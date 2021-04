Que diffuser sur Netflix, Amazon Prime, HBO Max et plus

Avril est là et avec lui une gamme passionnante d’émissions de télévision et de films sur les plates-formes de streaming. Dans ce guichet unique, nous vous disons quoi diffuser chaque mois sur Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video, HBO Max et d’autres services de streaming majeurs. Alors sans plus tarder, voici 15 titres en streaming que vous pourrez attraper en avril lors de votre frénésie.

Que diffuser ce mois-ci?

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste chaque mois au fur et à mesure que de nouvelles émissions de télévision et de nouveaux films arriveront sur les services de streaming.

Le faucon et le soldat de l’hiver

Où: Disney Plus

Date de sortie: en cours

Si vous aimez les émissions de super-héros et que vous vous demandez quoi diffuser après WandaVision, vous pouvez attraper The Falcon and the Winter Soldier sur Disney Plus. La série Marvel en est déjà à quelques épisodes, et d’autres devraient sortir en avril. Les événements de la série ont lieu après Avengers: Fin de partie, où Sebastian Stan et Anthony Mackie reprennent leurs rôles de Bucky Barnes alias Winter Soldier et de Sam Wilson alias The Falcon. Un nouvel ensemble de super soldats fait des ravages à travers le monde, et c’est aux partenaires improbables de mettre les choses en ordre. Pendant ce temps, il y a aussi un nouveau Captain America en ville.

Fait pour l’amour

Où: HBO Max

Date de sortie: 1 avril

Vous cherchez un titre amusant à diffuser sur HBO Max? Découvrez Made For Love avec Cristin Milioti, Billy Magnussen et Ray Romano. La série a une intrigue tordue, dans laquelle un savant de la technologie implante une puce dans le cerveau de sa femme sans méfiance pour fusionner ses pensées avec les siennes et atteindre un amour sans précédent. Cependant, l’expérience échoue lorsqu’elle découvre son statut de cochon ginny et échappe aux griffes de son mari avec la puce toujours coincée dans son cerveau.

Cowboy en béton

Où: Netflix

Date de sortie: 2 avril

Étourdi pour Idris Elba en avril alors qu’il enfile le chapeau de cowboy au milieu d’une ville. Concrete Cowboy de Netflix est basé sur le roman 2009 de Greg Neri «Ghetto Cowboy». Il est centré sur un adolescent en difficulté qui est envoyé dans le nord de Philadelphie pour vivre avec son père séparé. Là, il est intronisé dans une vie de crime ainsi que dans la sous-culture vibrante de cow-boy urbain de son père.

Thunder Force

Où: Netflix

Date de sortie: 9 avril

Melissa McCarthy et Octavia Spencer font équipe dans cette comédie de super-héros en avril. Les deux sont les meilleurs amis d’enfance qui se retrouvent après avoir conçu un traitement qui leur donne des super pouvoirs pour protéger leur ville.

Leur

Où: Amazon Prime Video

Date de sortie: 9 avril

Vous vous souvenez du titre d’horreur épique de Jordan Peele «Us» de 2019? Si vous avez aimé cela, vous voudrez probablement les diffuser sur Amazon Prime Video. L’anthologie d’horreur limitée cherche à explorer la terreur en Amérique. La première saison se déroule dans les années 1950, autour d’une famille noire qui déménage de la Caroline du Nord dans un quartier entièrement blanc de Los Angeles pendant The Great Migration. Ils ignorent peu que leur nouvelle maison est sur le point de devenir la cible de forces malveillantes, humaines et d’un autre monde.

Les Nevers

Où: HBO Max

Date de sortie: 11 avril

Situé dans le Londres victorien, cette série HBO Max explore un événement surnaturel qui donne à certaines personnes – principalement des femmes – des capacités anormales, certaines merveilleuses, certaines dérangeantes. C’est à la mystérieuse veuve Amalia True (Laura Donnelly) et au jeune inventeur Penance Adair (Ann Skelly) de protéger et d’abriter ceux qui sont doués des forces qui veulent les traquer.

Rue Wahl

Où: HBO Max

Date de sortie: 15 avril

Cette docu-série HBO Max suit la vie entrepreneuriale et personnelle de l’acteur Mark Wahlberg. À première vue, la série est une prise marketing intelligente pour les différentes entreprises de la star hollywoodienne, avec une touche de réalité dans le mélange. Néanmoins, il sera intéressant de voir ce que Wahlberg fait dans sa vie au-delà du grand écran.

Gros bonnet

Où: Disney Plus

Date de sortie: 16 avril

John Stamos joue dans cette nouvelle série originale de Disney Plus avec un récit dramatique sportif trop familier. Un entraîneur célèbre (Stamos) de la National Collegiate Athletic Association se retrouve à entraîner une équipe de basket-ball de lycée entièrement féminine qui n’est pas très accueillante envers son approche professionnelle. Mais comme cela va généralement avec un tel scénario, il forme un lien profond avec les membres de son équipe, les menant finalement à la gloire. Si vous vous demandez quoi diffuser avec la famille ce mois-ci, Big Shot pourrait être un bon titre à attraper.

9. Mare d’Easttown

Où: HBO Max

Date de sortie: 18 avril

Vous n’avez pas vu Kate Winslet depuis un moment? Eh bien, vous pouvez maintenant la rattraper dans cette série limitée HBO Max sortie mi-avril. Pour celui-ci, Winslet endosse le rôle d’un détective d’une petite ville de Pennsylvanie en charge d’une enquête sur un meurtre local. Pendant ce temps, les choses dans sa vie ne sont pas hunky-dorées et elle est alourdie par le fardeau des attentes.

Sasquatch

Où: Hulu

Date de sortie: 20 avril

Vous pouvez probablement dire d’après son nom que ce titre en streaming a quelque chose à voir avec le folklore Bigfoot. Si c’est le cas, vous avez partiellement raison. Ce prochain docu-série Hulu des Duplass Brothers nous présente le journaliste d’investigation David Holthouse alors qu’il se penche sur trois meurtres macabres dans le nord de la Californie. Trois hommes ont été déchirés dans la région en 1993, ce qui a conduit à des théories selon lesquelles la créature ressemblant à un singe était à blâmer. La sonde de Holthouse, cependant, le conduit au Triangle d’Émeraude, célèbre pour la production de plantes de cannabis. Pourrait-il y avoir un lien entre les meurtres, le refuge des mauvaises herbes et Sasquatch?

Passager clandestin

Où: Netflix

Date de sortie: 22 avril

Avec Anna Kendrick, Toni Collette, Daniel Dae Kim et Shamier Anderson, ce nouveau film Netflix se déroule dans l’espace autour d’une mission scientifique sur Mars. Un ingénieur de soutien au lancement se retrouve accidentellement sur un vaisseau spatial en direction de la planète rouge pour une mission de deux ans. Les choses commencent à devenir incontrôlables lorsque le système de survie de l’engin fonctionne mal et qu’il n’y a que suffisamment d’oxygène à bord pour les astronautes, pas pour le passager clandestin.

L’ombre et l’os

Où: Netflix

Date de sortie: 23 avril

Fin avril, Netflix sortira sa série fantastique très attendue Shadow and the Bone. L’émission de télévision est basée sur les romans à succès Grishaverse de Leigh Bardugo. Il suivra le voyage d’Alina Starkov (Jessie Mei Li), l’invocatrice du soleil et destructrice de dragons, alors qu’elle combat des créatures monstrueuses et rejoint une armée d’élite de soldats magiques connue sous le nom de Grisha.

Combat mortel

Où: HBO Max

Date de sortie: 23 avril

Une adaptation en direct du jeu de combat culte de NetherRealm, Mortal Kombat arrive sur HBO Max fin avril après avoir été retardé d’une semaine. Il suivra l’histoire du combattant MMA Cole Young (Lewis Tan), qui se retranchera dans un tournoi pour défendre la Terre. C’est un personnage original créé pour le film, mais les amateurs de jeux seront heureux de savoir qu’il existe de nombreux autres personnages classiques de Mortal Kombat également présents dans le film, notamment Sonya Blade (Jessica McNamee), Liu Kang (Ludi Lin), Kano ( Josh Lawson), Jax Briggs (Mehcad Brooks), Raiden (Tadanobu Asano), et plus encore. Cela dit, la bande-annonce du film a l’air absolument géniale, nous sommes donc assez stimulés pour celui-ci.

The Handmaid’s Tale: Saison 4

Où: Hulu

Date de sortie: 28 avril

Le drame dystopique populaire de Hulu est de retour pour la quatrième ronde en avril. Si vous connaissez l’histoire de The Handmaid’s Tale, vous seriez heureux de savoir que cette saison, nous pourrions voir une véritable révolution se produire contre Gilead. Préparez-vous pour June Osborne et son armée de servantes.

Choses entendues et vues

Où: Netflix

Date de sortie: 29 avril

Un thriller d’horreur Netflix avec Amanda Seyfried en tête, Things Heard & Seen semble présenter une intrigue conventionnelle – un jeune couple déménage dans une grande vieille maison dans une nouvelle ville pittoresque pour découvrir qu’elle est hantée par une tragédie du passé. Cependant, le synopsis du film taquine un «sinistre secret» dans le mariage du couple qui pourrait bien rendre les choses intéressantes.

