Que disent les allergologues du vaccin Covid-19 chez les enfants allergiques ?

Actuellement en Espagne, il y a environ 3,3 millions d’inscrits enfants entre 5 et 11 ans qui sont désormais susceptibles de recevoir le protection contre le COVID-19.

De plus, nous savons déjà qu’à l’heure actuelle, les enfants de moins de 12 ans constituent le groupe d’âge avec l’incidence cumulée la plus élevée de cas de COVID-19.

Est-il vrai qu’il n’arrive rien aux enfants ?

L’analyse épidémiologique du COVID-19 dans la population âgée de 5 à 11 ans lors de la cinquième vague pandémique en Espagne, a montré que 99,7 % des cas diagnostiqués présentaient une affection bénigne, dont la moitié même asymptomatique.

0,21 % des cas ont nécessité une hospitalisation et 0,016% ont nécessité une admission à l’USI pédiatrique. Des pourcentages très faibles, mais qui, convertis en nombre d’enfants, cessent d’être un chiffre insignifiant, ils deviennent un chiffre inquiétant.

0,21 % suppose que près de 7 000 enfants (6 930) devraient être hospitalisés. Et les 0,016 seraient 528 enfants qui finiraient par être admis à l’USI pédiatrique.

Et pour les gens qui pensent que tout va bien avec les enfants, ces chiffres représentent un nombre très important d’enfants. Et mieux vaut ne pas le mépriser.

Les doses pédiatriques sont prêtes

Avec les doses pédiatriques du vaccin Covid-19 déjà préparées pour commencer la vaccination des enfants, de nombreux parents continuent de consulter des pédiatres et des experts pour savoir si ils doivent vacciner leurs enfants.

Et aux doutes déjà courants s’ajoutent ceux de ceux qui ont des enfants avec un certain type de allergie.

Alors pour clarifier les doutes, le Comité des allergies infantiles de la Société espagnole d’allergologie et d’immunologie clinique (SEAIC a développé une série de recommandations pour la vaccination des enfants allergiques.

Quel est le risque de réactions allergiques au vaccin Covid-19 ?

La première chose que les experts précisent est que dans l’essai clinique du vaccin Comirnaty BNT162b2 (Pfizer / BioNTech) dans le groupe d’âge 12-15 ans, il n’y a eu aucun rapport de réactions allergiques graves.

Les effets indésirables les plus fréquemment signalés après le vaccin contre le SRAS-CoV-2 sont bénins (environ 1 personne sur 10 qui le reçoivent) et comprennent :

Douleur au site d’injection (80 %) Fatigue (50 %) Maux de tête (30 %) Rougeur et gonflement au site d’injection (20 %) Douleurs musculaires et frissons (10 %).

De plus, nous ne sommes pas le premier pays à vacciner ses petits. Dans certains pays comme les États-Unis et Israël, entre autres, ils ont déjà commencé à vacciner les enfants entre 5 et 11 ans. Et plus précisément aux États-Unis, plus de 5 millions de doses ont été administrées jusqu’à présent.

Et bien qu’une analyse de l’innocuité du vaccin après son utilisation à grande échelle et de sa pertinence dans la vie réelle ne soit pas encore disponible, à ce jour, il n’y a eu aucun signal d’alarme quant à l’innocuité de la vaccination chez ces enfants.

Ce qui est clair, c’est que les réactions allergiques ils sont rares. Pour le vaccin Comirnaty (Pfizer/BioNTech), seuls 5 cas de réactions anaphylactiques ont été enregistrés pour 1 million de doses administrées.

De plus, tous ces cas ont été traités efficacement et avec un rétablissement complet.

Quelles sont les recommandations vaccinales pour les enfants allergiques ?

Les experts du SEAIC soulignent que la vaccination de tous les enfants qui ont souffert de réactions allergiques sévères avec des médicaments et/ou des aliments ne peut être évitée.

Ainsi, les allergologues recommandent que, comme cela a été fait jusqu’à présent, tous les patients qui doivent être vaccinés contre le coronavirus soient surveillés par le personnel de santé pendant la durée pertinente après l’administration :

Il sera de 15 minutes, tel que défini dans la fiche technique grand public.

Dans le cas des patients avec toute maladie allergique commun (pollens, autres comme la rhinoconjonctivite, allergie alimentaire ou allergie médicamenteuse entre autres) ou des antécédents familiaux d’allergie sévère (anaphylaxie), ce temps va augmenter jusqu’à ce que 30 minutes.

En cas d’antécédents personnels d’anaphylaxie, d’allergie sévère à d’autres vaccins, de mastocytose ou d’autres maladies mastocytaires, le temps d’attente après la vaccination sera de 60 minutes.

Composants des vaccins

Les réactions allergiques pouvant apparaître après l’administration d’un vaccin dépendront de sa composition (principe actif et excipients).

De manière générale, les vaccins contre les virus peuvent varier dans leur composition, tant en principe actif que dans leurs excipients :

En tant que principe actif, le vaccin Pfizer contient 10 g d’ARNm, qui code pour une protéine appelée S (spike) portée dans des nanoparticules lipidiques de polyéthylène glycol entre autres composants.

Le vaccin homologué pour les enfants de 5 à 11 ans contient un tiers de l’ARNm des vaccins homologués pour les enfants plus âgés et les adultes (30 µg).

Comme excipients, ce vaccin contient du polyéthylène glycol, (une substance présente dans certains cosmétiques, gels de bain et médicaments) et du Trométamol (il peut apparaître comme excipient dans certains médicaments).

Et pourtant, il ne contient pas de traces d’œuf ou d’autres médicaments comme les antibiotiques.

Ainsi, compte tenu de sa composition, les experts du SEIAC concluent que le vaccin Pfizer ne présente pas plus de contre-indications chez les enfants allergiques que chez tout autre enfant de la population générale.

À titre de contre-indications, seuls les sujets qui ont déjà subi des réactions allergiques à ses composants ou ceux qui ont présenté une réaction grave avec la première dose du vaccin contre le coronavirus sont répertoriés de manière absolue.

Et les allergologues soulignent que l’allergie à ces excipients est exceptionnelle chez l’enfant.

Situations particulières concernant la vaccination contre le SRAS-CoV-2 chez les enfants allergiques

L’allergie aux aliments, aux aéroallergènes, aux hyménoptères poisons ou médicaments, ainsi que les traitements corticoïdes inhalés pour l’asthme ou les corticoïdes topiques pour la dermatite atopique, ne sont pas contre-indiqués avec l’administration du vaccin contre le SRAS-CoV-2.Asthme modéré ou sévère non contrôlé, ou asthme attaque. Dans ces cas, il n’y a pas de contre-indication, si ce n’est que l’asthme doit être contrôlé avant la vaccination Enfants présentant une immunosuppression ou d’autres altérations immunitaires. Selon la FACME, l’enfant peut recevoir le vaccin étant donné que la formation d’anticorps peut ne pas être optimale. L’œdème de Quincke héréditaire et d’autres formes d’œdème de Quincke ne sont pas non plus à risque. Le vaccin peut être administré aux patients atteints de ces pathologies quel que soit le traitement témoin qu’ils reçoivent pour les traiter.Enfants atteints de mastocytose. Dans ces cas, les experts recommandent un prétraitement avec un antihistaminique une heure avant l’administration du vaccin et une surveillance ultérieure au centre de santé pendant 60 minutes. les enfants peuvent être administrés en même temps qu’un autre vaccin, oui, en cliquant à un endroit différent. S’ils ne sont pas administrés de manière concomitante, il n’est pas nécessaire d’attendre un intervalle entre les différents vaccins. Une protection optimale n’est obtenue que 7 jours après l’administration de la deuxième dose du vaccin.

Les allergologues défendent la vaccination des enfants

Une fois les doutes levés, la conclusion du SEAIC sur la vaccination des enfants allergiques est :

Chez les enfants ayant subi des réactions allergiques sévères à des aliments ou à des médicaments, il n’est pas nécessaire de réaliser systématiquement une étude allergologique avec le vaccin contre le SRAS-CoV-2 préalablement à son administration dans le cas où un enfant souffre de réactions allergiques à la suite de se faire vacciner contre le Covid-19.