Que dire lorsque vous vous rendez malade – même si vous travaillez à domicile

L’ABC des jours de maladie de la FMH. (Photo : .)

Afin de contrôler la variante Omicron Covid-19, de nouvelles restrictions ont été mises en place en Angleterre – y compris une ordonnance de retour au travail à domicile (WFH).

Des millions de travailleurs devront dépoussiérer leurs bureaux et brancher leurs moniteurs, quelques mois seulement après la levée de la première commande de la FMH en juillet.

Bien que le travail à distance et hybride soit devenu une normalité – et une préférence – pour beaucoup, une certaine étiquette n’a pas encore été établie.

Vous pourriez sauter une journée au bureau si vous avez un gros rhume ou une migraine, mais que faites-vous si vous êtes déjà à la maison ? Pouvez-vous encore prendre congé ?

L’association des ressources humaines Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) a déclaré Metro.co.uk que plus des trois quarts des employeurs ont observé du « présentéisme » – des personnes travaillant lorsqu’elles ne se sentent pas bien – chez les employés de la FMH au cours de la dernière année.

Avec l’aide d’experts, Metro.co.uk explique vos droits en cas de congé de maladie lorsque vous travaillez à distance – et que faire si vous avez besoin d’une journée de santé mentale.

Pouvez-vous prendre un congé de maladie lorsque vous travaillez à domicile?

Les travailleurs à distance ont droit à des jours de maladie (Photo: .)

Oui, vous avez tout à fait le droit de prendre un congé en cas de maladie, même lorsque vous travaillez à domicile.

Que vous soyez au bureau ou en télétravail, les congés de maladie sont nécessaires pour vous aider à récupérer.

Même si vous êtes à la maison, vous utilisez toujours une quantité incroyable d’énergie pour faire votre travail, qu’il s’agisse de prendre des réunions Zoom, d’écrire des e-mails ou de calculer des chiffres.

Rachel Suff, conseillère principale en relations de travail à la CIPD, a suggéré que la raison pour laquelle les gens sont moins susceptibles de se rendre malades lorsqu’ils travaillent à domicile est due aux » frontières floues entre le travail et la vie familiale « .

Bien que certains aient perçu une amélioration de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée lorsqu’ils travaillent à domicile, car ils ont plus de temps à consacrer à leur propre sphère personnelle, nombreux sont ceux qui ont du mal à avoir leur bureau à la maison.

Une étude de 2020 de Novotel a révélé que quatre employés sur 10 déclarent que leur mode de vie s’est détérioré en raison du fait qu’ils sont basés à domicile.

La raison pour laquelle cela peut avoir un impact sur votre probabilité d’appeler malade est que nous avons été conditionnés à voir notre maison comme notre espace de travail, plutôt que comme un lieu de repos.

La même étude de Novotel a révélé que 29 % des participants trouvaient plus difficile de se déconnecter de leur travail lorsqu’ils sont basés à la maison.

Votre maison ne doit pas être assimilée à votre espace de travail. Si vous êtes à la maison pour vous reposer, vous devez réellement vous reposer, pas sauter en ligne pour répondre à certains e-mails.

Vous devez utiliser votre journée de maladie pour vous reposer (Photo : .)

Mme Suff explique qu’une autre raison possible est la sécurité de l’emploi.

Elle dit: « Les stress liés au travail tels que l’augmentation de la charge de travail et les inquiétudes liées à la sécurité de l’emploi peuvent signifier que les gens ont l’impression qu’ils ne peuvent pas prendre un jour de maladie lorsqu’ils travaillent à domicile. »

Environ un million de Britanniques ont perdu leur emploi pendant la pandémie, et il est donc compréhensible que les travailleurs aient le sentiment de devoir prouver à leur patron qu’ils ne se relâchent pas et ne « tirent pas les malades », sinon ils risquent d’être licenciés.

Cependant, si vous êtes légitimement malade, le Citizens Advice Bureau déclare que votre employeur ne peut pas vous licencier pour avoir pris des congés de maladie – c’est ce qu’on appelle un « licenciement abusif » et peut être poursuivi en justice.

Mme Suff souligne qu’il est vraiment important que les gens prennent du temps lorsqu’ils ne se sentent pas bien afin qu’ils puissent aller mieux.

Que dire quand vous appelez malade

Stacey Mead, directrice des ressources humaines au département des ressources humaines, explique que les procédures de signalement des absences devraient être les mêmes pour la FMH que lorsque vous travaillez au bureau.

Elle a dit Metro.co.uk, « Assurez-vous de suivre toutes les procédures de signalement décrites dans votre contrat, votre manuel du personnel ou vos politiques d’absence – ou comme votre responsable vous l’a conseillé ».

En règle générale, cela implique d’abord que vous appeliez votre patron, votre responsable des ressources humaines ou votre supérieur hiérarchique le plus tôt possible pour leur dire que vous ne pourrez pas travailler pour cause de maladie.

La plupart des lieux de travail auront une date limite que vous devrez appeler pour que cela soit compté comme un jour de maladie, mais en général, plus vous appelez tôt, mieux c’est.

Cela peut sembler être une invasion flagrante de votre vie privée, mais votre manager ou votre patron est autorisé à vous demander ce qui ne va pas.

Ils peuvent également avoir de nombreuses questions de suivi telles que; quels sont les symptômes? Quand pensez-vous que vous serez meilleur ? Quand reviendrez-vous au travail ?

Appelez malade comme vous le feriez normalement (Photo: .)

Vous n’êtes pas obligé de communiquer à votre employeur les détails de votre maladie qui sont privés ou sensibles.

Vous devez également informer votre employeur du travail qui doit être récupéré en raison de votre absence.

Une absence de plus de sept jours nécessitera une attestation du médecin du salarié indiquant qu’il n’est pas apte au travail et les motifs.

Pourquoi il est important de prendre une journée de santé mentale

En fin de compte, il est important de prendre un jour de congé pour votre santé mentale, car il est tout aussi important de prendre soin de votre bien-être mental que de votre bien-être physique.

Mme Mead a expliqué à Metro.co.uk, « Une mauvaise santé mentale n’est pas différente d’une mauvaise santé physique.

« Si les employés ne prennent pas soin de leur propre santé mentale – ce qu’ils ont la responsabilité de faire – cela peut entraîner des problèmes à long terme et peut-être des absences à plus long terme. »

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo

Sally Baker, thérapeute principale de Working on the Body, a expliqué qu’il est moins probable que les gens prennent les jours de santé mentale nécessaires en raison de la « stigmatisation ».

Elle a dit Metro.co.uk, « La stigmatisation d’une mauvaise santé mentale est bien présente, que vous soyez à la FMH ou de retour au bureau. »

Mme Baker a déclaré que les gens préféraient simuler une maladie physique plutôt que d’admettre à leur patron qu’ils avaient besoin de temps libre pour prendre soin de leur santé mentale.

Cependant, vous avez le droit de prendre le temps nécessaire pour prendre soin de votre bien-être mental, et vous devez donc avoir le courage d’exercer ce droit.

Mme Mead est d’accord, expliquant qu’il devrait incomber au lieu de travail de veiller à ce que les journées de santé mentale soient déstigmatisées, plutôt que sur l’employé.

Elle a déclaré: «Les employeurs ont la responsabilité de s’assurer que les employés sentent qu’ils peuvent discuter de leur santé mentale sans craindre la stigmatisation.

«Nous avons constaté une énorme augmentation des inquiétudes concernant le bien-être des employés depuis le début de la pandémie et il y a eu tellement de travail pour sensibiliser à la santé mentale récemment, mais plus peut être fait.

« Les employés peuvent ne pas se sentir suffisamment à l’aise pour partager des détails sur la raison de leur absence, mais plus ils peuvent être ouverts, plus un employeur sera en mesure de leur apporter un soutien. »

La santé mentale est tout aussi importante que physique (Photo: .)

Mme Baker a déclaré que bon nombre de ses clients ne semblaient pas se rendre compte que leurs lieux de travail offraient des conseils ou un soutien en santé mentale – ou, s’ils le faisaient, ils craignaient de l’utiliser au cas où cela « retournerait à leur service des ressources humaines ».

Il est important de savoir que vous ne devriez pas être jugé pour avoir lutté avec votre santé mentale.

Si vous pensez avoir été victime de discrimination en raison de vos problèmes de santé mentale, comme le refus d’une promotion ou un licenciement, vous devez contacter votre service RH.

Vous pouvez également appeler la ligne juridique de Mind’s caritative pour la santé mentale au 0300 466 6463.

Si vous avez besoin d’aide, vous devriez découvrir de quels systèmes votre lieu de travail dispose pour vous apporter le soutien dont vous avez besoin.

Que devriez-vous dire à votre patron lorsque vous devez prendre un congé de maladie pour des raisons de santé mentale ?

Cela peut être difficile, mais il est préférable d’être totalement honnête et transparent avec votre patron.

Expliquez ce que vous ressentez et que vous pensez que cela aura un impact sur la qualité de votre travail.

Votre patron peut demander quelques détails, comme il le ferait avec une maladie physique, mais n’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de relayer quoi que ce soit de trop personnel ou insensible.

Vous n’avez pas besoin de relayer vos données personnelles (Photo : .)

Informez votre patron du travail qui doit être couvert en notre absence et donnez-lui une indication du moment où vous pourrez reprendre le travail – si vous avez une indication.

Pendant que vous êtes au téléphone, vous devriez également demander à votre patron quel soutien en santé mentale est disponible sur votre lieu de travail.

Vous pouvez également discuter d’éventuels ajustements à court ou à long terme qui vous aideront à travailler à l’avenir, tels que des horaires de travail flexibles, une promesse de maintenir le travail hybride en place, une réaffectation temporaire des tâches que vous trouvez stressantes, ou même simplement des captures régulières. appels.



PLUS : Une femme enceinte remporte une réclamation pour sexisme après que le patron de B&Q a gémi « elle est toujours malade »



PLUS : Comment prendre soin de votre bien-être et de votre santé mentale à Noël

Pour discuter de la santé mentale dans un espace ouvert et sans jugement, rejoignez notre groupe Facebook Mentally Yours.

Suivez-nous sur Twitter à @MentallyYrs.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();