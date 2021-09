Que dirait Roy Keane ? Kieran Trippier se déshabille dans le tunnel de Wembley alors qu’un homme anglais est invité à échanger chemises et shorts après le match d’Andorre

Notoirement célèbre pour son approche pragmatique, nous nous demandons ce que Roy Keane pensera de Kieran Trippier échangeant sa chemise et son SHORT avec un joueur d’Andorre dimanche.

Le défenseur de l’Atletico Madrid a été déployé comme arrière gauche par Gareth Southgate lors de la victoire 4-0 contre Andorre à Wembley.

.

L’Angleterre s’est imposée 4-0 dimanche

.

Trippier a commencé le concours à l’arrière gauche

À peine 56 jours après leur déchirement lors de la finale de l’Euro 2020, les Trois Lions ont été accueillis à nouveau dans la Maison du Football par leurs fans adorateurs et ont dûment fait une démonstration professionnelle contre les ménés européens.

Et il semblait que les joueurs d’Andorre étaient également frappés par les stars lorsqu’un joueur a demandé à Trippier d’échanger un short après avoir appris qu’il avait déjà accepté de donner sa chemise.

Des caméras situées dans le tunnel de Wembley ont capté le moment incroyable alors que l’ancien arrière droit de Tottenham se déshabillait uniquement de son slip alors qu’il remettait sa chemise et son short.

L’ancien skipper de Man United, Keane, est tristement contre l’échange de maillots ou même des plaisanteries avec des joueurs de l’opposition et a raconté à l’ancien coéquipier Gary Neville la fois où il a demandé à un joueur un échange de maillot.

ITV

L’ancien homme des Spurs n’a eu aucun problème à se déshabiller dans le tunnel de Wembley

ITV

Imaginez ce que Roy Keane aurait pensé

“J’ai demandé à un joueur d’échanger un maillot, ce que je regrette”, se souvient Keane.

« Avant la Coupe du monde 94, [Ireland] joué l’Allemagne en amical, et d’accord, nous les avons battus, j’étais poli et le balayeur [Matthias] Sammer, a dit non, et j’ai dit ‘Tu f*****’ et c’est tout.

“J’ai juste pensé, je ne devrais demander à personne, honnêtement, c’était poli, pas que je voulais son maillot.”

Espérons qu’il reste en dehors d’Instagram et qu’il ne voit pas Trippier se déshabiller au strict minimum.