé un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.